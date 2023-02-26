38-летнего Силву заменили из-за травмы в 1-м тайме матча с «Тоттенхэмом». Кейн неудачно упал на него
Тиаго Силва получил травму в матче с «Тоттенхэмом».
38-летнего защитника «Челси» заменили из-за травмы на 19-й минуте.
В одном из эпизодов на бразильца неудачно упал форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, когда Тиаго пытался остановить прорыв англичанина в штрафную.
Силва попытался вернуться в игру, но не смог продолжить матч и был заменен на Уэсли Фофана.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию лондонского дерби.
А судья в этом матче - 🤡 как и игроки Тоттенхэма
Ахах