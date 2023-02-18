Артета считает, что нейтральные болельщики хотят победы «Арсенала» в АПЛ: «Люди симпатизируют нам и тому, как мы все делаем»

считает, что нейтральные болельщики хотят победы «Арсенала» в .

Главный тренер лондонской команды рассказал, согласен ли он с тем, что многие болельщики других команд желают чемпионства « » в этом году.

«С этим я согласен. Из-за того, что они видят, люди испытывают сильную симпатию к нам, нашим игрокам и к тому, как мы все делаем.

Я не думаю, что мы когда-либо были фаворитами, и не думаю, что это изменилось. « » был кандидатом номер один с первого дня, потому что они находились на этой позиции большую часть последних пяти лет.

Я думаю, что если бы перед сезоном надо было поставить на кого-то немного денег или свой дом, многие люди сделали бы что-то другое [чем выбрали «Арсенал»]».

Мы можем контролировать только то, что делаем сами. Я говорил это в течение трех месяцев. Речь идет о том, что мы будем делать завтра. Об энергии, с которой мы должны играть, и том, как мы будем продолжать верить в то, что мы делаем.

Мы не можем контролировать то, что будут делать другие команды. К концу мая у нас должно быть определенное количество очков. Не важно, как или где, но нужно набрать эти очки. Когда ты видишь себя [на вершине] и когда видишь, как команда выступает и выигрывает матчи, ты хочешь продолжать в том же духе. Это точно.

Нужно делать все стабильно, на чрезвычайно высоком уровне. И должны быть доступны все игроки. Должна быть возможность ротировать состав, возможность менять игроков, когда они не в лучшей форме.

Это мы стремимся делать. Но я думаю, что работать в высоко мотивированной команде с высоко мотивированными болельщиками, которые хотят вам помочь, – это потрясающе», – сказал Артета.