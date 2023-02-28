Лантратов о 2:4 от «Спартака»: «Счет отображает уровень «Локо» на сегодня. Вопросов к судейству нет»

Теги Спартак Локомотив ФОНБЕТ Кубок России судьи Илья Лантратов Футбол

Илья Лантратов оценил поражение «Локомотива» от «Спартака» (2:4) в ответном матче.

Команды встречались в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России (первая игра – 1:0 в пользу красно-белых).

«Счет отображает наш уровень на сегодняшний момент. Уступили в единоборствах — «Спартак» был сильнее на каждом участке в какой-то степени.

Судейство? Не ко мне вопрос. Не было ощущения, что пенальти будут бить, пока не забьют. Лично у меня вопросов к судейству нет.

Я не возмущался перебиванию пенальти. Мне просто интересно было: после удара я сделал шаг или во время удара. Пока не видел — посмотрим. По ощущениям не почувствовал», — сказал вратарь «Локомотива».

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12 комментариев

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Арсений Элин
Достойные слова! Нет ни жалоб ни нытья! Человек понимает что впереди у Локо много работы,потенциал есть и сейчас важнее сконцентрироваться на Чемпионате!
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Ильдар Фарукшин
Всё по делу уважуха. Вчера Лантратище. Локо мог крупней проиграть. Спартак вперёд
+3
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+2
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Николай Грехов
Отличный вратарь, тянул что мог, спасал реально.
И адекватный человек, судя по комментарию.
Локо успехов, игра видна, в Пердив пусть "Химки" ныряют, заслуженно.
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+4
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Снежана Цветкова
Ответ aliev.islam.1976@icloud.com
Если бы и 3 пенальти промес не забил бы,тогда бы судья назначил свободный удар в метре от ворот)
Не. В сантиметре.
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Superkenguroo
Лантратов был очень хорош.
Не получилось с голом Мартинса, в остальном почти идеально сыграл.
Но ногами играет хуже Гилерме и юнца.
+1
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+1
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Caniball
Ответ m1tereY
Да всем все понятно, что Спартак на данный момент действительно сильнее как команда и Лантратову ясно, что выплескивать эмоции после этого матча нет никакого смысла. Ничего не изменится, никого не накажут, а вот растраченных впустую эмоций и сил может не хватить там, где они действительно нужны - в матчах чемпионата. Обеим командам успеха, Иванова на пенсию, причем не самую заслуженную
Адекватность вашего комментария - зашкаливает))
+1
-2
-1
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Andrejs
Ответ Dyscha Ribar
Вот молодец! Не ноет, Зенит бы гундел месяц после такого!
Зенит гундит до сих пор, уже до CAS дошли
+15
-2
+13
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Биодудь
Девочки любят поныть о судействе и повозмущаться, возьмите вот Зарему например, или болельщиков Локомотива.
+2
-3
-1
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aliev.islam.1976@icloud.com
Если бы и 3 пенальти промес не забил бы,тогда бы судья назначил свободный удар в метре от ворот)
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dyscha Ribar
Вот молодец! Не ноет, Зенит бы гундел месяц после такого!
+33
-5
+28
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m1tereY
Да всем все понятно, что Спартак на данный момент действительно сильнее как команда и Лантратову ясно, что выплескивать эмоции после этого матча нет никакого смысла. Ничего не изменится, никого не накажут, а вот растраченных впустую эмоций и сил может не хватить там, где они действительно нужны - в матчах чемпионата. Обеим командам успеха, Иванова на пенсию, причем не самую заслуженную
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Снежана Цветкова
Щас диванные эксперты с этой, как ее, невы-будут ус#ратсR шо спартак за уши вытянули. Им то с дивана видней. Да?
+39
-8
+31
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