Пятибратов про 1:1 с «Химками»: «Факел» расстраивает любая ничья с любым соперником. Победа нужна была кровь из носу»

Тренер « » сказал, что игроки недовольны ничьей с «Химками» (1:1).

Первый матч Мир РПЛ после зимней паузы – между «Факелом» и «Химками» – прошел в Воронеже и завершился со счетом 1:1.

«Нас расстраивает любая ничья с любым соперником. Дома, при такой поддержке болельщиков...

Но я не удручен результатом. Я видел желание, страсть, видел, что ребята отдали все силы. В раздевалке все сидели расстроенные.

Все понимают, что сегодня нужна была победа кровь из носу, но опять же, у нас впереди 12 матчей.

Такие требования к нам предъявляют. Независимо – дома мы играем, на выезде, «Спартак» это или «Зенит». У нас нет другого пути – нужно набирать очки», – сказал .

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