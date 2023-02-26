«Ливерпулю» интересен Барелла, хавбек нравится Клоппу. «Интер» хочет не меньше 80 млн евро

Теги Интер Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп серия А Италия Николо Барелла деньги Футбол

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Интера» Николо Бареллой.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, английский клуб планирует подписать 2-3 новых игроков в полузащиту и как минимум одного защитника.

В течение последнего времени за Бареллой следит не только Пол Голдрик, скаут «Ливерпуля» по Италии и Швейцарии, но и Барри Хантер, главный скаут клуба. Николо нравится тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

В случае возможного трансфера «нерадзурри» хотят получить за итальянца не менее 80 млн евро.

Главная цель «Ливерпуля» – полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем, на которого придется потратить более 120 млн евро. Также клубу интересны Матеуш Нунеш («Вулверхэмптон») и Мойсес Кайседо («Брайтон»).

Барелла счастлив в «Интере», где в следующем сезоне сможет стать вице-капитаном, если Самир Ханданович, Данило Д′Амброзио и Марцело Брозович уйдут вслед за Миланом Шкриньяром. Капитаном в таком случае станет Лаутаро Мартинес. Николо уверен в проекте «Интера».

В этом сезоне на счету 26-летнего центрального полузащитника 6 голов и 6 результативных передач в 30 матчах за «Интер» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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19 комментариев

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dr. cage
Мне кажется, Ливерпулю нужно выдергивать из Челси Ковачича..

Игрок абсолютно клопповский, и при этом Челси уже не нужен.. Потому будет недорого. И года 3-4 тащить сможет как минимум.. А при условии, что хорвпты как правило футбольные долгожители, то и все 5 лет.

Барелла, конечно топ, но гораздо дороже выскочит.
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rcbkz6mrtd
Барелла главный двигатель Интера. Хорошая цель)
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Милчик
Если Интер действиительно хочет вернутся на вершину, то таких Барелла должны оставаться в команде, он и есть Интер. А вот Хаканов, Генрихов и Ромелов можно смело продавать
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emptinesspetr
Объективно для Бареллы это понижение.
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Любезный Коссутий
хороший игрок. но, 80 Ливер не даст
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Е.Р.
всякий хлам за сотки расходится а Барела за 80.
100 и не меньше!
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аdidаs
наследник модрича
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Тюменец
Судя по этому сезону Барелла игрок классный, но потолка он определенно уже достиг. Если клубу нужны деньги, то это тот актив, которым могут и пожертвовать, так как следом идет уже Мартинес, а Брозо с таким сезоном, серьезно потерял в цене.
Балканский рынок сейчас не так богат талантами, но Аргентина нам поможет )))
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MaxB
Ответ ZamoRano
Ахахахахаха, лучший игрок Интера точно пойдет на понижение, да-да.🤣🤣🥰
Ну не в Реал же собрался
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Vlados 86
Ответ che kaif
За Шкриньяра тоже 80 хоетели в итоге потеряли бесплатно
Только вот Бареллу год назад переподписали до 26 года, в отличии от Шкриньяра.
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Filipp Gorski
Ответ che kaif
За Шкриньяра тоже 80 хоетели в итоге потеряли бесплатно
Характер а паренька просто не очень)
Клуб ему помог вырасти в топа и никакой благодарности
Уйдёт со скандалом 😉
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Isa Babaev
Ответ orelik_1987
Италия в 2021 выиграла Евро
А потом не попала на ЧМ
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che kaif
За Шкриньяра тоже 80 хоетели в итоге потеряли бесплатно
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deadjoker
Ну если интер уж бареллу продаст то можно вообще закрывать лавочку. Чувак главная звезда команды
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Lord Baium
Ответ orelik_1987
Италия в 2021 выиграла Евро
Миссклик, но почему-то не сохранилось сообщение после редакции на 2021. А теперь уже не редактируется. Я помню, что 2020 был перенесен из-за COVID.
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ZamoRano
Ахахахахаха, лучший игрок Интера точно пойдет на понижение, да-да.🤣🤣🥰
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orelik_1987
Ответ Lord Baium
О, про Бареллу вспомнили! :) Про него очень много слухов было в 2021, когда Италия ЧЕ выиграла, но тогда ценник был увеличен статусом чемпиона. А сейчас цены сами по себе неадекватные.
Италия в 2021 выиграла Евро
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Lord Baium
О, про Бареллу вспомнили! :)
Про него очень много слухов было в 2021, когда Италия ЧЕ выиграла, но тогда ценник был увеличен статусом чемпиона. А сейчас цены сами по себе неадекватные.
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enechipo
Всё просто - всё, что пишет итальянская футбольная пресса - ложь и бред сумасшедшего.
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