«Сампдория» о голове свиньи у штаб-квартиры клуба и угрозах фанатов руководству: «Глубокое возмущены очередным серьезным актом запугивания»

Теги Сампдория серия А Италия происшествия болельщики Массимо Ферреро Футбол

Руководство «Сампдории» отреагировало на посылку с угрозами от фанатов.

Напомним, возле входа в штаб-квартиру генуэзского клуба была обнаружена картонная коробка с головой свиньи. В ней также была записка, адресованная бывшему президенту «Сампдории» Массимо Ферреро и действующему вице-президенту Антонио Ромеи: «Следующие головы будут вашими».

«Сампдория» выражает свое глубокое возмущение и недовольство по поводу очередного серьезного акта запугивания, который произошел в штаб-квартире компании.

Организация подчеркивает, что любое нападение на члена совета директоров – это нападение на всех его членов, на их работу, на серьезность и самопожертвование, с которыми они подходят к этой важной задаче.

С момента своего учреждения совет директоров действовал сплоченно с единственной целью – обеспечить продолжение деловой и спортивной деятельности «Сампдории» до перехода к новому владельцу.

Именно в этом направлении профессионализм и подготовка вице-президента Антонио Ромеи, с которым совет надеется и в дальнейшем разделить этот сложный этап в жизни клуба, будут иметь основополагающее значение», – говорится в заявлении клуба.

После 23 матчей в Серии А команда занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Голова свиньи в коробке – посылка боссам «Сампдории». Предпоследнее место злит фанатов

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3 комментария

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Sevuska
Вот чего не откажешь итальянцам , так это в страсти к футболу 👍
+1
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laudrup
От команды, которую создал Раньери, практически ничего не осталось. Обидно, если вылетят. Клуб с традициями.
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0
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Bashibuzuck
Ерунда это, когда голову лошади пришлют или рыбу дохлую, тогда и можно начинать волноваться😁
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