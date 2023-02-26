«Ливерпуль» выиграл 2 из 7 последних матчей
«Ливерпуль» второй матч подряд не смог одержать победу.
Команда Юргена Клоппа сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) в 25-м туре АПЛ.
Мерсисайдцы начиная с 21 января провели семь матчей, но выиграли лишь дважды – у «Эвертона» (2:0) и «Ньюкасла» (0:2). Также они потерпели три поражения и дважды сыграли вничью.
Далее «Ливерпуль» встретится с «Вулверхэмптоном», а затем – с «Манчестер Юнайтед».
И как только Клопп снял очки , я сразу сказал, что это не к добру ....
А посмотри сейчас на Клоппа-он просрал весь январь и вместо того чтобы обыграть Реал дома он ставит Гомеза в основу
Уверен есть норм игроки которые бы умирали на поле ради клуба, но всем пофиг
В следующем сезоне Ливерпуль закончит на 12 месте и после этого уволят Клоппа.
Соответственно, следующие 30 лет Ливерпуль будет болтаться в середине таблицы, пока клуб не купят какие нибудь арабы . Другого выхода нет ! С американскими бизнисменами никакого счастья у Ливерпуля не будет ....
И сверху ещё ни недели без травмы: где Нуньес опять?? Конате покупали чтоб опять Гомесом играть?
Ну а если серьезно, то это жесть просто. Спасибо товарищу Генри, что один из самых богатых клубов мира считает копейки и не может купить себе игроков на проблемные позиции. Откройте хотя бы фонд, чтоб мы - болельщики, смогли скинуться по баксу на трансферы, а то может с продаж всяких днарей не получится выручить достаточные средства.