Адейеми общается с «Ливерпулем», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг». С «Боруссией» у форварда разногласия по условиям контракта

Несколько европейских топ-клубов работают над трансфером форварда .

Австрийский клуб близок к договоренности с «Боруссией» о переходе 20-летнего нападающего за 35 миллионов евро.

Однако дортмундцы пока не могут договориться об условиях личного контракта с самим футболистом. У сторон разногласия по ряду пунктов договора и бонусным выплатам.

Несмотря на желание всех трех сторон все же оформить трансфер, Адейеми параллельно ведет переговоры с , и .

На счету молодого игрока сборной Германии 16 голов в 24 матчах чемпионата Австрии в этом сезоне. Его статистика – здесь.