«Дортмунд» выиграл 10 матчей подряд в 2023-м. Дальше – ответная игра с «Челси» в 1/8 ЛЧ

«Боруссия» Дортмунд одержала 10 побед подряд в 2023 году.

Сегодня команда тренера обыграла « » (2:1) в 23-м туре Бундеслиги.

Таким образом, « » выиграл все 10 матчей в 2023 году.

7 марта «Боруссия» сыграет с «Челси» на выезде в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой дортмундцев со счетом 1:0

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