Татьяна Тарасова: «У российского футбола успехов нет, но все его поддерживают. Последний раз радовали болельщиков в 2018-м, после – деградация»
Татьяна Тарасова заявила, что у российского футбола нет успехов.
«Футбол – особенный вид спорта у нас в стране. Успехов там нет, но все вокруг его всячески поддерживают. И каждый раз сходят с ума из-за неудач сборной страны.
Последний раз российский футбол радовал болельщиков в 2018 году. После – деградация.
У нас нет хороших тренеров, системы подготовки. Все делается вполноги, отсюда и проблемы. Не знаю, когда мы будем успешными в этом виде спорта», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Менять надо этих руководителей, чтобы пришли другие люди и подняли наш футбол с колен.
Ну и ответы на звонки.
Только фигурное катание! Только хардкор!)
Уж кто кто, а Вы то точно не доживете до успехов русского футбола. Поэтому просто занимайтесь своим фигурным катанием)