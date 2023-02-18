Артета считает, что нейтральные болельщики хотят победы «Арсенала» в АПЛ: «Люди симпатизируют нам и тому, как мы все делаем»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета считает, что нейтральные болельщики хотят победы «Арсенала» в АПЛ.

Главный тренер лондонской команды рассказал, согласен ли он с тем, что многие болельщики других команд желают чемпионства «Арсенала» в этом году.

«С этим я согласен. Из-за того, что они видят, люди испытывают сильную симпатию к нам, нашим игрокам и к тому, как мы все делаем. 

Я не думаю, что мы когда-либо были фаворитами, и не думаю, что это изменилось. «Ман Сити» был кандидатом номер один с первого дня, потому что они находились на этой позиции большую часть последних пяти лет.

Я думаю, что если бы перед сезоном надо было поставить на кого-то немного денег или свой дом, многие люди сделали бы что-то другое [чем выбрали «Арсенал»]».

Мы можем контролировать только то, что делаем сами. Я говорил это  в течение трех месяцев. Речь идет о том, что мы будем делать завтра. Об энергии, с которой мы должны играть, и том, как мы будем продолжать верить в то, что мы делаем. 

Мы не можем контролировать то, что будут делать другие команды. К концу мая у нас должно быть определенное количество очков. Не важно, как или где, но нужно набрать эти очки. Когда ты видишь себя [на вершине] и когда видишь, как команда выступает и выигрывает матчи, ты хочешь продолжать в том же духе. Это точно.

Нужно делать все стабильно, на чрезвычайно высоком уровне. И должны быть доступны все игроки. Должна быть возможность ротировать состав, возможность менять игроков, когда они не в лучшей форме.

Это мы стремимся делать. Но я думаю, что работать в высоко мотивированной команде с высоко мотивированными болельщиками, которые хотят вам помочь, – это потрясающе», – сказал Артета. 

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43 комментария

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Gheorghe Rusu
Ответ dr. cage
Красивая история была у Лестера.. А Арс, который тратит чуть меньше Сити, Ливерпуля, МЮ и Челси просто смешон тем, что за эти годы самым высоким достижением было 2-е место, как раз в тот сезон, когда АПЛ выиграли бедолаги из Лестера..
Да брось ты, это же фаны Ливерпуля. Они после 5 лет унижения, примут даже Эвертон в качестве ЧЕМПИОНА, лишь бы не Сити.
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#SharkTeam
Ответ spaispower
как на игроках и их игре это "непростое для клуба время" сказывается?
ты серьезно такие вопросы задаешь?
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#SharkTeam
Чет сильно Сити триггернул его своей победой
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dr. cage
Ответ Александр Степанов
А в чем он не прав? Я вот болею за Ливерпуль, но сейчас желаю победы Арсеналу) Потому что это просто красивая история
Красивая история была у Лестера..

А Арс, который тратит чуть меньше Сити, Ливерпуля, МЮ и Челси просто смешон тем, что за эти годы самым высоким достижением было 2-е место, как раз в тот сезон, когда АПЛ выиграли бедолаги из Лестера..
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евГений
Ответ Денис Капитонов
Белковому не понять… он болеет за команду, которая известна своими отскоками и позорными судейскими победами в плей-офф ЛЧ. Вот уж точно за кого никто из «нейтральных болельщиков» не будет переживать😁
ахах, база, белковому точно это не понять))

