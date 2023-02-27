Киоун про «МЮ»: «Это лишь Кубок лиги, а люди заговорили о квадрупле. Посмотрите, кого «Юнайтед» обыграл – «Бернли», «Чарльтон», «Ноттингем»

Теги Манчестер Юнайтед Чарльтон премьер-лига Англия Кубок английской лиги Ноттингем Форест Мартин Киоун Бернли Эрик тен Хаг Футбол

Экс-защитник «Арсенала» Мартин Киоун прокомментировал победу «МЮ» в Кубке английской лиги.

«Многие люди восторгаются «Манчестер Юнайтед», и фанаты клуба, конечно, скажут про «типичного Киоуна», но давайте посмотрим, кого «МЮ» обыграл.

Он победил дома «Бернли», «Чарльтон», обыграл «Ноттингем Форест», который был на дне таблицы АПЛ. Это не лучшие команды. А теперь «МЮ» чемпион, он выиграл Кубок лиги.

А люди теперь заговорили о квадрупле. Но давайте посмотрим на ситуацию через шесть недель. Если «Юнайтед» продолжит побеждать – не сомневаюсь, он поборется за титул.

Я думаю, что в таких матчах, как с «Бернли», «Чарльтоном», «Ноттингемом», можно победить, не так ли? А вчера [в финале с «Ньюкаслом»] все прошло для «МЮ» великолепно.

«МЮ» изменил ситуацию по ходу сезона, там работает тренер, который знает, чего хочет. Меняется культура, игроки получают правильный посыл, Рэшфорд неотразим, команда выглядит единой. Видны командный дух, характер, появляются лидеры. Но это лишь один трофей – и это лишь Кубок лиги», – сказал Киоун.

