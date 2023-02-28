«Сербы всегда говорили, что мы братья и что вера у нас одна. Отношение к России не изменилось». Чернышов о работе в Сербии

Теги премьер-лига Россия высшая лига Сербия Андрей Чернышов Раднички Ниш Политика Футбол

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал об отношении сербов к россиянам.

«В Сербии всегда было хорошее отношение к нашим людям. Сербы всегда говорили, что мы братья и что вера у нас одна и положение в мире тоже. Они считают, что мы должны быть ближе друг к другу. Я уехал отсюда в 2021 году, но за это время отношение совершенно не изменилось.

У меня здесь много знакомых и друзей, но пока нет возможности их повидать. Сначала я занимался поиском квартиры и ждал возвращение команды со сборов, а затем окунулся с головой в работу. В выходной день я бываю в районе, где живу.

Здесь много баров и ресторанов, в которых можно вкусно поесть и посмотреть хороший европейский футбол. Российский чемпионат, к сожалению, нет возможности смотреть  его здесь не показывают», – сказал тренер сербского клуба «Раднички».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Казанов
Ответ Ape1sin
хз, откуда такое, в 98 мы кроме как Шевчука никого им не прислали
До 98 мира не существовало.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ape1sin
хз, откуда такое, в 98 мы кроме как Шевчука никого им не прислали
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Скворцов
"Братья" подписались под антироссийской резолюцией недавно
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Казанов
Ответ Кеша
Косово-Србија, Крим-Русија! Крим - Русија! Косово – Србија!
Истина
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Косово-Србија, Крим-Русија! Крим - Русија! Косово – Србија!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий