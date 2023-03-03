Бускетс об 1:0 с «Реалом»: «У «Барселоны» небольшое преимущество перед ответной игрой»

Теги Барселона Реал Мадрид Кубок Испании Серджи Бускетс Футбол

Серджи Бускетс оценил победу «Барселоны» над «Реалом» (1:0).

Команды провели первый матч 1/2 финала Кубка Испании.

«Мы добились важного преимущества, но впереди ответный матч. До этого мы дважды проиграли и потеряли игроков, но команда хорошо начала игру.

Мы видим, что в таких матчах все очень ровно. Мы одержали победу и теперь у нас небольшое преимущество перед ответной игрой», – сказал хавбек «Барселоны».

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19 комментариев

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Wild91688
Ответ Alexandr Turner
Это 1/4 или 1/2 была. Буффон орал в адрес судьи "У тебя мусорный бак вместо сердца!" вот и удалили. Хотя судьи во время матчей и вещи похуже слышат) Назначили пенальти на последней добавленной минуте, за призрачное касание Васкеса защитником. Етественно, что неадекватные глоры считают это чистым пенальти, но фол Дембеле на Ди Марии в финале ЧМ, справедливо приведший к пенальти, где даже на повторе видно касание приведшее к падению они не считают правильным и что все куплено. Двойные стандарты)
Ну да конечно,Дембеле так зарядил что у Ди Марии нога оторвалась,кончился 5 минут,про ЧМ вообще помолчи,там судьи были заражены только в одну сторону,затащили Аргов
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rigobersong
Ответ Мадрид наказывает!
Гиви - малолетний кусок говна.
Что с дицом?:)🤣🤣🤣
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Alexandr Turner
Ответ бек саидов
Помню , в финале лч удалили Буффона за разговор, когда назначили спорный пенальти.
Это 1/4 или 1/2 была.
Буффон орал в адрес судьи "У тебя мусорный бак вместо сердца!" вот и удалили. Хотя судьи во время матчей и вещи похуже слышат) Назначили пенальти на последней добавленной минуте, за призрачное касание Васкеса защитником. Етественно, что неадекватные глоры считают это чистым пенальти, но фол Дембеле на Ди Марии в финале ЧМ, справедливо приведший к пенальти, где даже на повторе видно касание приведшее к падению они не считают правильным и что все куплено. Двойные стандарты)
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Wild91688
Ответ Пепси пеналдувич
Гави просто хищник! Как цеплялся за мяч…
Хахах,какой хищник,он больше фолил и падал при каждой столкновений и наиграл на красную
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Alibi Tasbau
Ответ Гамаль Хайдаров
вот ты конечно жизнью обиженный, так говорить про пацана, который душу на поле оставляет…
Не обращай внимапия, он и dooljun так поднимают себе самооценку, жизнью опущенные
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бек саидов
Ответ Alexandr Turner
Насчёт заряжать судей не знаю, но помнится Неймар когда-то был то ли удален, то ли постфактум дисквалифицирован за подобный издевательский жест в адрес судьи. Тут уверен даже рассматривать не будут
Помню , в финале лч удалили Буффона за разговор, когда назначили спорный пенальти.
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Alexlagodny
Ответ otchim kaloeda
Какой матч был бы если играои Дембеле,Педри и Левандовский
Как минимум, было бы меньше валидола )))
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Гамаль Хайдаров
Ответ Мадрид наказывает!
Гиви - малолетний кусок говна.
вот ты конечно жизнью обиженный, так говорить про пацана, который душу на поле оставляет…
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Темирлан Шаваев
Ответ Гамаль Хайдаров
Педри Лева Дембеле, кто 4?
Кристиансен, у него появился дискомфорт
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Гамаль Хайдаров
Ответ Темирлан Шаваев
Это небольшое преимущественно очень важное, учитывая что мы играли в гостях и без 4 основных игроков.
Педри Лева Дембеле, кто 4?
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Alexandr Turner
Ответ rigobersong
ведь все понимают, что риал заряжает судей:) Кстати, почему Винисиуса не удалили, мало того что мерзко играл, так еще только с судьей на 2 жк наговорил, что у африканца за привилегии?:))
Насчёт заряжать судей не знаю, но помнится Неймар когда-то был то ли удален, то ли постфактум дисквалифицирован за подобный издевательский жест в адрес судьи. Тут уверен даже рассматривать не будут
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Арман Бижанов
Вчера сыграл почти идеально
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Мадрид наказывает!
Ответ Пепси пеналдувич
Гави просто хищник! Как цеплялся за мяч…
Гиви - малолетний кусок говна.
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Эмиль3979
Барселона будет в полной боевой готовности ✊
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otchim kaloeda
Какой матч был бы если играои Дембеле,Педри и Левандовский
+2
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Темирлан Шаваев
Это небольшое преимущественно очень важное, учитывая что мы играли в гостях и без 4 основных игроков.
+6
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Пепси пеналдувич
Гави просто хищник! Как цеплялся за мяч…
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rigobersong
ведь все понимают, что риал заряжает судей:) Кстати, почему Винисиуса не удалили, мало того что мерзко играл, так еще только с судьей на 2 жк наговорил, что у африканца за привилегии?:))
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Фанат Лионеля Месси
Ждём ещё 1 победу на классе через месяц
Надеюсь Винисиус смог дойти до дома без сопровождения Араухо :)
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