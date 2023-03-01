«Боруссия» и «Лейпциг» интересуются Кейта. Хавбек не планирует продлевать контракт с «Ливерпулем» и хочет вернуться в Бундеслигу

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Наби Кейта Футбол

Наби Кейта может вернуться в Бундеслигу.

Срок действия контракта гвинейского полузащитника с «Ливерпулем» истекает в конце этого сезона. Кейта не хочет его продлевать и заинтересован в возвращении в чемпионат Германии. 

В услугах 28-летнего игрока заинтересованы «Лейпциг» и «Боруссия». В дортмундском клубе Кейта, как и хавбека «Айнтрахта» Даити Камаду, рассматривают в качестве потенциальной замены Джуду Беллингему.

Зарплата Наби в новом клубе должна составить около 7 миллионов евро в год. 

Кейта перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» в 2018 году. С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь

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12 комментариев

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Миха Терпак
Ответ Lord Baium
Оххх, помню эти сравнения в 2018. В АПЛ переходит Канте 2.0, мол обороняется хорошо, так еще с техникой и ударом. По Бундеслиге тогда не судил о его травматичности, так как она была средняя, а вот количество фолов и карточек у него зашкаливали. По итогу не получили даже Канте бета-версия.
Какая там бета) даже в альфа тест этот «Канте» не вышел)🤣
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Muhammad Dzhuraev
Ответ Tahir Turk
Семь миллионов чуваку, который ничего не показал в Ливерпуле, жесть
ему просто шанс не дали вот. поэтому не раскрылся
0
-3
-3
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Илья Игнатьев
Ответ Lord Baium
Оххх, помню эти сравнения в 2018. В АПЛ переходит Канте 2.0, мол обороняется хорошо, так еще с техникой и ударом. По Бундеслиге тогда не судил о его травматичности, так как она была средняя, а вот количество фолов и карточек у него зашкаливали. По итогу не получили даже Канте бета-версия.
Помню писали как это полузащитник нового поколения, его выращивали и натаскивали по какой-то супер системе 😂

https://vk.com/wall-122182507_105138
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-1
-1
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Lord Baium
Оххх, помню эти сравнения в 2018. В АПЛ переходит Канте 2.0, мол обороняется хорошо, так еще с техникой и ударом.
По Бундеслиге тогда не судил о его травматичности, так как она была средняя, а вот количество фолов и карточек у него зашкаливали. По итогу не получили даже Канте бета-версия.
+6
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+6
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Джанлука Нальюка
Если не обсуждать его хрустальность, то он слишком мелкий и худосочный для апл. Много единоборств проигрывает. Бундеслига ему больше подходит
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Мужанов Дмитрий Александрович
Боруссия 7 млн нынешнему Кейта вряд ли будет платить, не того он сейчас уровня что был несколько лет назад а Боруссия не тот клуб что раскидывается деньгами, хотя с учётом того что он приедет бесплатно, может и дадут контракт на 2-3 года.
+1
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+1
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leozavr10
как будто ливерпуль хочет с ним контракт продлевать лол
легенду лазарета удерживать уж точно никто не станет
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S H A R K
Может как-то заполнить полузащиту после ухода Беллингема, но учитывая его травматичность, то навряд-ли он заменит место Беллингема
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ЭлектроВеник
зачем вообще в Ливерпуль переходил? никакой пользы от него так и не получилось
0
-1
-1
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Юрий Балышев
В счёт покупки Беллингема , лучше и не могло быть💪.
+7
0
+7
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Tahir Turk
Семь миллионов чуваку, который ничего не показал в Ливерпуле, жесть
+24
-1
+23
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Никита Бородкин
Боруссии стоит попробовать, ведь Головин контракт продлил
+1
0
+1
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