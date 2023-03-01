Ван Дейк о будущем «Ливерпуля»: «Клопп останется нашим боссом. Надеюсь, лучшие времена вернутся»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк высказался о будущем Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Защитник мерсисайдцев ответил на вопрос, есть ли у него оптимизм по поводу работы под руководством главного тренера в следующем сезоне.

«Конечно, есть! Юрген Клопп – наш босс и останется таковым. Я очень доволен, что он есть у нас. И он счастлив в «Ливерпуле».

Надеюсь, лучшие времена вернутся. Для этого мы и работаем», – сказал ван Дейк.

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7 комментариев

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Sherzod Ahmedov
опора этого Ливерпуля был Садио Мане
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Самая быстрая булочка в мире
Я надеюсь, что не вернутся
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Матвей Бондарев
Клопп - лучший для Мерсисайд Ред сто процентов, вместо Клоппа готов только Джеррарда главным тренером увидеть.
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Carlos
Доверие команды есть, значит воскреснут ещё
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Mr.BadGuy
Ливерпуль калиф на час, побыли немного людьми и возвращаются в первобытное состояние. Атавизм!
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dr. cage
По Клоппу сомнений нет.. А вот Дивандейку на Энфилде делать уже нечего..
Этот привозной пассажир гробит команду.
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Акира_1
Лучше уж Клопп чем какой-нибудь местный Поттер. бррр
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