Тренер «Химок» Джиоев про 1:1 с «Факелом»: «Ничья ни нас, ни их не устроила»

Теги Химки Георгий Джиоев премьер-лига Россия Факел Маркос Гильерме Матч ТВ Мори Гбане Футбол

Тренер «Химок» недоволен ничьей с «Факелом» (1:1) в 18‑м туре Мир РПЛ.

– Ничья с прямым конкурентом – это плюс для «Химок»?

– Я бы так не сказал. Думаю, что ничья ни нас не устроила, ни их.

– Но, выпустив Гбане во втором тайме, вы не играли на удержание счета?

– Нет, просто в центре поля не могли зацепиться за мяч. Выпустили габаритного игрока.

– Маркос Гильерме во втором тайме был менее активным. Это связано с физической формой, или есть другая причина?

– Не думаю, что это связано с физической формой. У нас в команде все готовы. Просто поле ему не позволяло играть. Как‑никак, но он все же бразилец, – сказал Георгий Джиоев в эфире «Матч ТВ».

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