«Ювентус» не проигрывает «Торино» в Серии А 16 матчей – 12 побед, 4 ничьих

« » продлил серию без поражений в туринском дерби в Серии А.

«Бьянконери» обыграли « » в 24-м туре чемпионата Италии (4:2). Теперь серия «Юве» без поражений в дерби в рамках лиги насчитывает 16 матчей – 12 побед, 4 ничьих.

После этой игры «Ювентус» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А. На счету команды 35 очков.

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