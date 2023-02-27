«Милан» выиграл 4 матча подряд всухую. Последняя такая серия была в 2018 году и продлилась 5 матчей

« » выиграл 4 матча подряд, не пропустив ни одного гола.

В 24-м туре Серии А «россонери» обыграли «Аталанту» со счетом 2:0, продлив победную серию до 4 матчей во всех турнирах. В каждом из последних четырех матчей «Милан» сохранял ворота сухими. Ранее команда тренера Стефано Пиоли обыграла «Торино» (1:0) и «Монцу» (2:0) в Серии А, а также «Тоттенхэм» (1:0) в Лиге чемпионов.

Последняя подобная серия у «Милана» была в феврале 2018 года, когда команда выиграла всухую 5 матчей: три – в Серии А и два – в Лиге Европы.