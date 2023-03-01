У «Ювентуса» 6 побед и ничья за 7 последних матчей. Дальше – выезд к «Роме»
«Ювентус» продлил серию без поражений до 7 матчей.
Команда Массимилиано Аллегри обыграла «Торино» (4:2) в 24-м туре Серии А.
В последний раз «бьянконери» проигрывали 29 января – «Монце» (0:2). С тех пор у них 6 побед, пять из которых – без пропущенных голов, и одна ничья.
Далее «Ювентус» выступит в гостях у «Ромы» (5 марта), после чего встретится с «Фрайбургом» (9 марта) в Лиге Европы.
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