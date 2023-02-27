Ибрагимович о контракте Леау с «Миланом»: «Я снизил ради него зарплату, я играю бесплатно. Он хочет еще и мой дом?»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Рафаэл Леау Футбол

Златан Ибрагимович пошутил о переговорах «Милана» и Рафаэла Леау о продлении контракта.

«Я снизил ради него зарплату, я играю бесплатно. Он хочет еще и мой дом?» – сказал нападающий «Милана» в интервью DAZN.

Контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 2024 года. Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь

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17 комментариев

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sobutylnick
Ответ Carlos
ЗП Ибрагимович; 1.92 ,💲 Леау; 7 Лямов 💲 Не понятно за что им платят Один не играет вообще Второй вроде бы играет но явно не 7 Лямов
А Погба получает больше, чем эти двое, и ни разу не вышел на поле.
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Любезный Коссутий
Ответ L A
Сити его купит скоро
зачем? Грилиш/Фоден есть. к чему третий?
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гилберт
Зачем вообще тебе платить???
0
-1
-1
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ЦСКА-навсегда!!!
Ответ L A
Сити его купит скоро
Это хорошо, игры Милана с ним невозможно смотреть. Мучаются, а не играют. Вчера с Аталантой вообще дно, а не игра. Я еле вытерпел такое смотреть.
0
-1
-1
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S.A.N.
Пока Ибра был в простое, сопляки излишне расслабились. Да и тренер, видимо, тоже. Пора за работу.
+1
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BZB
Четко сказано
0
-1
-1
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Carlos
ЗП Ибрагимович; 1.92 ,💲 Леау; 7 Лямов 💲 Не понятно за что им платят Один не играет вообще Второй вроде бы играет но явно не 7 Лямов
Причём для Серии А это очень даже не малые деньги. Летом Милану нужно срочно одного продать(пока есть предложения) а второго не в коем случае не продлевать
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-2
-2
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L A
Ответ ЦСКА-навсегда!!!
Леау нужно пиZZдить, чтобы он заиграл как следует.
Сити его купит скоро
0
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ЦСКА-навсегда!!!
Леау нужно пиZZдить, чтобы он заиграл как следует.
+2
-4
-2
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ну да, ещё и жену)
0
-1
-1
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Cruel Snake
Человек в прямом смысле за идею играет. Если так дело пойдёт он ему по шевелюре настучит
+1
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Carlos
ЗП
Ибрагимович; 1.92 ,💲
Леау; 7 Лямов 💲
Не понятно за что им платят
Один не играет вообще
Второй вроде бы играет но явно не 7 Лямов
+7
-3
+4
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ЦСКА-навсегда!!!
ЛЕАУ БЕСТОЛКОВЫЙ ИГРОК КАК МУДРИК, НЕ СТАБИЛЬНЫЕ ОНИ.
+1
-3
-2
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Tun
Новости на завтра: семья Леау переезжает в Стокгольм
+2
0
+2
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deadjoker
Походу скоро леау будет играть минимум с 1 фингалом
+7
0
+7
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Artem Piatkov
Златан филантроп конечно
Сначала продажей футболок отбивает трансфер Погба в МЮ, теперь жертвует зарплатой ради контракта Леау

Лучший 👍
+33
-3
+30
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Artem Piatkov
😅😄😄
+19
-2
+17
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