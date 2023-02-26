«Ливерпуль» выиграл 2 из 7 последних матчей

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кристал Пэлас Футбол

«Ливерпуль» второй матч подряд не смог одержать победу.

Команда Юргена Клоппа сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) в 25-м туре АПЛ.

Мерсисайдцы начиная с 21 января провели семь матчей, но выиграли лишь дважды – у «Эвертона» (2:0) и «Ньюкасла» (0:2). Также они потерпели три поражения и дважды сыграли вничью.

Далее «Ливерпуль» встретится с «Вулверхэмптоном», а затем – с «Манчестер Юнайтед».

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25 комментариев

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Андрей БелаРУС
Вот все говорят, что верить в приметы это ерунда. А я верю !
И как только Клопп снял очки , я сразу сказал, что это не к добру ....
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Alex Cardo
Ответ Андрей БелаРУС
Я тоже всегда задаю этот вопрос . Во всяком случае, Карвалью в разы лучше и стабильнее деревянного Элиотта .
Ощущение, что у них конфликт на подобие того, который был в свое время с Сако. Иной версии лично у меня нет.
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Born is the King
Яркий пример, что бывает когда вовремя не обновляешь состав и экономишь, чтобы упрекать других
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Alex Cardo
Ответ MaxB
Трудно позитив найти, всё невпопад, без концентрации и скорости. В центральной зоне парад ошибок: Эллиот, по-моему, больше чужим отдал, чем своим, Кейта мучается, даже Байчетич за 10 минут успел напривозить, Хендерсон запомнился только роскошным блоком штрафного Трента (этот, кстати, вообще как будто с сотрясением играл, не понимая что он там делает). Гакпо в отрыве, левого фланга просто нет, Жота вздрагивает периодически, но этого мало. Матип при малейшем прессинге мандражирует. И сверху ещё ни недели без травмы: где Нуньес опять?? Конате покупали чтоб опять Гомесом играть?
По Конате понятно все, он вновь травмирован, но близок к возвращению. А вот почему при здоровом Карвалью играют уступающие ему в классе Эллиот и Байчетич - загадка, и далеко не единственная.
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Андрей БелаРУС
Ответ Alex Cardo
Кто-нибудь может объяснить, почему Клопп уже месяца 3 маринует Карвалью на банке? Ведь здорово же играл парень, уж точно лучше Эллиота с Байчетичем. И в списке травмированных он не значится все это время..
Я тоже всегда задаю этот вопрос . Во всяком случае, Карвалью в разы лучше и стабильнее деревянного Элиотта .
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llolishe
Ответ Alex Cardo
Оо, ну с Артуром все шансы и в Мадриде закамбэчить, не иначе 😁
Когда закамбэчили с Барсой при счете 3-0 казалось что это должно прозойти-все хотят этого

