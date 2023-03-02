«Спартак» сыграет дома с «Уралом» и «Факелом». Поддержите красно-белых на стадионе!

В рамках 18 и 19 тура весенней части РПЛ «Спартак» встретится с «Уралом» и «Факелом» Матчи состоятся в субботу, 4 марта, в 14:30 и 11 марта, в 16:30 соответственно. Оба матча пройдут на «Открытие Банк Арене».

Красно-белые побеждают в 5 последних очных матчах с «Уралом» и «Факелом». Последний матч между красно-белыми и уральцами, 6 августа 2022, закончился гостевой победой «Спартака» со счетом 0:2. С «Факелом», 19 октября 2022, матч закончился, также, победой «Спартака» со счетом 1:2.

Билеты на матч доступны по ссылке.