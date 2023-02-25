Руни о тен Хаге: «МЮ» годами нуждался в таком тренере. Я общался с игроками – им нравится с ним работать, хотя он очень требовательный»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни МЛС Ди Си Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Экс-форвард Уэйн Руни прокомментировал работу Эрика тен Хага во главе»Манчестер Юнайтед».

«МЮ» годами нуждался в таком тренере. Я несколько раз бывал на базе, общался с футболистами и знаю, что им нравится работать под его руководством, а это всегда важно. В то же время он очень требователен к игрокам.

Думаю, он изменил менталитет игроков, вернул им уверенность, помог поверить, что у них вообще-то хорошая команда, и люди начинают это понимать.

До первого места в АПЛ пять очков, впереди еще много матчей, так что кто знает...

Тен Хаг сумел вовлечь в работу всех игроков, и выходящие на замену футболисты тоже вносят свой вклад. Такие изменения в культуре и проявления характера давно были необходимы команде», – сказал главный тренер «Ди Си Юнайтед».

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3 комментария

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Мансур Абдрахимов
Будем посмотреть!!!
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-1
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Papa Paolo
Ответ DolJun
ждем руни у руля мб вместо этого пепа с алиэкспрес
Что ты такое ?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Комментарий скрыт
0
-11
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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