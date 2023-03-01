Хавбек «Крыльев» Рахманович: «Русская культура мне близка, проблем никаких. Говорю всем: «Братан»

Полузащитник « » высказался о русских.

– Русских и сербов называют братьями. Видишь разницу между нами и боснийцами?

– Да думаю, все то же самое. Русская культура мне близка, проблем никаких. Говорю всем: «Братан»!

И кухня мне очень нравится. Особенно как готовят рыбу на базе «Крыльев».

Да и вся еда гораздо лучше, чем в Турции. Ее турки нахваливают, но, по-моему, для футболистов она не полезна. Слишком острая.

Все знакомые рекомендовали мне вашу страну как лучшую для продолжения карьеры и жизни. Вижу, что не ошибся.

– Что слышал про Россию, кроме морозов?

– Что все тут пьют водку. А старший брат рассказал, какое в Самаре вкусное пиво. Лично я в этом не убедился: алкоголь не употребляю, – сказал 28-летний хавбек из Боснии и Герцеговины.

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