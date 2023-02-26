«Ливерпулю» интересен Барелла, хавбек нравится Клоппу. «Интер» хочет не меньше 80 млн евро
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Интера» Николо Бареллой.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, английский клуб планирует подписать 2-3 новых игроков в полузащиту и как минимум одного защитника.
В течение последнего времени за Бареллой следит не только Пол Голдрик, скаут «Ливерпуля» по Италии и Швейцарии, но и Барри Хантер, главный скаут клуба. Николо нравится тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.
В случае возможного трансфера «нерадзурри» хотят получить за итальянца не менее 80 млн евро.
Главная цель «Ливерпуля» – полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем, на которого придется потратить более 120 млн евро. Также клубу интересны Матеуш Нунеш («Вулверхэмптон») и Мойсес Кайседо («Брайтон»).
Барелла счастлив в «Интере», где в следующем сезоне сможет стать вице-капитаном, если Самир Ханданович, Данило Д′Амброзио и Марцело Брозович уйдут вслед за Миланом Шкриньяром. Капитаном в таком случае станет Лаутаро Мартинес. Николо уверен в проекте «Интера».
В этом сезоне на счету 26-летнего центрального полузащитника 6 голов и 6 результативных передач в 30 матчах за «Интер» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.
Игрок абсолютно клопповский, и при этом Челси уже не нужен.. Потому будет недорого. И года 3-4 тащить сможет как минимум.. А при условии, что хорвпты как правило футбольные долгожители, то и все 5 лет.
Барелла, конечно топ, но гораздо дороже выскочит.
100 и не меньше!
Балканский рынок сейчас не так богат талантами, но Аргентина нам поможет )))
Клуб ему помог вырасти в топа и никакой благодарности
Уйдёт со скандалом 😉
Про него очень много слухов было в 2021, когда Италия ЧЕ выиграла, но тогда ценник был увеличен статусом чемпиона. А сейчас цены сами по себе неадекватные.