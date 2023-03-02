«Рамос жмет мне руку и говорит: «Пуньяль, 400 матчей в Ла Лиге... Вот это да!» Потом дергает меня и забивает с углового». Экс-игрок «Осасуны» о защитнике

Бывший игрок «Осасуны» рассказал забавную историю о .

«Я только что провел 400-й матч в Ла Лиге, и мы играли на « ». Это была незначительная игра для « », потому что они побеждали в чемпионате. И тут уже вели 2:0.

Угловой. Рамос идет в штрафную. Я подхожу, чтобы опекать его. Он пожимает мне руку и говорит: «Пуньяль, 400 матчей в Ла Лиге... Вот это да!» Потом хватает меня за руку, дергает, убегает от меня и забивает с углового.

Я говорю это не потому, что это неправильно, или потому, что я виню его за это. Футболисты в таких командах, несмотря на то, что кажется, что некоторые игры не так важны, продолжают испытывать футбольный голод, хотят забивать, добиваться своих целей. Вот почему они там.

Я провел 400 матчей в , но сыграл как болван», – вспомнил Франсиско Пуньяль.

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