«Если бы не ситуация с СВО, российский футбол показал бы себя еще лучше. Спокойно играли бы в еврокубках». Форвард «Краснодара» Мозес об РПЛ
Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид высоко оценил уровень Мир РПЛ.
«Уровень футбола в РПЛ я оцениваю высоко. Если бы не ситуация с СВО, то российский футбол показал бы себя с еще более хорошей стороны, спокойно играли бы в еврокубках.
Что касается «Краснодара», то мы можем и будем играть лучше. Дорогие фанаты, не волнуйтесь, я это обещаю. Мы покажем, на что способны, ждите», – сказал нигериец.
а флаг США у нас теперь тоже под запретом?)
Это ты как к такому умозаключению пришел?
мутили агенты, а сейчас взяли и стали честнее внезапно? Не пытаясь зарабатывать, как раньше?
ты правда в это веришь?
В вас живет человек который не любит страну, таким выросли увы, не мне Вас судить за то что Вы любите все чужое)
Когда эту нечисть тереть с сайта будут?
Смекаешь?
Почему вы приписываете Путину сохранение русской культуры и нации, когда он этнически замещает русских людей на людей из среднеазиатских республик? Вы в своем уме?
В Петербурге и Москве на Ураза-Байрам режут баранов во дворах жилых домов, центр города стоит намертво и русской речи там не больше, чем в Ташкенте.
Русскую культуру перестанут чтить гораздо быстрее при ВВП, если текущая политика продолжится. Еще вы застанете при жизни.
Единственное влияние бана на ту позицию - Спартак не сыграл два матча с Лейпцигом.