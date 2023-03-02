Дайч о 0:4 с «Арсеналом»: «Они не могли взломать «Эвертон» 40 минут. Это приятно»

Теги Эвертон премьер-лига Англия Арсенал Шон Дайч Футбол

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч высказался о поражении от «Арсенала» (0:4).

«Первый гол «Арсенала» изменил всю игру. План на матч работал, так и должно быть в таких играх. Сорок минут, гол из ничего. Мы не были готовы ко второму голу и потеряли игру. Когда ты ведешь в счете 2:0, это дает свободу.

Они играли хорошо, но не могли взломать нас в течение 40 минут. Это приятно. Во втором тайме они показали, на что способны.

Посмотрите на рабочую этику «Арсенала». Когда мы играли с ними на «Гудисон Парк», мы провели серьезную работу и защитили свое преимущество, они отреагировали. Лучшие команды учатся.

Мы не наивны. Я знал, что не все так радужно, когда пришел. Есть над чем работать, я это знаю. Каждая игра важна. Я говорил об этом игрокам. Мы не так далеко от той игры, которую показывали в предыдущих матчах. Но мы должны быть лучше в деталях», – сказал Дайч в интервью BBC Sport.

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19 комментариев

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Carlos
Как сказал Доминик Торетто- Спроси у любого гонщика, не важно на метр ты впереди или на километр.выиграл тот кто пришел первый
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Старый Сухи
"... не могли взломать нас в течение 40 минут. Это приятно."
Похоже задача перед игрой ставилась не о победе над Арсеналом, а о том сколько продержаться до первого гола в свои ворота. На 40 минут он и не расчитывал.
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Mario14
Один из тренеров у которых нет плана Б, план А понятен, ставим автобус...
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Мокеле-Мбембе
И последний гол - из офсайда!
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Konstar
Мне больше всего понравилось, как после первого гола у Пикфорда моментально улетучилось желание тянуть по 30 секунд при вводе мяча
+2
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+2
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Вячеслав Тотров
Если ты 40 минут крепко сжимал булки,а потом тебя изнасиловали во все дырки,то лучше не хвастаться этими 40 минутами
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-1
-1
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Konstar
В этом вся суть анти-футбола Дайча: не играть в футбол самим, а НЕ ДАТЬ ЗАБИТЬ сопернику
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Кинг Конг Жив
Да уж, не везет в последнее время Эвертону с тренерами. Похоже, что команде предстоит очищение пердивом.
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Подкат Мальдини
Приятно это когда тебе утром Дженифер Энистон смс пишет, а вот это ужасно
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Under
Ответ werowolf-gears
Не дали забить шесть, респект
"в прошлой игре мы пропустили всего пять раз, а один раз даже чуть не забили" (с)
+4
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+4
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Morning Again
Это все, что нужно знать о философии футбола Дайча и дуболомной игре, которую он строит в каждой из тренируемых команд.
+2
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ConorNite
Какое это имеет значение, если матч завершился таким безнадежным для Эвертона разгромом ? Нечем хвастаться. Интервью ни о чем
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Совесть Черданцева
"НЕ ДАЙТЕ ИМ ЗАБИТЬ ПЯТЫЙ!"
+2
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TiNO
Зато в остальные 50 отдоминировал их Арсенал 🤣
+2
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Александра Александрова
Матч длится 90 минут вообще то ))
+1
0
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Мирзоанис Якубов
Ну тогда "Эвертон" может внести себе этот матч в список величайших достижений и написать в музее: "Не просрали 10:0 лидеру чемпионата, будучи конченым днищем".
+4
0
+4
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el ruso guapo
Достижение, конечно. Награда лучшему тренеру и команде месяца уже ждёт.
+10
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Бухгалтер2021
зря дайча взяли эвертон вылетит так
0
-1
-1
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werowolf-gears
Не дали забить шесть, респект
+32
0
+32
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