Прохин о шутках Дзюбы: «Однажды начертил два столбика – Лунев и Азмун. Попросил каждого проголосовать, кто из них более некрасивый»

Защитник « » вспомнил о шутках в « ».

– Ты быстро освоился в главной команде «Зенита»?

– Потихоньку. Ярик Ракицкий и Бранислав Иванович сильно помогали, подсказывали на тренировках. Ну и Миша Кержаков, конечно (смеется).

– А он что?

– Миша – мастер подколов. Юношескую сборную России, в которой я играл, тренировал Александр Анатольевич [Кержаков]. После каждой моей ошибки, Миша начинал: «Сейчас брату позвоню, больше в сборную не поедешь». Он любил меня потравить.

– Если мастер подколов Кержаков, то кто тогда Дзюба?

– У Артема тоже каждый день были новые шутки. Он очень любил прикалываться над Лунем [Андреем Луневым] и Сердаром [Азмуном]. Говорил, что они оба некрасивые.

Однажды на доске в раздевалке Артем начертил два столбика – Лунь и Азмун. Попросил каждого анонимно проголосовать, кто из них более некрасивый. В итоге больше голосов оказалось у , – рассказал Прохин со смехом.

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