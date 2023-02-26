«Ливерпулю» интересен Барелла, хавбек нравится Клоппу. «Интер» хочет не меньше 80 млн евро

« » интересуется полузащитником «Интера» .

Как пишет La Gazzetta dello Sport, английский клуб планирует подписать 2-3 новых игроков в полузащиту и как минимум одного защитника.

В течение последнего времени за Бареллой следит не только Пол Голдрик, скаут «Ливерпуля» по Италии и Швейцарии, но и Барри Хантер, главный скаут клуба. Николо нравится тренеру «Ливерпуля» .

В случае возможного трансфера «нерадзурри» хотят получить за итальянца не менее 80 млн евро.

Главная цель «Ливерпуля» – полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем, на которого придется потратить более 120 млн евро. Также клубу интересны Матеуш Нунеш («Вулверхэмптон») и Мойсес Кайседо («Брайтон»).

Барелла счастлив в « », где в следующем сезоне сможет стать вице-капитаном, если Самир Ханданович, Данило Д′Амброзио и Марцело Брозович уйдут вслед за Миланом Шкриньяром. Капитаном в таком случае станет Лаутаро Мартинес. Николо уверен в проекте «Интера».

В этом сезоне на счету 26-летнего центрального полузащитника 6 голов и 6 результативных передач в 30 матчах за «Интер» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.