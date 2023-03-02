Дайч о 0:4 с «Арсеналом»: «Они не могли взломать «Эвертон» 40 минут. Это приятно»

Главный тренер « » высказался о поражении от « » (0:4).

«Первый гол «Арсенала» изменил всю игру. План на матч работал, так и должно быть в таких играх. Сорок минут, гол из ничего. Мы не были готовы ко второму голу и потеряли игру. Когда ты ведешь в счете 2:0, это дает свободу.

Они играли хорошо, но не могли взломать нас в течение 40 минут. Это приятно. Во втором тайме они показали, на что способны.

Посмотрите на рабочую этику «Арсенала». Когда мы играли с ними на «Гудисон Парк», мы провели серьезную работу и защитили свое преимущество, они отреагировали. Лучшие команды учатся.

Мы не наивны. Я знал, что не все так радужно, когда пришел. Есть над чем работать, я это знаю. Каждая игра важна. Я говорил об этом игрокам. Мы не так далеко от той игры, которую показывали в предыдущих матчах. Но мы должны быть лучше в деталях», – сказал Дайч в интервью BBC Sport.

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