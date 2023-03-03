Бускетс об 1:0 с «Реалом»: «У «Барселоны» небольшое преимущество перед ответной игрой»

оценил победу «Барселоны» над «Реалом» (1:0).

Команды провели первый матч 1/2 финала Кубка Испании.

«Мы добились важного преимущества, но впереди ответный матч. До этого мы дважды проиграли и потеряли игроков, но команда хорошо начала игру.

Мы видим, что в таких матчах все очень ровно. Мы одержали победу и теперь у нас небольшое преимущество перед ответной игрой», – сказал хавбек «Барселоны».

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