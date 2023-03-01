«Ювентус» не проигрывает «Торино» в Серии А 16 матчей – 12 побед, 4 ничьих

Теги Торино Ювентус серия А Италия Футбол

«Ювентус» продлил серию без поражений в туринском дерби в Серии А.

«Бьянконери» обыграли «Торино» в 24-м туре чемпионата Италии (4:2). Теперь серия «Юве» без поражений в дерби в рамках лиги насчитывает 16 матчей – 12 побед, 4 ничьих. 

После этой игры «Ювентус» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А. На счету команды 35 очков.

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1 комментарий

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леннорыч-абрамович
Туринские доминаторы!
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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