Хавбек «Крыльев» Рахманович: «Русская культура мне близка, проблем никаких. Говорю всем: «Братан»
Полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович высказался о русских.
– Русских и сербов называют братьями. Видишь разницу между нами и боснийцами?
– Да думаю, все то же самое. Русская культура мне близка, проблем никаких. Говорю всем: «Братан»!
И кухня мне очень нравится. Особенно как готовят рыбу на базе «Крыльев».
Да и вся еда гораздо лучше, чем в Турции. Ее турки нахваливают, но, по-моему, для футболистов она не полезна. Слишком острая.
Все знакомые рекомендовали мне вашу страну как лучшую для продолжения карьеры и жизни. Вижу, что не ошибся.
– Что слышал про Россию, кроме морозов?
– Что все тут пьют водку. А старший брат рассказал, какое в Самаре вкусное пиво. Лично я в этом не убедился: алкоголь не употребляю, – сказал 28-летний хавбек из Боснии и Герцеговины.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
я бы не отнёс того же Чехова к классу эксплуататоров... например
ну ладно-ладно, так уж и быть, для наших красно-белых друзей у меня есть и другое обращение... судари мои
Там даже "На Дне" нету!!! Что уж про еду говорить! )))