Руни о тен Хаге: «МЮ» годами нуждался в таком тренере. Я общался с игроками – им нравится с ним работать, хотя он очень требовательный»
Экс-форвард Уэйн Руни прокомментировал работу Эрика тен Хага во главе»Манчестер Юнайтед».
«МЮ» годами нуждался в таком тренере. Я несколько раз бывал на базе, общался с футболистами и знаю, что им нравится работать под его руководством, а это всегда важно. В то же время он очень требователен к игрокам.
Думаю, он изменил менталитет игроков, вернул им уверенность, помог поверить, что у них вообще-то хорошая команда, и люди начинают это понимать.
До первого места в АПЛ пять очков, впереди еще много матчей, так что кто знает...
Тен Хаг сумел вовлечь в работу всех игроков, и выходящие на замену футболисты тоже вносят свой вклад. Такие изменения в культуре и проявления характера давно были необходимы команде», – сказал главный тренер «Ди Си Юнайтед».
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