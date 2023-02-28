Кобелев об иностранных тренерах в РПЛ: «Наша тренерская школа ничуть не хуже, но отношение к русским тренерам неоправданно плохое»
Андрей Кобелев считает, что к российским тренерам неоправданно плохо относятся.
– Вам не кажется странным, что некоторые клубы – «Динамо», «Краснодар» – приглашают неизвестных зарубежных специалистов? Неужели нет россиян такого же уровня?
– Во‑первых, что такое уровень? Уровень тренера определяет наличие футболистов – примерно на 90%.
Во‑вторых, считаю, наша тренерская школа ничуть не хуже, но отношение к русским тренерам неоправданно плохое. Многие руководители вообще ничего не понимают в футболе, поэтому при выборе тренера часто ссылаются на своих друзей‑агентов и прочих околофутбольных людей, которые решают свои проблемы, а не проблемы команды. Отсюда и появляются такие проекты, как были в «Локомотиве», например, до этого – в «Динамо»…
Прекрасно понимаю, какие процессы сегодня идут в российском футболе. Вряд ли тут можно говорить о развитии. Зато можно говорить о кумовстве и обо всем, что с этим сопряжено. Пока это не исчезнет, наш футбол так и будет вот таким, как есть – независимо от выступлений на международной арене, – сказал бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов».
Чтобы изменить ситуацию в лучшую стороны по всем негативным проявлениям в нашем футболе нужно поменять руководителей в рфс и РПЛ Митрофанова и Алаева.
Это так очевидно но почему то этого не видят Левитин иЧернышенко?
А так совсем не хуже , не)))