Маркос Алонсо об 1:0 с «Реалом»: «У «Барсы» были явные моменты, чтобы забить второй гол»

оценил победу «Барселоны» над « » (1:0).

Команды провели первый матч 1/2 финала Кубка Испании.

«Мы одержали важную победу и сделали шаг навстречу финалу. Половина дела сделана, но впереди еще 90 минут. Мы должны сохранять концентрацию. Надеюсь, дома болельщики помогут нам выйти в финал.

Мы хорошо потрудились, серьезно отнеслись к игре в обороне и одержали победу.

Когда не получается долго владеть мячом, нужно защищаться и терпеть. Но нам было довольно комфортно, и у нас были явные моменты, чтобы забить второй гол», – сказал защитник «Барселоны».

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