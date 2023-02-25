Бакаев про 3:0 с «Волгой»: «Болельщики создали великолепную атмосферу, спасибо Ульяновску. Поле приятно удивило»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Волга Ульяновск Зелимхан Бакаев Вендел Футбол

Зелимхан Бакаев подвел итоги матча с «Волгой».

«Зенит» обыграл в гостях ульяновский клуб в 1/4 финала Фонбет Кубка России (3:0).

– Зелимхан, какие эмоции у автора первого официального гола «Зенита» в 2023 году?

– Максимально позитивные: очень хотел забить, помочь команде. Мы понимали, что это будет очень непростая игра, так оно и случилось. Доволен тем, что мы победили и с хорошим настроением едем домой готовиться к первому официальному матчу в чемпионате. Он будет не менее важен.

– Расскажите о забитом мяче. Как выглядел эпизод вашими глазами?

– Я увидел, что Вендел поднял голову, чтобы сделать передачу в штрафную, в этот момент я поднял руку, чтобы он меня заметил. Вендел – качественный футболист, можно сказать, «положил мне мяч на блюдечко», и мне оставалось только правильно выскочить и подставить голову. 

– Было много мыслей о том, каким будет поле. Что бы вы сказали о нем?

– Честно говоря, ожидания были так себе, под стать времени года, но поле приятно удивило. Естественно, мяч прыгал, но играть было можно – и в комбинационный футбол в том числе.

– Что скажете про прием в Ульяновске?

– Когда мы прилетели, нас встретили в аэропорту с караваем – это напомнило мне матчи за сборную, когда нас тоже встречали с подарками. А на стадионе болельщики создали великолепную атмосферу, спасибо городу, спасибо жителям.

– Это ваш первый официальный гол в 2023 году. Не хотите посвятить его кому-нибудь?

– Пусть будет мама. Посвящаю его маме! – сказал полузащитник «Зенита».

Бакаев впервые забил за «Зенит» с игры – в 21-м матче

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4 комментария

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инок
С долгожданным голом Бакаева за Зенит - пора себя проявлять, когда если не сейчас...
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Зелёный гопник
Очень соскучился по футболу и по Зениту! С Победой, Петербург !!!
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error505
Банановая атмосфера, просто великолепно
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cmorblr
Прекрасная атмосфера 🍌 🍌🍌
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-6
+5
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