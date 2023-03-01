Ван Дейк о будущем «Ливерпуля»: «Клопп останется нашим боссом. Надеюсь, лучшие времена вернутся»

ван Дейк высказался о будущем в « ».

Защитник мерсисайдцев ответил на вопрос, есть ли у него оптимизм по поводу работы под руководством главного тренера в следующем сезоне.

«Конечно, есть! Юрген Клопп – наш босс и останется таковым. Я очень доволен, что он есть у нас. И он счастлив в «Ливерпуле».

Надеюсь, лучшие времена вернутся. Для этого мы и работаем», – сказал ван Дейк.

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