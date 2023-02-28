«Ювентус» пропустил в Серии А впервые за 4 матча – от «Торино» Миранчука

« » пропустил гол в Серии А впервые за 4 матча.

Команда Массимилиано Аллегри играет с « » (1:1, первый тайм) в 24-м туре чемпионата Италии.

На 2-й минуте матча хавбек «быков» подал угловой, после которого головой скинул мяч на , а тот точно пробил с близкого расстояния.

В трех предыдущих матчах Серии А «бьянконери» не пропустили ни одного мяча – команда обыграла «Салернитану» (3:0), «Фиорентину» (1:0) и «Специю» (2:0).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Торино».

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