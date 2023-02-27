Экс-защитник «Арсенала» прокомментировал победу «МЮ» в Кубке английской лиги.

«Многие люди восторгаются « », и фанаты клуба, конечно, скажут про «типичного Киоуна», но давайте посмотрим, кого «МЮ» обыграл.

Он победил дома «Бернли», «Чарльтон», обыграл « », который был на дне таблицы . Это не лучшие команды. А теперь «МЮ» чемпион, он выиграл Кубок лиги.

А люди теперь заговорили о квадрупле. Но давайте посмотрим на ситуацию через шесть недель. Если «Юнайтед» продолжит побеждать – не сомневаюсь, он поборется за титул.

Я думаю, что в таких матчах, как с « », «Чарльтоном», «Ноттингемом», можно победить, не так ли? А вчера [в финале с «Ньюкаслом»] все прошло для «МЮ» великолепно.

«МЮ» изменил ситуацию по ходу сезона, там работает тренер, который знает, чего хочет. Меняется культура, игроки получают правильный посыл, Рэшфорд неотразим, команда выглядит единой. Видны командный дух, характер, появляются лидеры. Но это лишь один трофей – и это лишь Кубок лиги», – сказал Киоун.