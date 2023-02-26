Где смотреть Реал Мадрид – Барселона, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Испании 2 марта

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В четверг, 2 марта, сыграют Реал Мадрид и Барселона в первом матче полуфинале Кубка Испании по футболу.

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Во сколько играют Реал – Барселона

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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