У «Реала» 6 поражений в 10 последних класико на «Бернабеу»
«Реал» уступил дома «Барселоне» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.
В 10 последних класико на «Сантьяго Бернабеу» у мадридцев 6 поражений и 4 победы.
При этом в 10 последних матчах против «Барсы» на «Камп Ноу» «Реал» одержал 5 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел лишь одно поражение.
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