«Дортмунд» выиграл 10 матчей подряд в 2023-м. Дальше – ответная игра с «Челси» в 1/8 ЛЧ
«Боруссия» Дортмунд одержала 10 побед подряд в 2023 году.
Сегодня команда тренера Эдина Терзича обыграла «РБ Лейпциг» (2:1) в 23-м туре Бундеслиги.
Таким образом, «Дортмунд» выиграл все 10 матчей в 2023 году.
7 марта «Боруссия» сыграет с «Челси» на выезде в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой дортмундцев со счетом 1:0
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Но при Поттере всё заколдовано и шансов мало .
До чего распиаренный селюк-тренеришка.