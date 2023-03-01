В воскресенье, 5 марта, сыграют Динамо Москва и Крылья Советов в 18 туре РПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Динамо Москва – Крылья Советов

Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Динамо – Крылья Советов