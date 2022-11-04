Черчесов о плей-офф ЛЕ: «Успех – когда достигнут результат, а это – промежуточный этап»

назвал промежуточным этапом выход «Ференцвароша» в плей-офф .

– Выход «Ференцвароша» в плей-офф еврокубков – грандиозный успех?

– Успех, когда достигнут конечный результат. А это – промежуточный этап. Очень важный и для клуба, и для нашего тренерского штаба.

Вчера после матча пообщались с футболистами, и я им сказал: «Это только начало». Приятное мгновение, но надо продолжать в том же духе.

– Как ваш имидж повысило это историческое событие? Как это обсуждалось в Венгрии? Как на вас повлияло?

– На нас бы это повлияло, если бы мы сыграли матч, а потом месяц ничего не делали.

А так, мы сегодня прилетаем, а завтра снова едем на игру. Поэтому у нас времени на какие-то размышления нет, чемпионат продолжается, и там надо доказывать свою состоятельность.

Вы же были на чемпионском празднике, и у нас ничего не поменялось – да, это не рядовой момент, но мы хотим продолжать развиваться, прибавлять и прогрессировать.

Вопросов много. У нас много травмированных, вчера в нашем распоряжении было всего 13 футболистов основного состава, поэтому взял с собой четверых 16-летних.

Потому что просто некого было брать: кто-то травмирован, кто-то дисквалифицирован. За 42 дня мы провели 13 игр! Вот пусть скажут действующие футболисты в студии – много это или нет.

– А вот предположил, что вам, может быть, даже лучше было бы занять второе место и провести дополнительный раунд, чтобы оставаться в тонусе.

– У него большой плюс, что его зовут так же, как меня, иначе бы я возразил, – сказал главный тренер в эфире .

«Ференцварош» занял первое место в группе с «Монако», «Црвеной Звездой и «Трабзонспором».