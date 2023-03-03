Тренер «Химок» Джиоев про 1:1 с «Факелом»: «Ничья ни нас, ни их не устроила»

Тренер «Химок» недоволен ничьей с « » (1:1) в 18‑м туре Мир .

– Ничья с прямым конкурентом – это плюс для «Химок»?

– Я бы так не сказал. Думаю, что ничья ни нас не устроила, ни их.

– Но, выпустив Гбане во втором тайме, вы не играли на удержание счета?

– Нет, просто в центре поля не могли зацепиться за мяч. Выпустили габаритного игрока.

– Маркос Гильерме во втором тайме был менее активным. Это связано с физической формой, или есть другая причина?

– Не думаю, что это связано с физической формой. У нас в команде все готовы. Просто поле ему не позволяло играть. Как‑никак, но он все же бразилец, – сказал в эфире «Матч ТВ».

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков