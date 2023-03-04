«Дортмунд» выиграл 10 матчей подряд в 2023-м. Дальше – ответная игра с «Челси» в 1/8 ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия РБ Лейпциг Эдин Терзич Футбол

«Боруссия» Дортмунд одержала 10 побед подряд в 2023 году.

Сегодня команда тренера Эдина Терзича обыграла «РБ Лейпциг» (2:1) в 23-м туре Бундеслиги.

Таким образом, «Дортмунд» выиграл все 10 матчей в 2023 году.

7 марта «Боруссия» сыграет с «Челси» на выезде в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой дортмундцев со счетом 1:0

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19 комментариев

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Рагим Гиримов
Ответ Теннисный абсолют
Пукнет твой Физрельсманн
разве что тебе под нос
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sabur
Боруссия, конечно, вызывает симпатии. Раз несколько лет воскресает. За последние 30 лет отличную команду ветеранов можно собрать, чуть ли не лучшею
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Кузя Гитарист
Ответ Inside 88 LW
Держим в уме 11 побед. Молодцы шмели.
До сих пор держу в уме 8-2
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S H A R K
Ответ Кирилл Голивец
Все равно не очень верится в титул. Игра с жуткими перепадами даже в рамках одного матча для Дортмунда - не редкость. Бавария, кажется, имеет запас прочности
У Баварии такая же фигня происходит. Так что шансы равны
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sabur
Ответ Любезный Коссутий
везде есть интрига. кроме Италии
Вполне и там появится))
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Заур Алиев
Обязаны проходить синее недоразумение во главе с физруком, в первом матче оказали слишком большое уважение английскому середняку, позволив ему создать моменты, сейчас должны закрепить результат.
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Inside 88 LW
Держим в уме 11 побед. Молодцы шмели.
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Теннисный абсолют
Ответ Сергей Штырков
в рот псж и месси в частности, а в бундесе пусть хоть третье место занимает
Почему не любишь Песси лузерка ЛЧ?
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Сергей Штырков
Ответ Теннисный абсолют
Пукнет твой Физрельсманн
в рот псж и месси в частности, а в бундесе пусть хоть третье место занимает
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Gunner_14
«Дортмунд» в противостоянии с «Челси» выглядит фаворитом
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Теннисный абсолют
Ответ Сергей Штырков
но это не помешает нагельсмену второй раз нагнуть псж и месси в частности
Пукнет твой Физрельсманн
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Сергей Штырков
Ответ Теннисный абсолют
Походу Физрельсманн сделает невозможное и не возьмет титул в Бундеслиге с Баварией. До чего распиаренный селюк-тренеришка.
но это не помешает нагельсмену второй раз нагнуть псж и месси в частности
+1
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Sevuska
Челси , конечно , по составу сильнее .
Но при Поттере всё заколдовано и шансов мало .
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Любезный Коссутий
Ответ Абдул Абакаев
в германии есть интрига?
везде есть интрига. кроме Италии
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Теннисный абсолют
Походу Физрельсманн сделает невозможное и не возьмет титул в Бундеслиге с Баварией.
До чего распиаренный селюк-тренеришка.
0
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Любезный Коссутий
дежурная, 11-я, победа над синим середняком ☝️
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Kipriot
Вот она, немецкая машина
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Кирилл Голивец
Все равно не очень верится в титул. Игра с жуткими перепадами даже в рамках одного матча для Дортмунда - не редкость. Бавария, кажется, имеет запас прочности
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Абдул Абакаев
в германии есть интрига?
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