«Рамос жмет мне руку и говорит: «Пуньяль, 400 матчей в Ла Лиге... Вот это да!» Потом дергает меня и забивает с углового». Экс-игрок «Осасуны» о защитнике

Теги ПСЖ Реал Мадрид Осасуна Серхио Рамос Франсиско Пуньяль лига 1 Франция Ла Лига Сантьяго Бернабеу ахахаха Футбол

Бывший игрок «Осасуны» рассказал забавную историю о Серхио Рамосе.

«Я только что провел 400-й матч в Ла Лиге, и мы играли на «Сантьяго Бернабеу». Это была незначительная игра для «Реала», потому что они побеждали в чемпионате. И тут уже вели 2:0.

Угловой. Рамос идет в штрафную. Я подхожу, чтобы опекать его. Он пожимает мне руку и говорит: «Пуньяль, 400 матчей в Ла Лиге... Вот это да!» Потом хватает меня за руку, дергает, убегает от меня и забивает с углового.

Я говорю это не потому, что это неправильно, или потому, что я виню его за это. Футболисты в таких командах, несмотря на то, что кажется, что некоторые игры не так важны, продолжают испытывать футбольный голод, хотят забивать, добиваться своих целей. Вот почему они там.

Я провел 400 матчей в Ла Лиге, но сыграл как болван», – вспомнил Франсиско Пуньяль.

Рамос закончил в сборной. Похоже, тренер намекнул, что Серхио уже слишком стар

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лютик
Ответ Забил ли Заболотный?
Да просто. Прикольчик. Ржака. Бугагашечка небольшая
Все фигня, Заболотный забил?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михо
Ответ Забил ли Заболотный?
Да просто. Прикольчик. Ржака. Бугагашечка небольшая
Тогда ладно, сори)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Новиков все гнилые поступки готов обелить:) Красава:))
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Забил ли Заболотный?
Ответ Михо
Смешно ли это? Нет. Уместно ли? Тоже нет. Зачем тогда?
Да просто. Прикольчик. Ржака. Бугагашечка небольшая
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ML26
Я повели 400 матче в Ла Лиге, но сыграл как болван.

Красиво сказано, и самоиронично
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Люблю вот такие воспоминания футболистов, намного интереснее, вес тысячу пустых новостей.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lana Rhoades
Ответ Владимир Владимир
Кайф история, очень круто перехитрил, похоже на Рамоса, но есть и отрицательная сторона - симуляция в финале ЛЧ с Ювентусом, где красную получил Куадрадо.
3:1 счет был
Ну и Куадрадо совершил касание стоит сказать
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михо
Ответ Забил ли Заболотный?
«Пике держит меня за руку и говорит: «Шакира, 12 лет с тобой в браке. Вот это да!» Потом бросает меня и забивает другой бабе». Экс-жена Шакира о защитнике
Смешно ли это? Нет. Уместно ли? Тоже нет. Зачем тогда?
+13
-10
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
и Салах может подобную историю рассказать - рука, правда, сильнее пострадала, чем в этом матче Ла Лиги
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Budabuda
Рамосжмет? Это кто?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Black Phoenix
Так на то и расчёт: похвалить, расслабить комплиментом, а потом резко включиться в игру. Пуньяль вот повёлся на уловку, и не успел среагировать. А Рамосу - уважуха.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Забил ли Заболотный?
«Пике держит меня за руку и говорит: «Шакира, 12 лет с тобой в браке. Вот это да!» Потом бросает меня и забивает другой бабе». Экс-жена Шакира о защитнике
+25
-14
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Серега -мастер, чего уж))
+31
-6
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимир
Кайф история, очень круто перехитрил, похоже на Рамоса, но есть и отрицательная сторона - симуляция в финале ЛЧ с Ювентусом, где красную получил Куадрадо.
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий