Аллегри после 4:2 с «Торино»: «До 4-го места 10 очков – это много. Но стоит помнить, что «Ювентус» на поле набрал 50 очков, а то и 52»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Торино» (4:2).
«Парни провели хороший матч против действительно сложного соперника. Победа заслуженная.
До четвертого места еще 10 очков, это много. Мы сегодня догнали «Болонью» и оторвались от «Торино».
Ну и стоит помнить, что на поле мы набрали 50 очков, а то и 52 (имеется в виду отмененный гол Аркадиуша Милика «Салернитане» в первом круге – прим. Sports.ru), – отметил Аллегри в интервью DAZN.
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