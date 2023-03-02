Дайч о 0:4 с «Арсеналом»: «Они не могли взломать «Эвертон» 40 минут. Это приятно»
Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч высказался о поражении от «Арсенала» (0:4).
«Первый гол «Арсенала» изменил всю игру. План на матч работал, так и должно быть в таких играх. Сорок минут, гол из ничего. Мы не были готовы ко второму голу и потеряли игру. Когда ты ведешь в счете 2:0, это дает свободу.
Они играли хорошо, но не могли взломать нас в течение 40 минут. Это приятно. Во втором тайме они показали, на что способны.
Посмотрите на рабочую этику «Арсенала». Когда мы играли с ними на «Гудисон Парк», мы провели серьезную работу и защитили свое преимущество, они отреагировали. Лучшие команды учатся.
Мы не наивны. Я знал, что не все так радужно, когда пришел. Есть над чем работать, я это знаю. Каждая игра важна. Я говорил об этом игрокам. Мы не так далеко от той игры, которую показывали в предыдущих матчах. Но мы должны быть лучше в деталях», – сказал Дайч в интервью BBC Sport.
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Похоже задача перед игрой ставилась не о победе над Арсеналом, а о том сколько продержаться до первого гола в свои ворота. На 40 минут он и не расчитывал.