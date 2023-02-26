38-летнего Силву заменили из-за травмы в 1-м тайме матча с «Тоттенхэмом». Кейн неудачно упал на него

получил травму в матче с «Тоттенхэмом».

38-летнего защитника «Челси» заменили из-за травмы на 19-й минуте.

В одном из эпизодов на бразильца неудачно упал форвард « » Харри Кейн, когда Тиаго пытался остановить прорыв англичанина в штрафную.

Силва попытался вернуться в игру, но не смог продолжить матч и был заменен на Уэсли Фофана.

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