«Неймар техничен, но без усилий все это бесполезно. Он напоминал старика в матче с «Баварией». Магат о форварде «ПСЖ»

Теги Бавария ПСЖ Феликс Магат Лига чемпионов УЕФА Неймар Футбол

Феликс Магат раскритиковал игру Неймара в первом матче «ПСЖ» против «Баварии».

Парижане уступили мюнхенцам в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:1.

«Это не футбол! В матче с «Баварией» он напоминал старика. Как зритель, я хочу видеть, что игрок полезен команде и вносит свой вклад в успех.

Неймар техничен, но как вы думаете, сколько существует техничных игроков, способных держать мяч? Это еще не делает футболиста хорошим. Если вы не прилагаете усилий, то самая лучшая техника становится бесполезна, как и скорость», – сказал бывший тренер «Баварии» в интервью Sky Sport.

«Неймар делал слишком много. Ему не хватает простоты. Постоянно одно и то же». Жиресс об игре бразильца в матче с «Баварией»

Неймар сделает все, чтобы восстановиться к матчу с «Баварией». Он хочет доказать, что первая часть сезона не была тренировкой к ЧМ

18 комментариев

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Under
Ответ Рамзан Азимов
Из-за таких дебилов во Франции и по всему миру, наверное обесценен ЗМ. Действительно не адекватные люди.
а почему золотой мяч должен как-то по особенному цениться?
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as009595@icloud.com
Да таков менталитет многих талантливых бразильцев, они снижают к себе требования, сначала на тренировках, а потом уже на поле
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Крыс Пол
Ответ Макс Кидалов
Неймар просто потерял в связи с возрастом свой главный талант, скорость, помню он просто летал по полю, настолько он лёгкий был и быстрый, что за ним невозможно было успеть если он делал рывок, быстрее винисиуса он был и по этом супертехничен. Если бы он был трудолюбив как роналду или модрич, он бы получил минимум 3-4 зм
Не был никогда Неймар очень быстрым
https://www.youtube.com/shorts/5T1zwzf5SGc
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Барсик Юрана
Ответ хавбек+
Мбаппе туз, бразилец с аргом десятки, у ПСЖ перебор когда все трое в старте
Но не очко обычно губит, а к 11 туз
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Владимир Владимирович
Самая главная ошибка в спортивном плане что он покинул Барсу , а ведь троица МСН могли ещё погреметь вместе
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прощай Роналду
Как же они любят черепашке вылизывать, гол с офсайда который организовала крманла, пару рывков, несколько кривых пасов НО ОН СТАРАЛСЯ! Забыли кто их тащил в единственный финал в истории клуба 👎🏻 Неймар хоть и дурак но он гений
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Lazeeer
Ответ Макс Кидалов
Неймар просто потерял в связи с возрастом свой главный талант, скорость, помню он просто летал по полю, настолько он лёгкий был и быстрый, что за ним невозможно было успеть если он делал рывок, быстрее винисиуса он был и по этом супертехничен. Если бы он был трудолюбив как роналду или модрич, он бы получил минимум 3-4 зм
Если бы
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Иван Иванов
Мне кажется Неймар уже кончился. Неймар уже стал Эденом Азаром, на мой взгляд. Вот только в отличие от Азара - Неймар находится в не таком требовательном клубе и лиге, поэтому он всё равно будет играть по сравнению с бельгийцем.
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ymuller
на самом деле меня Неймар за эти годы так ни разу толком и не впечатлил, хотя говорили говорили
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eazyjet
Ответ Макс Кидалов
Неймар просто потерял в связи с возрастом свой главный талант, скорость, помню он просто летал по полю, настолько он лёгкий был и быстрый, что за ним невозможно было успеть если он делал рывок, быстрее винисиуса он был и по этом супертехничен. Если бы он был трудолюбив как роналду или модрич, он бы получил минимум 3-4 зм
он просто демотивирован
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хавбек+
Мбаппе туз, бразилец с аргом десятки, у ПСЖ перебор когда все трое в старте
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Reece24
Ответ Макс Кидалов
Неймар просто потерял в связи с возрастом свой главный талант, скорость, помню он просто летал по полю, настолько он лёгкий был и быстрый, что за ним невозможно было успеть если он делал рывок, быстрее винисиуса он был и по этом супертехничен. Если бы он был трудолюбив как роналду или модрич, он бы получил минимум 3-4 зм
Он потерял ее после первой тяжелой травмы в ПСЖ.
А потом ещё череда травм и возраст.
Но у него хватает скиллов помимо этого. Не считаю, что это его главный козырь.
Просто мотивации не всегда хватает. Вот его главная проблема. Неймар очень богат, знаменит, он икона для целого поколения.
А за личными наградами он особо никогда не бегал и не кричал о них. Просто кайфовал от футбола. Когда к нему возвращается мотивация, он показывает магию.
+5
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OldRedWhite
Ответ Макс Кидалов
Неймар просто потерял в связи с возрастом свой главный талант, скорость, помню он просто летал по полю, настолько он лёгкий был и быстрый, что за ним невозможно было успеть если он делал рывок, быстрее винисиуса он был и по этом супертехничен. Если бы он был трудолюбив как роналду или модрич, он бы получил минимум 3-4 зм
Гамбургеры …
+2
-2
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Рамзан Азимов
Этот старик по больше молодых пробежал, в этом матче.
+6
-2
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Black Phoenix
Неймар понторез просто, и ради понтов, красоты футбола готов жертвовать эффективностью, полезностью, что приводит к фейлам.
0
-3
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Cruel Snake
За 30! Бразильский нападающий? И есть старик, увы. Они все серьёзно сдают
+6
0
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Рамзан Азимов
Из-за таких дебилов во Франции и по всему миру, наверное обесценен ЗМ. Действительно не адекватные люди.
+1
-3
-2
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Макс Кидалов
Неймар просто потерял в связи с возрастом свой главный талант, скорость, помню он просто летал по полю, настолько он лёгкий был и быстрый, что за ним невозможно было успеть если он делал рывок, быстрее винисиуса он был и по этом супертехничен. Если бы он был трудолюбив как роналду или модрич, он бы получил минимум 3-4 зм
+14
-2
+12
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