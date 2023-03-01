Аллегри после 4:2 с «Торино»: «До 4-го места 10 очков – это много. Но стоит помнить, что «Ювентус» на поле набрал 50 очков, а то и 52»

Теги Торино Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Торино» (4:2).

«Парни провели хороший матч против действительно сложного соперника. Победа заслуженная.

До четвертого места еще 10 очков, это много. Мы сегодня догнали «Болонью» и оторвались от «Торино».

Ну и стоит помнить, что на поле мы набрали 50 очков, а то и 52 (имеется в виду отмененный гол Аркадиуша Милика «Салернитане» в первом круге – прим. Sports.ru), – отметил Аллегри в интервью DAZN.

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10 комментариев

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dmitryGoose
Ответ 20!8
Приятно видеть,что проблемы сплотили команду,комбинационной игры у Юве нет, как например второй гол Торино в ворота Щесны, но у Ювентуса есть какая то непоколебимая стать и характер и сегодня он выиграл чисто на мускулах,очень хочется увидеть именно юве в лч, а не Рому, которая с позором отдала 3 очка команде, которая ни разу не выигрывала в чемпионате
Юве когда слил монце в гостях 1-0, тоже подарил им первую победу =)
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ZaraTorino
Ювентус всегда восставал из пепла! Такое под силу только клубам с великой историей. По другому и быть не может, там характер который заложил Джанни Аньелли , сильный человек!
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Алексей Гусев
Ответ 20!8
Приятно видеть,что проблемы сплотили команду,комбинационной игры у Юве нет, как например второй гол Торино в ворота Щесны, но у Ювентуса есть какая то непоколебимая стать и характер и сегодня он выиграл чисто на мускулах,очень хочется увидеть именно юве в лч, а не Рому, которая с позором отдала 3 очка команде, которая ни разу не выигрывала в чемпионате
ну тут больше не позор Ромы, а череда случайностей от Кремонезе, не такая там и плохая команда, что бы рядом с Сампой идти в безнадежных аутсайдерах, да, жаль без аренд из Юве(как хотели и одни и другие, но по персоналиям, видимо, не сошлись) но всё же...
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Алексей Гусев
Ответ Dan Kennedy
Второе место в Италии, если не считать снятые очки. Жесть там кризис у топ клубов.
жесть там кризис больше не из-за того что у такого Юве 2 место, а из-за отрыва и фактического и теоретического(от Юве) у первого и второго места...Вот и дошла Италия, до того когда по сути 9 из 10 чемпионатов(если не сказать 14 из 15) выигрываются, по сути, что называется "за явным преимуществом".
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Pertinax Gandi
Ну они подали вроде апелляцию, может быть очки им ещё вернут.
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Алексей Уткин
Погба неплохо вкатился в игру, несмотря на год отсутствия.
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Dan Kennedy
Второе место в Италии, если не считать снятые очки.
Жесть там кризис у топ клубов.
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vel
Надо же - волевая победа. Интересно, сколько таковых набралось при Аллегри..
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20!8
Приятно видеть,что проблемы сплотили команду,комбинационной игры у Юве нет, как например второй гол Торино в ворота Щесны, но у Ювентуса есть какая то непоколебимая стать и характер и сегодня он выиграл чисто на мускулах,очень хочется увидеть именно юве в лч, а не Рому, которая с позором отдала 3 очка команде, которая ни разу не выигрывала в чемпионате
+13
-2
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Naidz NAU
Физрук
+2
-5
-3
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