Где смотреть Динамо Москва – Крылья Советов, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 5 марта
В воскресенье, 5 марта, сыграют Динамо Москва и Крылья Советов в 18 туре РПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо Москва – Крылья Советов
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
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