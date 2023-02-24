«Если бы не ситуация с СВО, российский футбол показал бы себя еще лучше. Спокойно играли бы в еврокубках». Форвард «Краснодара» Мозес об РПЛ

Форвард «Краснодара» высоко оценил уровень Мир .

«Уровень футбола в РПЛ я оцениваю высоко. Если бы не ситуация с СВО, то российский футбол показал бы себя с еще более хорошей стороны, спокойно играли бы в еврокубках.

Что касается « », то мы можем и будем играть лучше. Дорогие фанаты, не волнуйтесь, я это обещаю. Мы покажем, на что способны, ждите», – сказал нигериец.