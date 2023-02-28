«Ювентус» пропустил в Серии А впервые за 4 матча – от «Торино» Миранчука
«Ювентус» пропустил гол в Серии А впервые за 4 матча.
Команда Массимилиано Аллегри играет с «Торино» (1:1, первый тайм) в 24-м туре чемпионата Италии.
На 2-й минуте матча хавбек «быков» Алексей Миранчук подал угловой, после которого Алессандро Буонджорно головой скинул мяч на Янна Карамо, а тот точно пробил с близкого расстояния.
В трех предыдущих матчах Серии А «бьянконери» не пропустили ни одного мяча – команда обыграла «Салернитану» (3:0), «Фиорентину» (1:0) и «Специю» (2:0).
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Торино».
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