Прохин о шутках Дзюбы: «Однажды начертил два столбика – Лунев и Азмун. Попросил каждого проголосовать, кто из них более некрасивый»
Защитник «Ростова» Данила Прохин вспомнил о шутках Артема Дзюбы в «Зените».
– Ты быстро освоился в главной команде «Зенита»?
– Потихоньку. Ярик Ракицкий и Бранислав Иванович сильно помогали, подсказывали на тренировках. Ну и Миша Кержаков, конечно (смеется).
– А он что?
– Миша – мастер подколов. Юношескую сборную России, в которой я играл, тренировал Александр Анатольевич [Кержаков]. После каждой моей ошибки, Миша начинал: «Сейчас брату позвоню, больше в сборную не поедешь». Он любил меня потравить.
– Если мастер подколов Кержаков, то кто тогда Дзюба?
– У Артема тоже каждый день были новые шутки. Он очень любил прикалываться над Лунем [Андреем Луневым] и Сердаром [Азмуном]. Говорил, что они оба некрасивые.
Однажды на доске в раздевалке Артем начертил два столбика – Лунь и Азмун. Попросил каждого анонимно проголосовать, кто из них более некрасивый. В итоге больше голосов оказалось у Азмуна, – рассказал Прохин со смехом.
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Дзюба:😏😏😏
Попросил каждого проголосовать 😁