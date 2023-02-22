«Неймар техничен, но без усилий все это бесполезно. Он напоминал старика в матче с «Баварией». Магат о форварде «ПСЖ»

раскритиковал игру Неймара в первом матче « » против «Баварии».

Парижане уступили мюнхенцам в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:1.

«Это не футбол! В матче с «Баварией» он напоминал старика. Как зритель, я хочу видеть, что игрок полезен команде и вносит свой вклад в успех.

Неймар техничен, но как вы думаете, сколько существует техничных игроков, способных держать мяч? Это еще не делает футболиста хорошим. Если вы не прилагаете усилий, то самая лучшая техника становится бесполезна, как и скорость», – сказал бывший тренер «Баварии» в интервью Sky Sport.

«Неймар делал слишком много. Ему не хватает простоты. Постоянно одно и то же». Жиресс об игре бразильца в матче с «Баварией»

Неймар сделает все, чтобы восстановиться к матчу с «Баварией». Он хочет доказать, что первая часть сезона не была тренировкой к ЧМ