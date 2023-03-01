«Боруссия» и «Лейпциг» интересуются Кейта. Хавбек не планирует продлевать контракт с «Ливерпулем» и хочет вернуться в Бундеслигу
Наби Кейта может вернуться в Бундеслигу.
Срок действия контракта гвинейского полузащитника с «Ливерпулем» истекает в конце этого сезона. Кейта не хочет его продлевать и заинтересован в возвращении в чемпионат Германии.
В услугах 28-летнего игрока заинтересованы «Лейпциг» и «Боруссия». В дортмундском клубе Кейта, как и хавбека «Айнтрахта» Даити Камаду, рассматривают в качестве потенциальной замены Джуду Беллингему.
Зарплата Наби в новом клубе должна составить около 7 миллионов евро в год.
Кейта перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» в 2018 году. С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
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По Бундеслиге тогда не судил о его травматичности, так как она была средняя, а вот количество фолов и карточек у него зашкаливали. По итогу не получили даже Канте бета-версия.
легенду лазарета удерживать уж точно никто не станет