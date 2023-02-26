«Ливерпуль» пробил в каркас ворот 14 раз за сезон АПЛ – больше нет ни у кого в лиге

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кристал Пэлас Мохамед Салах Футбол

«Ливерпуль» чаще других команд попадает в каркас ворот в текущем чемпионате Англии.

На 49-й минуте матча с «Кристал Пэлас» (0:0) в 25-м туре АПЛ форвард Мохамед Салах пробил в перекладину.

Суммарно за нынешний сезон у команды Юргена Клоппа накопилось 14 попаданий в штанги и перекладины – чаще в каркас не бил ни один другой клуб.

«Ливерпуль» выиграл 2 из 7 последних матчей

8 комментариев

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Lord Baium
Ответ igoraks24_2003@mail.ru
При всём уважении, время Юргена в Ливерпуле закончилось… спасибо за три финала ЛЧ и АПЛ, благодарны навсегда! YNWA! Нужно до конца сезона найти ИО, встряска хоть чуть-чуть может реабилитировать ситуацию, а уже летом подумать над назначением высококвалифицированного коуча
Ты в чате матча гнал Клоппа, теперь тут.
На кого ты заменишь Клоппа? Вот на кого?

Придет другой тренер и Хендерсон перестанет давать пассы только назад? Придет другой тренер и Трент перестанет косячить в обороне?
Придет другой тренер и Кейта перестанет ломаться?
Тут нужно обновлять состав, так как они прошли свой пик, а не Клоппа. Юрген выжимает из бревен максимум.
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Ебздрогыч
У них просто владельцы американцы - вот они в американку и играют: штанга - 50 очков, перекладина - 100, крестовина - 150
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llolishe
Лучше обратить внимение на то что если бы игрок КП с убойной позиции сегодня не попал бы в перекладину то было бы поражение)
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А.В.Бубнов
Главное достижение мусорного порта сезона, а, может, и десятилетия
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Alex Cardo
Прямо сезон 11/12 при Далглише вспомнился, тогда тоже лидировали по каркасам. Правда, тогда хоть кубок лиги взяли и в финале кубка Англии были...
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igoraks24_2003@mail.ru
При всём уважении, время Юргена в Ливерпуле закончилось… спасибо за три финала ЛЧ и АПЛ, благодарны навсегда! YNWA!

Нужно до конца сезона найти ИО, встряска хоть чуть-чуть может реабилитировать ситуацию, а уже летом подумать над назначением высококвалифицированного коуча
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-3
-3
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rigobersong
Должны дырявить риал 0-5 и выходить на классе в 1/4:)
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llolishe
Салаху и Клоппу давно плевать на клуб

Салаха момент другой посмотрите сегодня столько времени было на принитие решения было и слабо пробил прямо в вратаря
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