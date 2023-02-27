«Сампдория» о голове свиньи у штаб-квартиры клуба и угрозах фанатов руководству: «Глубокое возмущены очередным серьезным актом запугивания»

Руководство «Сампдории» отреагировало на посылку с угрозами от фанатов.

Напомним, возле входа в штаб-квартиру генуэзского клуба была обнаружена картонная коробка с головой свиньи. В ней также была записка, адресованная бывшему президенту «Сампдории» и действующему вице-президенту Антонио Ромеи: «Следующие головы будут вашими».

« » выражает свое глубокое возмущение и недовольство по поводу очередного серьезного акта запугивания, который произошел в штаб-квартире компании.

Организация подчеркивает, что любое нападение на члена совета директоров – это нападение на всех его членов, на их работу, на серьезность и самопожертвование, с которыми они подходят к этой важной задаче.

С момента своего учреждения совет директоров действовал сплоченно с единственной целью – обеспечить продолжение деловой и спортивной деятельности «Сампдории» до перехода к новому владельцу.

Именно в этом направлении профессионализм и подготовка вице-президента Антонио Ромеи, с которым совет надеется и в дальнейшем разделить этот сложный этап в жизни клуба, будут иметь основополагающее значение», – говорится в заявлении клуба.

После 23 матчей в Серии А команда занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Голова свиньи в коробке – посылка боссам «Сампдории». Предпоследнее место злит фанатов