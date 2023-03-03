Пятибратов про 1:1 с «Химками»: «Факел» расстраивает любая ничья с любым соперником. Победа нужна была кровь из носу»

Теги Химки премьер-лига Россия Факел Дмитрий Пятибратов Матч ТВ Футбол

Тренер «Факела» сказал, что игроки недовольны ничьей с «Химками» (1:1).

Первый матч Мир РПЛ после зимней паузы – между «Факелом» и «Химками» – прошел в Воронеже и завершился со счетом 1:1.

«Нас расстраивает любая ничья с любым соперником. Дома, при такой поддержке болельщиков...

Но я не удручен результатом. Я видел желание, страсть, видел, что ребята отдали все силы. В раздевалке все сидели расстроенные.

Все понимают, что сегодня нужна была победа кровь из носу, но опять же, у нас впереди 12 матчей.

Такие требования к нам предъявляют. Независимо – дома мы играем, на выезде, «Спартак» это или «Зенит». У нас нет другого пути – нужно набирать очки», – сказал Дмитрий Пятибратов.

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2 комментария

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Лудоманиярулит
Интересно, как брать очки если игры нет?Весь смысл игры заключается "вынеси вперед, если повезет Аппаев зацепится за мяч". сегодняшние Химки, с обновлённым составом, несыгранным составом, тренером далеко не высшего уровня и хороводами в штрафной понравились в разы больше, чем сыгранный Факел.Единственное светлое пятно в очередной раз Квеквескири, вот кто действительно борется, а не отбывает номер на поле. Что на поле делал Акбашев вообще непонятно. правильно комментаторы в конце первого тайма задались вопросом - а сколько раз назвали его фамилию кроме объявления состава? Ни разу. За весь тайм. Второй тайм оказался не лучше в его исполнении.
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СуперКонь
Поддерживаю команду из родного Воронежа, но, объективно, уровень игры очень невысок. Крутая атмосфера - 100%, уровень самоотдачи - 110%, но вот мастерство игроков, индивидуальные качества, техника - увы, не соответствуют премьер-лиге. Остаётся только надеяться, что каким-то чудом на характере останутся в вышке, летом получится найти нормального спонсора и привезти хоть немного усилить состав.
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