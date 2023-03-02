Клопп о 2:0 с «Вулвс»: «Первый гол получился вымученным, а второй был прекрасен»

прокомментировал победу «Ливерпуля» над « » (2:0) в .

«Знали, что это будет сложная игра, но мы контролировали ее ход в течение многих отрезков.

Были некоторые моменты, даже скорее ситуации, но мы слишком торопились. « » нашел свой ритм во втором тайме. нужно было лишь надежно играть в обороне и продолжать создавать менты в атаке.

В целом, мы хорошо защищались сегодня – играли с высокой линией обороны и выигрывали в ключевых дуэлях. Алиссону не пришлось совершать выдающихся сэйвов, что хорошо.

[Жота] был хорош в роли «десятки», полузащита выглядела единым целым.

Мы пропустили удары от «Реала» [2:5] – провели хороший первый тайм и плохо начали второй. Сегодня мы выглядели более стабильно, нужно играть так дальше.

Отмененный гол? Для парней на поле это был чистый гол, но нужно сохранять концентрацию. Первый гол получился вымученным, а второй был прекрасен», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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