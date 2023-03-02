«Спартак» сыграет дома с «Уралом» и «Факелом». Поддержите красно-белых на стадионе!

Теги Спартак натив Футбол

В рамках 18 и 19 тура весенней части РПЛ «Спартак» встретится с «Уралом» и «Факелом» Матчи состоятся в субботу, 4 марта, в 14:30 и 11 марта, в 16:30 соответственно. Оба матча пройдут на «Открытие Банк Арене».

Красно-белые побеждают в 5 последних очных матчах с «Уралом» и «Факелом». Последний матч между красно-белыми и уральцами, 6 августа 2022, закончился гостевой победой «Спартака» со счетом 0:2. С «Факелом», 19 октября 2022, матч закончился, также, победой «Спартака» со счетом 1:2.

Билеты на матч доступны по ссылке.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ответ Василек
Так начнется в 14.00 или в 14.30??????
14:00 должен быть, в новости ошибка, да.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василек
Так в 14.00 или в 14.30.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Урал 13 матчей без проигрыша. Хорошое число, чтоб прервать серию
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василек
Так начнется в 14.00 или в 14.30??????
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий