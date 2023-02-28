«Ювентус» пропустил в Серии А впервые за 4 матча – от «Торино» Миранчука

Теги Торино Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Алексей Миранчук Янн Карамо Алессандро Буонджорно Футбол

«Ювентус» пропустил гол в Серии А впервые за 4 матча.

Команда Массимилиано Аллегри играет с «Торино» (1:1, первый тайм) в 24-м туре чемпионата Италии.

На 2-й минуте матча хавбек «быков» Алексей Миранчук подал угловой, после которого Алессандро Буонджорно головой скинул мяч на Янна Карамо, а тот точно пробил с близкого расстояния. 

В трех предыдущих матчах Серии А «бьянконери» не пропустили ни одного мяча – команда обыграла «Салернитану» (3:0), «Фиорентину» (1:0) и «Специю» (2:0).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Торино».

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5 комментариев

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Ринат 77
Щесный не причём, а причём здесь аллегри который посадил Перина на банку.жалко тут только де Мария.
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Rigaleto
Гут!
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Orkhan Emirgamzayev
Щесный это какой то мешок. От настоящего мешка в воротах пользы больше было бы, в него бы наверное больше мячей попадало
+2
-1
+1
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Феоктист
От "Торино“ Миранчука? Это как," Алмаз-Антей" слесаря из 5 цеха?
0
-1
-1
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cmorblr
Предголевая Миранчука за Торино Миранчука
+5
-1
+4
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