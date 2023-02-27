«Милан» выиграл 4 матча подряд всухую. Последняя такая серия была в 2018 году и продлилась 5 матчей

Теги Милан Аталанта Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

«Милан» выиграл 4 матча подряд, не пропустив ни одного гола.

В 24-м туре Серии А «россонери» обыграли «Аталанту» со счетом 2:0, продлив победную серию до 4 матчей во всех турнирах. В каждом из последних четырех матчей «Милан» сохранял ворота сухими. Ранее команда тренера Стефано Пиоли обыграла «Торино» (1:0) и «Монцу» (2:0) в Серии А, а также «Тоттенхэм» (1:0) в Лиге чемпионов.

Последняя подобная серия у «Милана» была в феврале 2018 года, когда команда выиграла всухую 5 матчей: три – в Серии А и два – в Лиге Европы.

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7 комментариев

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DALvsLAL
а потом начнется настоящее возрождение СериАла, но пока у АПЛ есть время насобирать чашек элчей
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DALvsLAL
не удивлюсь, если Милан по-настоящему вернется в Европу после дуэли с РМА как когда-то при раннем Берле
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MilanLombardia
Ответ Direct free kick
Нездоровая идеализация цыгана - проблема общества. Милан просто сыграл на своём уровне
с моей стороны его никто не идеализирует,но не признать что он своего рода играющий тренер,невозможно!
а насчет уровня...если так пороть моменты,то глядишь опять в уныние уйдут
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Direct free kick
Ответ Блуждающий странник
Тут был парень с аниме на аве, говорил, что нужно Пиоли увольнять обязательно, продавать Леау и Тонали. Почему этот псевдоболельщик пропадает после миланских побед? Сто процентов какой-то засланный казачок, который за Интер болеет и провоцирует когда у фанатов настроение плохое
Китайчик шутник, а так очень любит Милан, но вот так по-своему. Точно не диверсант
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Direct free kick
Ответ MilanLombardia
С психологами поработали?а если серьезно, стоило только Пиоли поменять схему и как только Ибра вылечился,команда будто задышала по другому Вроде проффи,но как юниорам будто нужен был пинок подходящий а ну и с возвращением Меньяна!!!
Нездоровая идеализация цыгана - проблема общества.
Милан просто сыграл на своём уровне
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MilanLombardia
С психологами поработали?а если серьезно, стоило только Пиоли поменять схему и как только Ибра вылечился,команда будто задышала по другому
Вроде проффи,но как юниорам будто нужен был пинок подходящий
а ну и с возвращением Меньяна!!!
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Блуждающий странник
Тут был парень с аниме на аве, говорил, что нужно Пиоли увольнять обязательно, продавать Леау и Тонали. Почему этот псевдоболельщик пропадает после миланских побед? Сто процентов какой-то засланный казачок, который за Интер болеет и провоцирует когда у фанатов настроение плохое
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