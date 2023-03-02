Глен Джонсон: «Ливерпулю» тяжело держаться на вершине с одними и теми же игроками. Новички должны придать энергии»

Теги Ливерпуль Глен Джонсон премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Глен Джонсон объяснил причины спада в игре «Ливерпуля».

«Ливерпуль» уже много лет находится на самой вершине, тяжело поддерживать такие стандарты, учитывая то, что они играют с такой высокой интенсивностью сезон за сезоном одними и теми же игроками.

Спад произошел не потому, что игроки не вписываются в стиль или не получают удовольствия от игры под руководством Юргена Клоппа, а потому, что трудно поддерживать такую физическую форму.

Я думаю, что новые игроки, приходящие в клуб, должны принять подход Клоппа и придать команде больше энергии. Они должны быть такими же активными, как и игроки предыдущих сезонов. Трудно сделать это одним и тем же составом», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в интервью Ice 36.

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3 комментария

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Martin Naceri
К слову Реал одним составом выиграл 3ЛЧ подряд …
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Матвей Бондарев
Ну только те, кто играли в Ливерпуле, адекватно могут оценивать ситуацию. За исключением редких случаев.
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А.В.Бубнов
То есть 80-лямный нунез не помог? Бедный порт! Надо бы, чтобы ему еще выдали около 100 лямов на покупку нового форварда. Глядишь, и по итогам сезона он окажется аж выше 8-го места!
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-2
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