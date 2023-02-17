Татьяна Тарасова: «У российского футбола успехов нет, но все его поддерживают. Последний раз радовали болельщиков в 2018-м, после – деградация»

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Футбол

Татьяна Тарасова заявила, что у российского футбола нет успехов.

«Футбол – особенный вид спорта у нас в стране. Успехов там нет, но все вокруг его всячески поддерживают. И каждый раз сходят с ума из-за неудач сборной страны.

Последний раз российский футбол радовал болельщиков в 2018 году. После – деградация.

У нас нет хороших тренеров, системы подготовки. Все делается вполноги, отсюда и проблемы. Не знаю, когда мы будем успешными в этом виде спорта», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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65 комментариев

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СИ
Татьяна Анатольевна, лично мое мнение - ответственным работникам рфс и РПЛ Митрофанову и Алаеву некогда , а возможно и не хватает профессионализма, судя по состоянию нашего футбола и результатам игр наших клубных и сборной команд в последних международных играх , заниматься футболом в должной мере , Им бы успевать заниматься исками в международные суды, которые требуют огромных денег, юридической компетенции и времени и которые, вероятней всего , все равно проиграют. Деньги и время некуда девать.
Менять надо этих руководителей, чтобы пришли другие люди и подняли наш футбол с колен.
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Lol Ko
Ответ Winterburn
С другой стороны, я чего-то не помню, чтобы после победы какого-нибудь фигуриста, народ толпой высыпал на Никольскую)
вот Тарасова и жалуется на это ) )
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Варлампий Варлампий
Ответ Jan T
Попробовала бы Татьяна Анатольевна при живом Анатолии Владимировиче про хоккей пошутить... Хотя в семье, может быть, он был пластилиновым папой.
старик был подкаблучником, ровно поэтому отрывался вне дома, на игроках
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KMR
20 лет никаких достижений в ФК и только интервью,комментирование и участие в ЛП.
Ну и ответы на звонки.
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Ответ Altyn Asyr
Деградация - это да, но не у футбола
Всё-таки правильнее: не только у футбола )
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Варлампий Варлампий
Ответ Антиполитпроект
Все-таки бомбит у фугуристов, что их прыжки на льду под музыку и рядом не стоят с футболом по популярности
у фигуристов не бомбит, это бабушка в деменции эксперт во всех областях народ веселит, ее специально и опрашивают чисто чтоб поржать
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369
Футбол в России отменить.
Только фигурное катание! Только хардкор!)
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Allbee
Ответ Jhon Jhon
Совки не понимают что главное это не победы, а сам интерес к игре, причем у них так во всем...
Это всё прекрасно, почему за счёт бюджета?
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Allbee
Ответ аффтар жжёт
Меня фигурное катание вообще ни разу за всю жизнь не порадовало, ибо не питаю никаких чувств к этому виду танцев. И что?
И то, что футбол достоин финансовых вливаний, согласно результатам. Разницу сум можно распределить по спортивным секциям и федерациям иных видов спорта. Если выхлоп нулевой поддержка (финансовая прежде всего) должна быть соответствующей. Только лишь
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Pb-SE
Ответ Апполинарий Сарделькин
Эх, Татьяна Анатольевна, родная Вы наша Уж кто кто, а Вы то точно не доживете до успехов русского футбола. Поэтому просто занимайтесь своим фигурным катанием)
Никто из нас не доживёт
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Мосгорсуд
Как же надоели эти эксперты из фигурки!!!!
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JealousNobody
Ответ rarog
Знакомый парадокс. У одного дзюдоиста особых успехов нет больше 20 лет,но его все равно поддерживают)
Возвращение Крыма чем не успех?
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Allbee
Ответ M_Dave
Внутренний чемпионат, кубок, еврокубки, матчи сборной, да даже, хех, "интерес к <<зарубежным>> матчам" - вряд ли всё это существует для Тарасовой. Не удивлюсь, если для неё "успешность", "популярность" любого вида спорта - это его показатели на Олимпиадах)
Как эти кубки и интерес влияют на то, что наш футбол дно?
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Pb-SE
Ответ Назар Игорь
Да и раньше успехов особливых не было, однажды стал чемпионом Ленинграда.
Ещё в ГДР ездил- в советские времена это считалось успехом.
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Pb-SE
Типичное высказывание глоров
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Go-go-love
Ответ rarog
Знакомый парадокс. У одного дзюдоиста особых успехов нет больше 20 лет,но его все равно поддерживают)
Ты про Носова?)))
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S1rAlex
Татьяна Анатольевна, то выступление в 2018-м было, что называется, "на шальном глазу да на пердячем газу". Плюс футболом это было сложно назвать, особенно с Испанией и Уругваем))
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Константин Эсперов
Ответ Мельников Михаил
Объясните ей кто-нибудь уже, что футбол можно смотреть каждую неделю по десятку матчей - и ОК. А фигурку раз в год на ЧМ пару часов трансляции не все выдерживают. ПРи этом, даже самые ярые болелы фигурки вряд ли бы смогли смотреть 20 часов фигурки в неделю. А с футболом это норм. Времени бы свободного хватило.
Футбол можно фоном смотреть , под пиво с друзьями .
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Антиполитпроект
Все-таки бомбит у фугуристов, что их прыжки на льду под музыку и рядом не стоят с футболом по популярности
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KMR
Весь спорт на дотациях. Вопрос только кому сколько дать. Вот и ноет бабуля
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Апполинарий Сарделькин
Эх, Татьяна Анатольевна, родная Вы наша
Уж кто кто, а Вы то точно не доживете до успехов русского футбола. Поэтому просто занимайтесь своим фигурным катанием)
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Григорий Иванченко
олимпиаду так и не выиграли
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Биодудь
Ответ Ярик01
Комментарий удален модератором
Эта петиция называется не открывать новость и тем более не писать комментарии, тем самым создавая траффик и только мотивируя админов постить ещё больше таких новостей.
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proiski_vragov
если прочитать все новости по тегу тарасова, то можно найти ответы на вопросы как под копирку
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brig_Mercury
Ответ Назар Игорь
Да и раньше успехов особливых не было, однажды стал чемпионом Ленинграда.
Интересно, наверное, тоже не вышел на татами, потом победил голосованием?
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