«Боруссия» и «Лейпциг» интересуются Кейта. Хавбек не планирует продлевать контракт с «Ливерпулем» и хочет вернуться в Бундеслигу

может вернуться в Бундеслигу.

Срок действия контракта гвинейского полузащитника с « » истекает в конце этого сезона. Кейта не хочет его продлевать и заинтересован в возвращении в чемпионат Германии.

В услугах 28-летнего игрока заинтересованы «Лейпциг» и « ». В дортмундском клубе Кейта, как и хавбека «Айнтрахта» Даити Камаду, рассматривают в качестве потенциальной замены Джуду Беллингему.

Зарплата Наби в новом клубе должна составить около 7 миллионов евро в год.

Кейта перешел в «Ливерпуль» из « » в 2018 году. С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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