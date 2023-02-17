Татьяна Тарасова: «У российского футбола успехов нет, но все его поддерживают. Последний раз радовали болельщиков в 2018-м, после – деградация»

заявила, что у российского футбола нет успехов.

« – особенный вид спорта у нас в стране. Успехов там нет, но все вокруг его всячески поддерживают. И каждый раз сходят с ума из-за неудач сборной страны.

Последний раз российский футбол радовал болельщиков в 2018 году. После – деградация.

У нас нет хороших тренеров, системы подготовки. Все делается вполноги, отсюда и проблемы. Не знаю, когда мы будем успешными в этом виде спорта», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.