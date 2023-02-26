«Ливерпуль» пробил в каркас ворот 14 раз за сезон АПЛ – больше нет ни у кого в лиге
«Ливерпуль» чаще других команд попадает в каркас ворот в текущем чемпионате Англии.
На 49-й минуте матча с «Кристал Пэлас» (0:0) в 25-м туре АПЛ форвард Мохамед Салах пробил в перекладину.
Суммарно за нынешний сезон у команды Юргена Клоппа накопилось 14 попаданий в штанги и перекладины – чаще в каркас не бил ни один другой клуб.
На кого ты заменишь Клоппа? Вот на кого?
Придет другой тренер и Хендерсон перестанет давать пассы только назад? Придет другой тренер и Трент перестанет косячить в обороне?
Придет другой тренер и Кейта перестанет ломаться?
Тут нужно обновлять состав, так как они прошли свой пик, а не Клоппа. Юрген выжимает из бревен максимум.
Нужно до конца сезона найти ИО, встряска хоть чуть-чуть может реабилитировать ситуацию, а уже летом подумать над назначением высококвалифицированного коуча
Салаха момент другой посмотрите сегодня столько времени было на принитие решения было и слабо пробил прямо в вратаря