38-летнего Силву заменили из-за травмы в 1-м тайме матча с «Тоттенхэмом». Кейн неудачно упал на него

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Тиаго Силва Футбол

Тиаго Силва получил травму в матче с «Тоттенхэмом».

38-летнего защитника «Челси» заменили из-за травмы на 19-й минуте.

В одном из эпизодов на бразильца неудачно упал форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, когда Тиаго пытался остановить прорыв англичанина в штрафную.

Силва попытался вернуться в игру, но не смог продолжить матч и был заменен на Уэсли Фофана.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию лондонского дерби.

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20 комментариев

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Крыс Пол
Получается, таки удачно упал Кейн.
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Давид Agabekyan
Ответ Grime Font
Сильве здоровья. А судья в этом матче - 🤡 как и игроки Тоттенхэма
Челси проигрывает, его фанаты ноют. Всё как обычно
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Джон Картер
Силве здоровья. Лучше бы Кейн ДолЖуну на лицо сел.
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deadjoker
Доломали таки деда :(
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Direct free kick
Безтрофейник Кейн завидует супертитулованному Силве
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Metallurg111
Причём тут Кейн то? Кулибали там ногу оторвал ему
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Fona
Зачем указывать возраст в подобной новости? Звучит так, будто футболист Челси скончался в 38-летнем возрасте
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-2
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Бухгалтер2021
кейн не забьют так травмирую
0
-1
-1
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Grime Font
Сильве здоровья.
А судья в этом матче - 🤡 как и игроки Тоттенхэма
+6
-3
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Вася Столяр
Осторожно, возможны осадки в виде Харри Кейнов
0
-1
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Kemal Gul
Здоровья легенде Московского Динамо!
+11
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damondiamond
Ответ Глебиньо
Б-безграмотность.И это я о заголовке
Богдан изначально думал, что свалился является хорошим вариантом)
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Геральи из Ривии
Неудачно упал на него неудачно свалился
Ахах
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Глебиньо
Б-безграмотность.И это я о заголовке
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DolJun
вполне себе игровой момент. надеюсь за время пока силва будет поправляться в челси наиграется наконец молодой защ, чтобы деда не заставлять 50 матчей за сезон проводить
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Максим Горький
Ждём комментариев от его жены
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Акира_1
Жаль, единственное светлое пятно в Челси, но годы не те.
0
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Black Phoenix
Без Силвы Челси будет очень непросто...
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Илья Гутарев
серьёзная потеря. Здоровья!
+5
-1
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Артём Жиренбаев
последняя его травма
0
-4
-4
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