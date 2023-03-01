У «Ювентуса» 6 побед и ничья за 7 последних матчей. Дальше – выезд к «Роме»

Теги Торино Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» продлил серию без поражений до 7 матчей.

Команда Массимилиано Аллегри обыграла «Торино» (4:2) в 24-м туре Серии А.

В последний раз «бьянконери» проигрывали 29 января – «Монце» (0:2). С тех пор у них 6 побед, пять из которых – без пропущенных голов, и одна ничья.

Далее «Ювентус» выступит в гостях у «Ромы» (5 марта), после чего встретится с «Фрайбургом» (9 марта) в Лиге Европы.

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6 комментариев

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Dimonty
Шансы на топ-4 остаются
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bagire84@gmail.com
странно и Алегри уже не ругают
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bagire84@gmail.com
завтра все очки вернут
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Nekrasen
Где там прокурор?)))) Он хоть понимает, что тьфу-тьфу этот состав без тренера играет и забивает? (такая и была задумка) Наполи конечно и так было практически не догнать, но Рому и кого-то там для топ4 это смешно)
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Итачи Учиха
Похоже, этот Ювентус даже с такой игрой мог претендовать на 2-ое место, если бы не отобрали очки.
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Сергей Дегтяренко
главное Погба сразу не травмировался, хотя прямо скажем было стремно
+1
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