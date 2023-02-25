«Следующие головы будут вашими». Фанаты «Сампдории» оставили у штаб-квартиры клуба коробку с головой свиньи и угрозами в адрес вице-президента и экс-президента

Фанаты «Сампдории» отправили посылку с угрозой в адрес руководства клуба.

Как сообщает La Repubblica, сегодня возле входа в штаб-квартиру генуэзского клуба была обнаружена картонная коробка с головой свиньи. В ней также была записка, адресованная бывшему президенту «Сампдории» и действующему вице-президенту Антонио Ромеи.

«Следующие головы будут вашими», – говорится в записке.

Полиция начала расследование. Правоохранители будут просматривать записи с камер видеонаблюдения в этом районе, чтобы идентифицировать причастных к этой акции. Предполагается, что ее организовали фанаты, недовольные работой боссов клуба. Уже достаточно долгое время отношения между болельщиками и руководством являются напряженными.

Отмечается, что несколько недель назад неизвестный отправил в штаб-квартиру «Сампдории» пакет с холостым патроном.

После 23 туров Серии А команда занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.