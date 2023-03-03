Бускетс об 1:0 с «Реалом»: «У «Барселоны» небольшое преимущество перед ответной игрой»
Серджи Бускетс оценил победу «Барселоны» над «Реалом» (1:0).
Команды провели первый матч 1/2 финала Кубка Испании.
«Мы добились важного преимущества, но впереди ответный матч. До этого мы дважды проиграли и потеряли игроков, но команда хорошо начала игру.
Мы видим, что в таких матчах все очень ровно. Мы одержали победу и теперь у нас небольшое преимущество перед ответной игрой», – сказал хавбек «Барселоны».
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Буффон орал в адрес судьи "У тебя мусорный бак вместо сердца!" вот и удалили. Хотя судьи во время матчей и вещи похуже слышат) Назначили пенальти на последней добавленной минуте, за призрачное касание Васкеса защитником. Етественно, что неадекватные глоры считают это чистым пенальти, но фол Дембеле на Ди Марии в финале ЧМ, справедливо приведший к пенальти, где даже на повторе видно касание приведшее к падению они не считают правильным и что все куплено. Двойные стандарты)
Надеюсь Винисиус смог дойти до дома без сопровождения Араухо :)