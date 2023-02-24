«Если бы не ситуация с СВО, российский футбол показал бы себя еще лучше. Спокойно играли бы в еврокубках». Форвард «Краснодара» Мозес об РПЛ

Теги премьер-лига Россия Краснодар Политика Мозес Кобнан Дэвид Футбол

Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид высоко оценил уровень Мир РПЛ.

«Уровень футбола в РПЛ я оцениваю высоко. Если бы не ситуация с СВО, то российский футбол показал бы себя с еще более хорошей стороны, спокойно играли бы в еврокубках.

Что касается «Краснодара», то мы можем и будем играть лучше. Дорогие фанаты, не волнуйтесь, я это обещаю. Мы покажем, на что способны, ждите», – сказал нигериец.

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72 комментария

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Алексѣй Пестовъ
Если бы не СВО, то в очередной раз облажались бы в еврокубках
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Вадим Никулин
спокойно играли бы и прое.....ли,как и до войны
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bellyashe
Ответ korobokchekhova
Тебе с твоим флагом и ником только кол вставить можно. Отщепенец. Когда эту нечисть тереть с сайта будут?
может он в нике марс приветствует…)
а флаг США у нас теперь тоже под запретом?)
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Имаго
Футбол единственное где ничего не изменилось. Если бы не СВО то наши клубы бы все равно к этому времени уже из всех еврокубках вылетели .
если бы не СВО, то Спартак выиграл б Лигу Европы прошлогоднюю
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Морщина Модрича
Ответ HI MARS
Если бы не ситуация с СВО,российский . . . . . . . показал бы себя еще лучше Можете вставить любое слово
DIE MARS
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RMA88
Ответ воен
Настолько самостоятельной, что из Турции и Китая всё пригоняет. Вот это я понимаю, самостоятельность)
Ну да, ведь это не из Китая пригоняют все технику и электронику во все страны мира))
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Dimario
Ответ Slavnov
в обычной жизни перемен нет,мало точнее,лично для меня работа карт за границей стала самой большой проблемой,а в футболе да,считаю плюсов больше,вваливать миллиарды и сливать всем подряд,это позор,да и чемпионат за все свои траты не смотрибелен,сейчас денег в разы меньше,меньше мутят агенты,больше россиян в составах,,уровень чуть ниже,но как и был,не смотрибелен,так и остался,уефа очков дает больше,чем заработали бы,я считаю это спасение и перезагрузка,жаль,что не очень умные люди во главе футбола и все вернется обратно,при умных бы,они воспользовались ситуацией по полной и мы реально вышли бы сильнее
>меньше мутят агенты
Это ты как к такому умозаключению пришел?
мутили агенты, а сейчас взяли и стали честнее внезапно? Не пытаясь зарабатывать, как раньше?
ты правда в это веришь?
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RMA88
Ответ Dimario
В чем самостоятельность державы? Может быть, Россия в высококачественную электронику может? В оборудование? В передовую медицину? Почему вы приписываете Путину сохранение русской культуры и нации, когда он этнически замещает русских людей на людей из среднеазиатских республик? Вы в своем уме? В Петербурге и Москве на Ураза-Байрам режут баранов во дворах жилых домов, центр города стоит намертво и русской речи там не больше, чем в Ташкенте. Русскую культуру перестанут чтить гораздо быстрее при ВВП, если текущая политика продолжится. Еще вы застанете при жизни.
Высококачественная электроника, да. Атомная отрасль передовая в мире, да. Медицина по уровню растёт из года в год, старая шарманка работает все хуже как аргумент. Этнически замещает людей? О чем вы? То есть во всем мире многонациональность в странах это хорошо, а у нас это относится к плохому, да и ещё к отмене культуры? Как Вы вообще это сопоставили?
В вас живет человек который не любит страну, таким выросли увы, не мне Вас судить за то что Вы любите все чужое)
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igolp igolp
Ответ Dimario
Да уж, Володя загнал страну в задницу. ему что че, недолго осталось, не ему расхлебывать. А детям и внукам.
он тебя из задницы вытаскивает,хватит там сидеть..
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TC@ER18
Особенно наш футбольный "флагман" во главе с веганом играл в еврокубках спокойно, что залегли на дно в Брюгге. 😂
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Алексей Тарлыков
Вполне себе спокойно играли бы. Если квалификация,то две игры, если группа, то 6. Про успешность речи не было
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korobokchekhova
Ответ HI MARS
Если бы не ситуация с СВО,российский . . . . . . . показал бы себя еще лучше Можете вставить любое слово
Тебе с твоим флагом и ником только кол вставить можно. Отщепенец.