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46 комментариев

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NottinghamForest79
Ответ Манул Манулов
Ничего, что сити проиграл саутгемпу и арсенал - брайтону?)
потратии больше всех в апл 255 лям евро.
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Алёшка Беленок
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Кого обыграл МЮ: арсенал, ттх, сити, ливер, барса, ньюкасл. Или этот чел в эти моменты спал?
Да хорош,он телик не включал,увидел с утра с похмелья,что МЮ выиграл трофей и с ходу понял,что надо бы что-то ляпнуть чтобы на Спортсе опубликовали)
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NottinghamForest79
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Кого обыграл МЮ: арсенал, ттх, сити, ливер, барса, ньюкасл. Или этот чел в эти моменты спал?
потратии больше всех в апл 255 лям евро
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#SharkTeam
Ответ jSH
адекватные болельщики прекрасно понимают что шансы на титул в этом сезоне очень малы - надо ждать спада ДВУХ команд и при этом самим выдать суперсерию. Если это случится - это будет чудо. Так что мы просто радуемся победе, ибо надоело проигрывать в финалах/полуфиналах, никто сам КАЛ не переоценивает, поверьте. Ну и про путь к финалу - у Сити постоянно такие были, и что? Супер-редко взявшей кубок команде по дороге одни топы попадаются, такова природа Кубка, что поделать.
Сити как минимум одного "топа" всегда выносил. Тот же манЮ минимум раз
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Dexter Dallas
Что-то у бывших игроков Арсенала реально сельский, мелкий менталитет. Арсенал идёт на первом месте в апл. И уже прям раскрылись во все стороны. Что-то в прошлом году, когда ливерные говорили об квадрзалупле, бывшие игроки арсенала не вылезали из под шконоря
Так у них у всех комплекс перед старшими из Манчестера)
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jwbmwbqvih
Ответ jSH
адекватные болельщики прекрасно понимают что шансы на титул в этом сезоне очень малы - надо ждать спада ДВУХ команд и при этом самим выдать суперсерию. Если это случится - это будет чудо. Так что мы просто радуемся победе, ибо надоело проигрывать в финалах/полуфиналах, никто сам КАЛ не переоценивает, поверьте. Ну и про путь к финалу - у Сити постоянно такие были, и что? Супер-редко взявшей кубок команде по дороге одни топы попадаются, такова природа Кубка, что поделать.
Ну,кстати,на чудо можно надеятся и не безосновательно. Команда успокоилась,играют,кубок взяли,сейчас в себя как поверят,что могут,даже во время перестройки. И полетят.
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REALITY
Адекватные люди понимают что дело не в этом кубке а в прогрессе команды за последний год!
Мартин, Морган🤦‍♂️ больные гуннеры видимо никак не успокоятся после 8-2
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vftxp7b2mx
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Кого обыграл МЮ: арсенал, ттх, сити, ливер, барса, ньюкасл. Или этот чел в эти моменты спал?
В Кубке??
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Анри Карлайл
все по факту сказал , но пришли псевдофанаты МЮ, 99 процентов из которых даже не знает прежнее название клуба и стали ныть
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Dexter Dallas
Ответ atomio
Ну а то что он идет без поражений и недавно Барсу прошел это так, семечки? 💆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Кто вообще сейчас считает барсу за норм клуб, кроме её фанатов? Гений чави легко убрал инзаги. Тк далее чем по 50 навесов за матч он не знает что придумать. Единственное, что да, удивляет, что она идет на первом месте в лиге из 3х команд
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RealJericho
Комментарий удален пользователем
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1CEMAN
Ответ Artem Ka
А нынешняя Барса - это какой то показатель? Самое большое удивление в этом сезоне - это первое место Барсы с отрывом в Ла Лиге) Киоун признает, что МЮ на ходу) но реально часть фанатов после кубка потеряли реальность)
ну, каким-то показателем всё-таки назвать можно. При всех своих проблемах Барса идёт на 1 месте с приличным отрывом от Реала и Атлетико, дернула в Суперкубке Испании Реал почти без шансов со счётом то ли 3:0, то ли 4:0, пропустила очень мало мячей в чемпе, против Баварии играла на равных на Альянц-Арене
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Glukinho
Мартин Канчельскис
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Sekor
А другие топы в этом турнире не играли что ли, так?
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-1
-1
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leeexxxxtml
Роналду выиграл в Соло ЛЧ для МЮ и 3 АПЛ подряд, а также ЗМ+ЗБ в составе МЮ.
После ухода Роналду МЮ в руинах.
САФ с МЮ должны на коленях ползать и благодарить Роналду за то что он есть.
0
-3
-3
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Dexter Dallas
Что-то у бывших игроков Арсенала реально сельский, мелкий менталитет. Арсенал идёт на первом месте в апл. И уже прям раскрылись во все стороны. Что-то в прошлом году, когда ливерные говорили об квадрзалупле, бывшие игроки арсенала не вылезали из под шконоря
+1
-2
-1
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да здравствует лодка
Ответ ZamoRano
То есть клуб на уровне Айнтрахта стал?
По вашей логике раз Реал проиграл Барсе, он ниже уровнем чем Айнтрахт
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-1
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Oldtrafford 61/83
Очередной ученик Моргана, люди связанные с Арсеналом все такие?
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Jan Paskel
Ответ Direct free kick
Суонси в 2013 смог, Сити смог 4 раза подряд, даже Бирмингем в 2011
я думаю коллега про конкретно этот сезон писал
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Azamat Kalandarov
Раньше смотрел игры.. мы и таким командам могли всратть как нефег делать
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Фанат спорта01
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Кого обыграл МЮ: арсенал, ттх, сити, ливер, барса, ньюкасл. Или этот чел в эти моменты спал?
он про кубок лиги если что)
+11
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Владимир Владимирович
Титул есть титул. В конце да концов в финале обыгран Ньюкасл идущая в топ4
0
-1
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Neron
Мандражирует Киоун! Боится мы их догоним! Ведь помнит как МЮ победил в чемпионате проигрывая Арсеналу 12 очков в середине турнира)))
+1
-2
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Iuasanotu
Ответ atomio
Ну а то что он идет без поражений и недавно Барсу прошел это так, семечки? 💆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
На 3 месте правда...
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Павел Ларичев
Сити, Барселона?
Или типа это другие турниры, поэтому не считается?
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