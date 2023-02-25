Руни о тен Хаге: «МЮ» годами нуждался в таком тренере. Я общался с игроками – им нравится с ним работать, хотя он очень требовательный»

Экс-форвард Уэйн Руни прокомментировал работу Эрика тен во главе» ».

«МЮ» годами нуждался в таком тренере. Я несколько раз бывал на базе, общался с футболистами и знаю, что им нравится работать под его руководством, а это всегда важно. В то же время он очень требователен к игрокам.

Думаю, он изменил менталитет игроков, вернул им уверенность, помог поверить, что у них вообще-то хорошая команда, и люди начинают это понимать.

До первого места в пять очков, впереди еще много матчей, так что кто знает...

Тен Хаг сумел вовлечь в работу всех игроков, и выходящие на замену футболисты тоже вносят свой вклад. Такие изменения в культуре и проявления характера давно были необходимы команде», – сказал главный тренер « ».