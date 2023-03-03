Защитник «Динамо» Даса: «Надеюсь, однажды мы сможем играть в еврокубках»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Эли Даса Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Динамо» Эли Даса надеется, что российские клубы вернутся в еврокубки.

«Сколько я готов находиться в «Динамо», если российские команды не смогут иметь возможности играть в еврокубках? Я принимал решение приехать сюда, когда российские команды уже не имели такой возможности. В данный момент все в порядке. Но я надеюсь, однажды мы сможем играть в еврокубках.

Готов ли я провести остаток карьеры в «Динамо»? Сейчас у меня контракт на два года. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Даса.

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7 комментариев

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Михайло Данилов
Ответ Владимир Никаноров
До Еврокубков Вам ещё далеко сначала в РПЛ достойно себя покажите пока похвастаться нечем к сожалению.
Ну, справедливости ради, если бы не всем известные события - то в этом году именно в Еврокубках бы мы и играли, как - другой вопрос, но факт есть факт.
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Владимир Никаноров
До Еврокубков Вам ещё далеко сначала в РПЛ достойно себя покажите пока похвастаться нечем к сожалению.
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Фан Рубина
Главное - хорошая игра в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
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Dmitry Gaidar
Даса по моему единственный кому можно одеть повязку!
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Do Cent
Для начала хорошо бы место сначала занять подобающее.
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Михайло Данилов
Даса очень нравится, отличный кросс, не плох в защите, да и в целом не выпячиваясь показывает себя отличным легионером. Еврокубки, конечно, уже утопия, но, как он и сам сказал, ехал к нам когда уже не было такой возможности. Так что буду надеятся, что у нас подольше задержится.
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Кеша
Для начала хотелось бы трофеи в чемпионате страны .
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