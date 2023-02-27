Ибрагимович о контракте Леау с «Миланом»: «Я снизил ради него зарплату, я играю бесплатно. Он хочет еще и мой дом?»
Златан Ибрагимович пошутил о переговорах «Милана» и Рафаэла Леау о продлении контракта.
«Я снизил ради него зарплату, я играю бесплатно. Он хочет еще и мой дом?» – сказал нападающий «Милана» в интервью DAZN.
Контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 2024 года. Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.
Ибрагимович; 1.92 ,💲
Леау; 7 Лямов 💲
Не понятно за что им платят
Один не играет вообще
Второй вроде бы играет но явно не 7 Лямов
Сначала продажей футболок отбивает трансфер Погба в МЮ, теперь жертвует зарплатой ради контракта Леау
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