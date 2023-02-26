«Ливерпуль» пробил в каркас ворот 14 раз за сезон АПЛ – больше нет ни у кого в лиге

«Ливерпуль» чаще других команд попадает в каркас ворот в текущем чемпионате Англии.

На 49-й минуте матча с « » (0:0) в 25-м туре форвард пробил в перекладину.

Суммарно за нынешний сезон у команды накопилось 14 попаданий в штанги и перекладины – чаще в каркас не бил ни один другой клуб.

«Ливерпуль» выиграл 2 из 7 последних матчей