Когда эту нечисть тереть с сайта будут?
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Gari Voter come back...
Ответ В Питере Пять
Года так до 2008, может даже 2012, это и правда казалось попыткой вылезти оттуда. А после 2014 это окончательный и бесповоротный путь на дно.
до 2014 мы не могли рассчитывать на суверенитет и независимость,даже конституция того времени была написана под чужую диктовку,дно было в 91-г когда мы потеряли все и сразу
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Slavnov
Ответ Dimario
Правильно ли я понял, что с февраля-марта 2022 стало плюсов больше и жизнь улучшилась, нежели до февраля-марта 2022?
в обычной жизни перемен нет,мало точнее,лично для меня работа карт за границей стала самой большой проблемой,а в футболе да,считаю плюсов больше,вваливать миллиарды и сливать всем подряд,это позор,да и чемпионат за все свои траты не смотрибелен,сейчас денег в разы меньше,меньше мутят агенты,больше россиян в составах,,уровень чуть ниже,но как и был,не смотрибелен,так и остался,уефа очков дает больше,чем заработали бы,я считаю это спасение и перезагрузка,жаль,что не очень умные люди во главе футбола и все вернется обратно,при умных бы,они воспользовались ситуацией по полной и мы реально вышли бы сильнее
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korobokchekhova
Ответ Dimario
Да уж, Володя загнал страну в задницу. ему что че, недолго осталось, не ему расхлебывать. А детям и внукам.
Комментарий удален модератором
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Dimario
Ответ В Питере Пять
И сколько это «недолго» ещё длиться будет?
Никто не вечен. очень сомневаюсь, что Володька войдет в книгу рекордов Гиннеса, как самый возрастной человек в истории человечества.
Смекаешь?
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В Питере Пять
Ответ Gari Voter come back...
а мы разве в ней оказались не после 91-г? так что это больше похоже на попытку вылезти оттуда
Года так до 2008, может даже 2012, это и правда казалось попыткой вылезти оттуда. А после 2014 это окончательный и бесповоротный путь на дно.
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leningrad
А если бы не Вова со своими ГБисткими друзьями... А если бы не народ, который за него проголосовал в 2000 (единственные более-менее честные выборы)... Теперь только надежда на военных, которые изобразят самоубийство деда.
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В Питере Пять
Ответ Dimario
Да уж, Володя загнал страну в задницу. ему что че, недолго осталось, не ему расхлебывать. А детям и внукам.
И сколько это «недолго» ещё длиться будет?
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Gari Voter come back...
Ответ Dimario
Да уж, Володя загнал страну в задницу. ему что че, недолго осталось, не ему расхлебывать. А детям и внукам.
а мы разве в ней оказались не после 91-г? так что это больше похоже на попытку вылезти оттуда
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Dimario
Ответ Slavnov
ну тебя кто то куда то загнал,жалею тебя,говорю не все так плохо,а наоборот плюсов больше,выше голову,не плачь,смысл такой)
Правильно ли я понял, что с февраля-марта 2022 стало плюсов больше и жизнь улучшилась, нежели до февраля-марта 2022?
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Dimario
Ответ RMA88
Благодаря Володе эта страна остаётся самостоятельной державой, почему не напишите другой вариант, при котором дети и внуки перестанут чтить русскую культуру?) неудобно видимо
В чем самостоятельность державы? Может быть, Россия в высококачественную электронику может? В оборудование? В передовую медицину?

Почему вы приписываете Путину сохранение русской культуры и нации, когда он этнически замещает русских людей на людей из среднеазиатских республик? Вы в своем уме?
В Петербурге и Москве на Ураза-Байрам режут баранов во дворах жилых домов, центр города стоит намертво и русской речи там не больше, чем в Ташкенте.
Русскую культуру перестанут чтить гораздо быстрее при ВВП, если текущая политика продолжится. Еще вы застанете при жизни.
+3
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yulay
я бы послушал как он выговаривает "специальная военная операция" ))
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воен
Ответ RMA88
Благодаря Володе эта страна остаётся самостоятельной державой, почему не напишите другой вариант, при котором дети и внуки перестанут чтить русскую культуру?) неудобно видимо
Настолько самостоятельной, что из Турции и Китая всё пригоняет. Вот это я понимаю, самостоятельность)
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Ярик01
Ответ Гамарджоба Генацвале
Упали на 19-е из-за бана. Были 10-е.
На начало сезона были 19ые. Бан тут не причём.
Единственное влияние бана на ту позицию - Спартак не сыграл два матча с Лейпцигом.
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