«Сербы всегда говорили, что мы братья и что вера у нас одна. Отношение к России не изменилось». Чернышов о работе в Сербии
Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал об отношении сербов к россиянам.
«В Сербии всегда было хорошее отношение к нашим людям. Сербы всегда говорили, что мы братья и что вера у нас одна и положение в мире тоже. Они считают, что мы должны быть ближе друг к другу. Я уехал отсюда в 2021 году, но за это время отношение совершенно не изменилось.
У меня здесь много знакомых и друзей, но пока нет возможности их повидать. Сначала я занимался поиском квартиры и ждал возвращение команды со сборов, а затем окунулся с головой в работу. В выходной день я бываю в районе, где живу.
Здесь много баров и ресторанов, в которых можно вкусно поесть и посмотреть хороший европейский футбол. Российский чемпионат, к сожалению, нет возможности смотреть его здесь не показывают», – сказал тренер сербского клуба «Раднички».
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