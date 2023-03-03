У «Реала» 6 поражений в 10 последних класико на «Бернабеу»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Камп Ноу Сантьяго Бернабеу Класико Футбол

«Реал» уступил дома «Барселоне» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

В 10 последних класико на «Сантьяго Бернабеу» у мадридцев 6 поражений и 4 победы.

При этом в 10 последних матчах против «Барсы» на «Камп Ноу» «Реал» одержал 5 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел лишь одно поражение.

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