«Ливерпуль» выиграл 2 из 7 последних матчей

«Ливерпуль» второй матч подряд не смог одержать победу.

Команда Юргена Клоппа сыграла вничью с « » (0:0) в 25-м туре .

Мерсисайдцы начиная с 21 января провели семь матчей, но выиграли лишь дважды – у «Эвертона» (2:0) и «Ньюкасла» (0:2). Также они потерпели три поражения и дважды сыграли вничью.

Далее « » встретится с «Вулверхэмптоном», а затем – с «Манчестер Юнайтед».