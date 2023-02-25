«Следующие головы будут вашими». Фанаты «Сампдории» оставили у штаб-квартиры клуба коробку с головой свиньи и угрозами в адрес вице-президента и экс-президента
Фанаты «Сампдории» отправили посылку с угрозой в адрес руководства клуба.
Как сообщает La Repubblica, сегодня возле входа в штаб-квартиру генуэзского клуба была обнаружена картонная коробка с головой свиньи. В ней также была записка, адресованная бывшему президенту «Сампдории» Массимо Ферреро и действующему вице-президенту Антонио Ромеи.
«Следующие головы будут вашими», – говорится в записке.
Полиция начала расследование. Правоохранители будут просматривать записи с камер видеонаблюдения в этом районе, чтобы идентифицировать причастных к этой акции. Предполагается, что ее организовали фанаты, недовольные работой боссов клуба. Уже достаточно долгое время отношения между болельщиками и руководством являются напряженными.
Отмечается, что несколько недель назад неизвестный отправил в штаб-квартиру «Сампдории» пакет с холостым патроном.
После 23 туров Серии А команда занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
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