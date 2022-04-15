Адейеми общается с «Ливерпулем», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг». С «Боруссией» у форварда разногласия по условиям контракта

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Несколько европейских топ-клубов работают над трансфером форварда «Ред Булла» Карима Адейеми.

Австрийский клуб близок к договоренности с «Боруссией» о переходе 20-летнего нападающего за 35 миллионов евро.

Однако дортмундцы пока не могут договориться об условиях личного контракта с самим футболистом. У сторон разногласия по ряду пунктов договора и бонусным выплатам.

Несмотря на желание всех трех сторон все же оформить трансфер, Адейеми параллельно ведет переговоры с «РБ Лейпциг», «ПСЖ» и «Ливерпулем».

На счету молодого игрока сборной Германии 16 голов в 24 матчах чемпионата Австрии в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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