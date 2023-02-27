Ибрагимович о контракте Леау с «Миланом»: «Я снизил ради него зарплату, я играю бесплатно. Он хочет еще и мой дом?»

пошутил о переговорах « » и о продлении контракта.

«Я снизил ради него зарплату, я играю бесплатно. Он хочет еще и мой дом?» – сказал нападающий «Милана» в интервью DAZN.

Контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 2024 года. Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.