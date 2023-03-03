Защитник «Динамо» Даса: «Надеюсь, однажды мы сможем играть в еврокубках»

Защитник « » надеется, что российские клубы вернутся в еврокубки.

«Сколько я готов находиться в «Динамо», если российские команды не смогут иметь возможности играть в еврокубках? Я принимал решение приехать сюда, когда российские команды уже не имели такой возможности. В данный момент все в порядке. Но я надеюсь, однажды мы сможем играть в еврокубках.

Готов ли я провести остаток карьеры в «Динамо»? Сейчас у меня контракт на два года. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Даса.

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