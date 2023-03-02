Прохин о шутках Дзюбы: «Однажды начертил два столбика – Лунев и Азмун. Попросил каждого проголосовать, кто из них более некрасивый»

Теги Зенит Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Андрей Лунев Сердар Азмун Данила Прохин Футбол

Защитник «Ростова» Данила Прохин вспомнил о шутках Артема Дзюбы в «Зените».

– Ты быстро освоился в главной команде «Зенита»?

– Потихоньку. Ярик Ракицкий и Бранислав Иванович сильно помогали, подсказывали на тренировках. Ну и Миша Кержаков, конечно (смеется).

– А он что?

– Миша – мастер подколов. Юношескую сборную России, в которой я играл, тренировал Александр Анатольевич [Кержаков]. После каждой моей ошибки, Миша начинал: «Сейчас брату позвоню, больше в сборную не поедешь». Он любил меня потравить.

– Если мастер подколов Кержаков, то кто тогда Дзюба?

– У Артема тоже каждый день были новые шутки. Он очень любил прикалываться над Лунем [Андреем Луневым] и Сердаром [Азмуном]. Говорил, что они оба некрасивые.

Однажды на доске в раздевалке Артем начертил два столбика – Лунь и Азмун. Попросил каждого анонимно проголосовать, кто из них более некрасивый. В итоге больше голосов оказалось у Азмуна, – рассказал Прохин со смехом.

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21 комментарий

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блокад блокадыч
Ответ Зелёный гопник
Однажды начертил два столбика: Санкт-Петербург и Рио-де-Жанейро. Попросил каждого проголосовать 😁
кто из них более Зенитный
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Невский баклан
Лунев избежал участи Азмуна, видимо он в голосовании оказался некрасивее)
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Фрэнк Канистра
Дзюба, походу, реально умственно отсталый так "шутить" лет в 16 обычно люди нормальные уже прекращают. Обхохочешься просто с таких шуток.
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Hong Kil
Лунев победил бы с отрывом.
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Крыло советов
Пошел процесс отторжения Дзюбы Зенитом :)
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Кто подставил капитана Дзюбу
И это в 34 !!!
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Покерный Футбол
Оказалось что у Азмуна больше.
Дзюба:😏😏😏
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Spartakus1984
Такой дурачок наверное был у каждого в школьном классе,но этому человеку уже ведь более 30 лет))
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Михаил Максаков
Ответ В Питере Пять
Мало того, что Вы об этом фантазируете, так ещё и невинные люди страдают, которые это прочитают и тоже представят эту картину. В следующий раз аккуратнее, ведь если написать «Зебра», все представят зебру.
Над зеброй Дзюба тоже один раз подшутил....
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dr.us
Видели мы что он с этим не красивым Азмуном, в раздевалке вытворял))
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В Питере Пять
Ответ Михаил Максаков
Прохин о шутках Дзюбы: «Однажды обкончал все мячи и прислал тренеру видос»
Мало того, что Вы об этом фантазируете, так ещё и невинные люди страдают, которые это прочитают и тоже представят эту картину. В следующий раз аккуратнее, ведь если написать «Зебра», все представят зебру.
+1
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Ебздрогыч
Так вот почему он так за Роналду вступился - это же готовая ролевая модель. Тоже всех разделяет на красивых и некрасивых, бедных и богатых, все ему должны и ставить в состав просто за имя. Только Роналду это Роналду, а Дзюба - это как реплика с алиэкспресса
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evil
дзюба: внешность не главное 👨‍❤️‍👨
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vjp6cmm2f9
Ответ Екн Лор
Ждём в следующем интервью от Дзюбы, что бассейн у Зенита так себе
Бассейн может быть не очень, а вот коллектив 😏
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Я всех их сделал
Так вот почему Дзюба тогда пристроился к Азмуну сзади - спереди тот уж больно не нравился Артёмке
+20
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Екн Лор
Ждём в следующем интервью от Дзюбы, что бассейн у Зенита так себе
+1
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Зелёный гопник
Однажды начертил два столбика: Санкт-Петербург и Рио-де-Жанейро.
Попросил каждого проголосовать 😁
+8
-2
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vjp6cmm2f9
Ответ Добрый Ретроград
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Доктор: да не может этого быть, это же огурец!
+1
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Андрей Федоров
Ответ Михаил Максаков
Прохин о шутках Дзюбы: «Однажды обкончал все мячи и прислал тренеру видос»
Чел, ты по уровню шуток не далеко ушёл от Дзюбы )
+14
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+14
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vjp6cmm2f9
После голосования, Дзюба решил взять ситуацию в свои руки, и ободрить Азмуна
+30
-3
+27
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Добрый Ретроград
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Михаил Максаков
Прохин о шутках Дзюбы: «Однажды обкончал все мячи и прислал тренеру видос»
+2
-10
-8
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