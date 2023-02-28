Кобелев об иностранных тренерах в РПЛ: «Наша тренерская школа ничуть не хуже, но отношение к русским тренерам неоправданно плохое»

Теги Андрей Кобелев премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Футбол

Андрей Кобелев считает, что к российским тренерам неоправданно плохо относятся.

– Вам не кажется странным, что некоторые клубы – «Динамо», «Краснодар» – приглашают неизвестных зарубежных специалистов? Неужели нет россиян такого же уровня?

– Во‑первых, что такое уровень? Уровень тренера определяет наличие футболистов – примерно на 90%.

Во‑вторых, считаю, наша тренерская школа ничуть не хуже, но отношение к русским тренерам неоправданно плохое. Многие руководители вообще ничего не понимают в футболе, поэтому при выборе тренера часто ссылаются на своих друзей‑агентов и прочих околофутбольных людей, которые решают свои проблемы, а не проблемы команды. Отсюда и появляются такие проекты, как были в «Локомотиве», например, до этого – в «Динамо»…

Прекрасно понимаю, какие процессы сегодня идут в российском футболе. Вряд ли тут можно говорить о развитии. Зато можно говорить о кумовстве и обо всем, что с этим сопряжено. Пока это не исчезнет, наш футбол так и будет вот таким, как есть – независимо от выступлений на международной арене, – сказал бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов».

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15 комментариев

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Александр Жердин
А как надо относится, на пример к тренеру, который имея далеко не слабый состав умудряется отправить клуб в пердив?
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Amalfitano
Еще у одного закончились сбережения. Кобелев, а почему ты не идёшь тренировать в ФНЛ? Иди доказывай свои слова. А так, ты сам не тренировал уже туеву кучу лет, а рассказываешь об отечественной школы тренеров. Пока пенсионер Бердыев раз за разом доказывает свою состоятельность, а молодые курят бамбук у нас нет оснований говорить о молодых отечественных тренерах.
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Spartakus1984
Кто то может объяснить,что за особенная тренерская школа у нас,и почему Российские тренеры никому мне нужны нигде в мире?
+1
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Coongur
К кому из русских тренеров плохое отношение? К Карпину? Может, Осинькину? Может, к Стасу, которым в Ференцвароше довольны? Или все же к физрукам, которые умудряются вылетать с не самым слабым составом в ФНЛ?
+1
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tankist231
А почти везде считают, раз иностранное, значит лучше, это не только у нас и не только к тренерам это относится или футболистам, но и к товарам разным
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С головы в грудак
Согласен на все 100. Взять хотя бы Мостового. Какой талантище пропадает. У него и код от домофона 4-4-2. И одеколон с запахом Лиги Чемпионов. А его, из неоправданного плохого отношения к русским тренерам, не то что не нанимают, а еще и бумажку какую то вонючую с него требуют.
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justbored
Если бы не "кумовство", большинству местных физруков и ФНЛ бы не светила.
+2
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tackle by Moore
Ответ ConorNite
Уровень тренера определяет наличие футболистов ? Расскажи об этому Клаудио, который с составом игроков довольно средней руки взял АПЛ в 2016 с Лестером
Игроки средней руки - Канте, Марез, Варди, Шмейхель...
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Мосгорсуд
Главная задача любого тренера, это завоевать авторитет и уважение у игроков, тогда они будут за него биться....пример Карпина....игроки ниже среднего, а жилы рвут, и будь ты хоть Маруриньо, но тебя сольют если с ними не найдешь химию и понимание
+3
0
+3
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v_decadence
Легенда Динамо задала такую планку на тренерском мостике, что не каждому иностранцу под силу - вылететь в пердив впервые в истории клуба
+2
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Ебздрогыч
С Радимовым, Шалимовым и Мостовым бухают? И все вместе стебут Мостового - у нас хотя бы лицензии есть
+1
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СИ
Совершенно верно, Мостовой об этот говорит и говорит.
Чтобы изменить ситуацию в лучшую стороны по всем негативным проявлениям в нашем футболе нужно поменять руководителей в рфс и РПЛ Митрофанова и Алаева.
Это так очевидно но почему то этого не видят Левитин иЧернышенко?
0
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ConorNite
Уровень тренера определяет наличие футболистов ? Расскажи об этому Клаудио, который с составом игроков довольно средней руки взял АПЛ в 2016 с Лестером
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Новый тренер ФК Спартак
может потому большинство это физруки которые в кругообороте неустоек
+4
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Юрий Кечко
Кобелев для меня такой эталон собирательного образа слова «физрук»
А так совсем не хуже , не)))
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