его команда никогда не играла в красивый доминирующий футбол. Одни убогие отскоки и 0 красоты футбола
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евГений
Ответ dr. cage
Ага, так и есть. Нейтральным болельщикам же больше нечем заняться.. 5 дней в неделю они желают победы Арсеналу в АПЛ. На выходных победе Месси на ЧМ. А в праздничные дни, чтобы Буффон выиграл ЛЧ.
лучше Арсенал, чем Сити сотый раз по кругу берущий АПЛ. Говорю как фан МЮ
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Акира_1
Если Арсенал выигрывает АПЛ, то потом его глоры будут несколько лет всех тыкать в это, так что сомнительное мнение Артеты. 🤷‍♂️
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tyuiop tyuiop
Ответ Александр Степанов
А в чем он не прав? Я вот болею за Ливерпуль, но сейчас желаю победы Арсеналу) Потому что это просто красивая история
типа Лестера
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Evgeniy 72
Ответ Александр Степанов
А в чем он не прав? Я вот болею за Ливерпуль, но сейчас желаю победы Арсеналу) Потому что это просто красивая история
А ты матч Ливерпуля с Арсеналом видел? Нас там судьи обокрали в пользу канониров, и как за их чемпионство после этого топить? Какая разница, какой судейский кабинет в этот раз протащат, никакой красивой истории в этом нет.
+1
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Денис Капитонов
Ответ dr. cage
Ага, так и есть. Нейтральным болельщикам же больше нечем заняться.. 5 дней в неделю они желают победы Арсеналу в АПЛ. На выходных победе Месси на ЧМ. А в праздничные дни, чтобы Буффон выиграл ЛЧ.
Белковому не понять… он болеет за команду, которая известна своими отскоками и позорными судейскими победами в плей-офф ЛЧ.

Вот уж точно за кого никто из «нейтральных болельщиков» не будет переживать😁
+3
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ivannumber1
Нет) Хотя я и не нейтральный болельщик))
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Under
Ответ Александр Степанов
А в чем он не прав? Я вот болею за Ливерпуль, но сейчас желаю победы Арсеналу) Потому что это просто красивая история
чем она красивая?
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ spaispower
как на игроках и их игре это "непростое для клуба время" сказывается?
Не знаю. Но будет хорошо, если Сити опять победит своих злопыхателей - и на поле, и в правовой плоскости.
0
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Рундил Уозлик
Иди дома доминируй над своей женой.
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Pok_Toholo
Как нейтральный к АПЛ болельщик подтверждаю, хочу чтобы Арсенал выиграл лигу.
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zaur za azalkm
Не вижу потенциала для победы. Концовка матча Сити вернула всё на свои места.
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DolJun
да даже нейтральный болельщик уже наверняка устал от судейских побед сити
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Андрей Синецкий
Нейтральные болельщики хотят , чтоб у Арсенала появились яйца наконец . А то этот юношеский футбол без результата не нужен . Непрофессионально взять и без видимых причин слить весь отрыв
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Фанат Лионеля Месси
Ответ ML26
«Вертет»😁 Русский язык больше не прогуливай, фанат))
это чтобы бан не дали
0
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ML26
Ответ Фанат Лионеля Месси
Скорее просто надоело,как Гвардиола вертет "лучшую лигу мира" на одном месте уже 5 лет :) Должун не даст соврать :)
«Вертет»😁
Русский язык больше не прогуливай, фанат))
+3
-1
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Александр Степанов
Ответ dr. cage
Ага, так и есть. Нейтральным болельщикам же больше нечем заняться.. 5 дней в неделю они желают победы Арсеналу в АПЛ. На выходных победе Месси на ЧМ. А в праздничные дни, чтобы Буффон выиграл ЛЧ.
А в чем он не прав? Я вот болею за Ливерпуль, но сейчас желаю победы Арсеналу)
Потому что это просто красивая история
+16
-7
+9
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spaispower
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Мне больше хочется победы Сити в непростое для клуба время. Одиозная команда. арсенал ну так себе, ни о чём, даже если в шип вылетит, что маловероятно, то не замечу.
как на игроках и их игре это "непростое для клуба время" сказывается?
+1
-1
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Jesse Boy
согласен. мне пофиг на АПЛ, хочу чтобы победил Арсенал. так же как хотел, чтобы Лестер победил в 16м. нейтральный неболельщик.
+3
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Furry Slipper
Ответ HI MARS
Все хотят чемпионства Наполи,а не Арсенала
Все хотят чемпионства Арсенала,а не Наполи
+1
-5
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Ivan Balashov
Ответ HI MARS
Все хотят чемпионства Наполи,а не Арсенала
Одно другому как-то противоречит?
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