А посмотри сейчас на Клоппа-он просрал весь январь и вместо того чтобы обыграть Реал дома он ставит Гомеза в основу
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llolishe
Ответ Арман Мартиросян
Там Артур выздоровел, щас затащит команду в зону ЛЧ. Ну а если серьезно, то это жесть просто. Спасибо товарищу Генри, что один из самых богатых клубов мира считает копейки и не может купить себе игроков на проблемные позиции. Откройте хотя бы фонд, чтоб мы - болельщики, смогли скинуться по баксу на трансферы, а то может с продаж всяких днарей не получится выручить достаточные средства.
Есть аренды+свободные агенты
Уверен есть норм игроки которые бы умирали на поле ради клуба, но всем пофиг
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Андрей БелаРУС
Вот увидите, 100% будет так , как я сейчас скажу ....
В следующем сезоне Ливерпуль закончит на 12 месте и после этого уволят Клоппа.
Соответственно, следующие 30 лет Ливерпуль будет болтаться в середине таблицы, пока клуб не купят какие нибудь арабы . Другого выхода нет ! С американскими бизнисменами никакого счастья у Ливерпуля не будет ....
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llolishe
Ответ GuruFutbola
Даже при такой стате, пропустить 5 от автобуса это позор который не смыть)
Ты не поймешь,но Ван Дейк только после травмы не в форме вышел на матч с Реалом
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Alex Cardo
Кто-нибудь может объяснить, почему Клопп уже месяца 3 маринует Карвалью на банке? Ведь здорово же играл парень, уж точно лучше Эллиота с Байчетичем. И в списке травмированных он не значится все это время..
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Alex Cardo
Ответ Арман Мартиросян
Там Артур выздоровел, щас затащит команду в зону ЛЧ. Ну а если серьезно, то это жесть просто. Спасибо товарищу Генри, что один из самых богатых клубов мира считает копейки и не может купить себе игроков на проблемные позиции. Откройте хотя бы фонд, чтоб мы - болельщики, смогли скинуться по баксу на трансферы, а то может с продаж всяких днарей не получится выручить достаточные средства.
Оо, ну с Артуром все шансы и в Мадриде закамбэчить, не иначе 😁
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Direct free kick
Ответ llolishe
Клоппу наплевать на Ливерпуль уже давно-просто получает большую ЗП не парясь
Ты прав, но тебя тут мало кто поймёт
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А.В.Бубнов
И зачем очередной невыигрыш какого-то мелочного середняка выводить отдельной новостью, спорц?
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Serega Fart
ПЗ отсутствуют полностью, не идут в атаку, при видимом коридоре вперёд отдают назад, и бить боятся из за штрафной, рассказал бы им Стиви Джи что так можно(бить из за штрафной)
+5
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MaxB
Трудно позитив найти, всё невпопад, без концентрации и скорости. В центральной зоне парад ошибок: Эллиот, по-моему, больше чужим отдал, чем своим, Кейта мучается, даже Байчетич за 10 минут успел напривозить, Хендерсон запомнился только роскошным блоком штрафного Трента (этот, кстати, вообще как будто с сотрясением играл, не понимая что он там делает). Гакпо в отрыве, левого фланга просто нет, Жота вздрагивает периодически, но этого мало. Матип при малейшем прессинге мандражирует.

И сверху ещё ни недели без травмы: где Нуньес опять?? Конате покупали чтоб опять Гомесом играть?
+4
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+4
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Арман Мартиросян
Там Артур выздоровел, щас затащит команду в зону ЛЧ.
Ну а если серьезно, то это жесть просто. Спасибо товарищу Генри, что один из самых богатых клубов мира считает копейки и не может купить себе игроков на проблемные позиции. Откройте хотя бы фонд, чтоб мы - болельщики, смогли скинуться по баксу на трансферы, а то может с продаж всяких днарей не получится выручить достаточные средства.
+7
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+7
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Салауат Нуралиев
Ответ rigobersong
риалу проиграть дома позор похлеще, чем поражение от Брайтона:) потому что риал позор футбола:)
Выздоравливай
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igoraks24_2003@mail.ru
При всём уважении, время Юргена в Ливерпуле закончилось… спасибо за три финала ЛЧ и АПЛ, благодарны навсегда! YNWA!
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GuruFutbola
Даже при такой стате, пропустить 5 от автобуса это позор который не смыть)
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Berd Official
В летнем трансфере срочно нужен ЦП. И ещё ЦЗ. Очень медленно играют. Не та команда которая была год назад.
0
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Remy Cabella
Физрук без очков на классе
0
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llolishe
Ответ rigobersong
риалу проиграть дома позор похлеще, чем поражение от Брайтона:) потому что риал позор футбола:)
Позор был бы с адекватным судейством-а с неадекватным судейством румына Ковача это очередная игра топ клуба против Реала
+5
-6
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llolishe
Клоппу наплевать на Ливерпуль уже давно-просто получает большую ЗП не парясь
+2
-2
0
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rigobersong
риалу проиграть дома позор похлеще, чем поражение от Брайтона:) потому что риал позор футбола:)
+13
-13
0
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Евгений Садчиков
Одно слово: Боль.
+6
0
+6
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