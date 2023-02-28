Лантратов о 2:4 от «Спартака»: «Счет отображает уровень «Локо» на сегодня. Вопросов к судейству нет»
Илья Лантратов оценил поражение «Локомотива» от «Спартака» (2:4) в ответном матче.
Команды встречались в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России (первая игра – 1:0 в пользу красно-белых).
«Счет отображает наш уровень на сегодняшний момент. Уступили в единоборствах — «Спартак» был сильнее на каждом участке в какой-то степени.
Судейство? Не ко мне вопрос. Не было ощущения, что пенальти будут бить, пока не забьют. Лично у меня вопросов к судейству нет.
Я не возмущался перебиванию пенальти. Мне просто интересно было: после удара я сделал шаг или во время удара. Пока не видел — посмотрим. По ощущениям не почувствовал», — сказал вратарь «Локомотива».
И адекватный человек, судя по комментарию.
Локо успехов, игра видна, в Пердив пусть "Химки" ныряют, заслуженно.
Не получилось с голом Мартинса, в остальном почти идеально сыграл.
Но ногами играет хуже Гилерме и юнца.