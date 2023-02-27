Киоун про «МЮ»: «Это лишь Кубок лиги, а люди заговорили о квадрупле. Посмотрите, кого «Юнайтед» обыграл – «Бернли», «Чарльтон», «Ноттингем»
Экс-защитник «Арсенала» Мартин Киоун прокомментировал победу «МЮ» в Кубке английской лиги.
«Многие люди восторгаются «Манчестер Юнайтед», и фанаты клуба, конечно, скажут про «типичного Киоуна», но давайте посмотрим, кого «МЮ» обыграл.
Он победил дома «Бернли», «Чарльтон», обыграл «Ноттингем Форест», который был на дне таблицы АПЛ. Это не лучшие команды. А теперь «МЮ» чемпион, он выиграл Кубок лиги.
А люди теперь заговорили о квадрупле. Но давайте посмотрим на ситуацию через шесть недель. Если «Юнайтед» продолжит побеждать – не сомневаюсь, он поборется за титул.
Я думаю, что в таких матчах, как с «Бернли», «Чарльтоном», «Ноттингемом», можно победить, не так ли? А вчера [в финале с «Ньюкаслом»] все прошло для «МЮ» великолепно.
«МЮ» изменил ситуацию по ходу сезона, там работает тренер, который знает, чего хочет. Меняется культура, игроки получают правильный посыл, Рэшфорд неотразим, команда выглядит единой. Видны командный дух, характер, появляются лидеры. Но это лишь один трофей – и это лишь Кубок лиги», – сказал Киоун.
Мартин, Морган🤦♂️ больные гуннеры видимо никак не успокоятся после 8-2
После ухода Роналду МЮ в руинах.
САФ с МЮ должны на коленях ползать и благодарить Роналду за то что он есть.
Или типа это другие турниры, поэтому не считается?