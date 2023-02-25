«Следующие головы будут вашими». Фанаты «Сампдории» оставили у штаб-квартиры клуба коробку с головой свиньи и угрозами в адрес вице-президента и экс-президента

Теги Сампдория серия А Италия происшествия болельщики Массимо Ферреро Футбол

Фанаты «Сампдории» отправили посылку с угрозой в адрес руководства клуба.

Как сообщает La Repubblica, сегодня возле входа в штаб-квартиру генуэзского клуба была обнаружена картонная коробка с головой свиньи. В ней также была записка, адресованная бывшему президенту «Сампдории» Массимо Ферреро и действующему вице-президенту Антонио Ромеи.

«Следующие головы будут вашими», – говорится в записке. 

Полиция начала расследование. Правоохранители будут просматривать записи с камер видеонаблюдения в этом районе, чтобы идентифицировать причастных к этой акции. Предполагается, что ее организовали фанаты, недовольные работой боссов клуба. Уже достаточно долгое время отношения между болельщиками и руководством являются напряженными. 

Отмечается, что несколько недель назад неизвестный отправил в штаб-квартиру «Сампдории» пакет с холостым патроном. 

После 23 туров Серии А команда занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

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16 комментариев

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Надоело париться в бане
Ответ Футбол, хоккей итд
Нынешний президент отделался лёгким испугом?
нынешний президент пришёл только в декабре и является по сути марионеткой Ферреро. Ферреро ушел в отставку с поста президента из-за обвинений в махинациях, но все ещё остается по сути владельцем клуба
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San9
Отличная идея для болельщиков спартака
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Amalfitano
Ответ xepaff
Итальянская классика:)
Итальянская классика это голова лошади.)
+4
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+4
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Amalfitano
Всё просто. Боссы Сампы любят готовить салтисон. Вот им добрые люди и подогнали голову свиньи.
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Максим Черкашин
Корлеоне поставил лайк.:)))))
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Каба
Ответ Арман Бижанов
Помню в прошлом году болелы Сампы смеялись над вылетом Дженоа, пронося по улицам Генуи гроб с эмблемой Дженоа. Карма...
Карма сработает, если Сампа вылетит.
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Футбол, хоккей итд
Нынешний президент отделался лёгким испугом?
+1
0
+1
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xepaff
Итальянская классика:)
+8
0
+8
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Джесси Пинкман
Отбитые совсем
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-1
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Георгий Михеев
Вот это я понимаю уровень напряженности, а то банан какой то -)
+22
-4
+18
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bostonKG
Бумажные львы
0
0
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ ЛоуренсАравийский
а надо было голову лошади
Главное, чтоб до дохлой рыбы не дошло.
0
-1
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Арман Бижанов
Помню в прошлом году болелы Сампы смеялись над вылетом Дженоа, пронося по улицам Генуи гроб с эмблемой Дженоа. Карма...
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЛоуренсАравийский
а надо было голову лошади
+8
0
+8
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Fooler
Дикари
+1
-2
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Enotaz24
Это капец, совсем умом тронулись.
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