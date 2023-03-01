Хавбек «Крыльев» Рахманович: «Русская культура мне близка, проблем никаких. Говорю всем: «Братан»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Политика Амар Рахманович алкоголь и спорт Футбол

Полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович высказался о русских.

– Русских и сербов называют братьями. Видишь разницу между нами и боснийцами?

– Да думаю, все то же самое. Русская культура мне близка, проблем никаких. Говорю всем: «Братан»!

И кухня мне очень нравится. Особенно как готовят рыбу на базе «Крыльев».

Да и вся еда гораздо лучше, чем в Турции. Ее турки нахваливают, но, по-моему, для футболистов она не полезна. Слишком острая.

Все знакомые рекомендовали мне вашу страну как лучшую для продолжения карьеры и жизни. Вижу, что не ошибся.

– Что слышал про Россию, кроме морозов?

– Что все тут пьют водку. А старший брат рассказал, какое в Самаре вкусное пиво. Лично я в этом не убедился: алкоголь не употребляю, – сказал 28-летний хавбек из Боснии и Герцеговины.

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12 комментариев

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Maxim Vasnechov
Интересно, почему у бошняка, спрашивают про сербов.
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Goldstream
От души братан, жи есть
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.ru
Ответ OldRedWhite
Это не русская , а классов - эксплуататоров ! )))
отнюдь...
я бы не отнёс того же Чехова к классу эксплуататоров... например
ну ладно-ладно, так уж и быть, для наших красно-белых друзей у меня есть и другое обращение... судари мои
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OldRedWhite
Ответ Феоктист
Все что знает о культуре России, слово "братан"? Сомневаюсь, что он читал Толстого, Достоевского, даже без сомнений, что не читал. Да, великая наша культура, но не лапти "братаны" с балалайкой и медведями, а вот Чайковский, Чехов, Репин и много других прославивших Россию. Теперь в тренде Пригожин и Кадыров, убожество животных захвативших нашу Родину.
Хорошо , если он Коран читал )))
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OldRedWhite
Ответ .ru
вообще то, русская культура это когда всем говорят... милостивый государь
Это не русская , а классов - эксплуататоров ! )))
+1
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Феоктист
Все что знает о культуре России, слово "братан"? Сомневаюсь, что он читал Толстого, Достоевского, даже без сомнений, что не читал. Да, великая наша культура, но не лапти "братаны" с балалайкой и медведями, а вот Чайковский, Чехов, Репин и много других прославивших Россию. Теперь в тренде Пригожин и Кадыров, убожество животных захвативших нашу Родину.
+1
-1
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hitch_11
Рахманович здорово прибавил! Его игра нравится всё больше!
+3
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Sinister Kid
Знаменитая, высокая, русская культура: братан, пахан, зона и блатняк.
+1
-6
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.ru
вообще то, русская культура это когда всем говорят... милостивый государь
+4
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Я за Крылья!
Эээ! Нашёл, с чем сравнить! С Турцией!
Там даже "На Дне" нету!!! Что уж про еду говорить! )))
+8
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леннорыч-абрамович
Рахмет, Амар Рахман!
+1
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Фут.Боль
Девушка-братан, положи мне ещё кусочек рыбы. Спасибо, братан.
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