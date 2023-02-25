Грэм Поттер: «Мне приходили электронные письма, в которых люди желали смерти мне и моим детям. Это не очень приятно»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, что фанаты желали ему смерти. 

«Несмотря на то, что я получал поддержку, мне приходили и не очень приятные электронные письма, в которых люди желали смерти мне и моим детям, так что, конечно, их не очень приятно получать.

Задача для меня заключается в следующем: «Хорошо, как мне себя вести?» Чем выше ты поднимаешься, тем большее давление на тебя оказывается как на человека. Я хочу преуспеть здесь. Есть чушь, что меня не волнуют [команда и результаты]. Откуда это берется? Где ваши доказательства на этот счет?

Если вы пойдете на работу, и кто-то будет ругаться на вас, это будет неприятно. Вы можете ответить на это двумя способами. Я мог бы сказать, что мне все равно, но вы будете знать, что я лгу. Всем небезразлично, что думают люди, потому что мы запрограммированы на социальные связи.

Спросите мою семью, какой была жизнь у меня и у них. Это было совсем не приятно. Я понимаю, что болельщики расходятся по домам раздраженными из-за того, что команда не побеждает, но, уверяю вас, моя жизнь за последние три-четыре месяца была довольно заурядной, не считая того факта, что я очень благодарен за этот опыт [работы в «Челси»]».

Об угрозах

«Нужно отложить это в сторону. К счастью, это единичный инцидент, и он мог произойти где угодно».

О том, потрясло ли это его

«Не совсем. Я думаю, это просто разовый случай. Я не придаю этому большого значения. 

Это неприятно, и это неприятно для семьи. Можно принять критику, можно принять то, что тебя освистывают, если ты проигрываешь матч, можно принять абсолютно все, что встречается на твоем пути.

Конечно, есть грань, но я не был первым человеком, в отношении которого грань была пересечена, а в данном случае она, возможно, была пересечена», – сказал Поттер. 

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42 комментария

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siragh@yandex.ru
Ответ Enotaz24
Зачем детям и семье угрожать , да и вообще человеку зачем угрожать, он всего лишь тренер. Ужасно.
Ублюдки
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siragh@yandex.ru
Дегенераты.Следовало полиции этими ублюдками заняться.Фанат-это болезнь
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Фанат Лионеля Месси
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А вот ригобер пожаловал. Как дела? Чего ты под основной анкетой не появляешься?
огорчу тебя ,но я не ригобер ,а обычный юзер сделавший вывод ,что ригобер как-то ранил тебя в детстве,кстати такого же мнения 99% пользователей спортс ру,или ты считаешь почти всех юзеров аккаунтами ригобера:)
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+2
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GuruFutbola
Ответ Фанат Лионеля Месси
Обычный Отрыгами ,который пытается привлечь внимание к себе ,лучше бы пошел нашел бы себе девушку ,хотя в его случае парня
Согласен, на ветке чемпионата Испании вообще сам с собой общается 🤣
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Ярик01
Глоры Абрамовича такие. Даже здесь.
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KerroChelsea
Ребят, это какое-то его интервью? Если да, нельзя ли целой статьей выложить?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Фанат Лионеля Месси
Обычный Отрыгами ,который пытается привлечь внимание к себе ,лучше бы пошел нашел бы себе девушку ,хотя в его случае парня
А вот ригобер пожаловал. Как дела? Чего ты под основной анкетой не появляешься?
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Александр Степанов
Психи везде есть. Жаль этого парня, слишком многое свалилось на него
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Уэмбли Стедиум
Лучше синица в руках ,чем журавль в небе.Тренировал бы Брайтон не переходя в Челси.Был успех ,был почет.Поставил атакующий футбол в Брайтоне и бросил. Закружила твою голову предложение Боули и повелся
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Андрей Хенто
Больные люди, которые забывают, что это всего лишь спорт, а не война.
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Фанат Лионеля Месси
Ответ GuruFutbola
Попробуй пойти к психологу, твоя привязанность к его персоне не здорова
Обычный Отрыгами ,который пытается привлечь внимание к себе ,лучше бы пошел нашел бы себе девушку ,хотя в его случае парня
+4
-2
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QWertY
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ревнуешь? Могу обнадежить тебя. Я не гей
Так то он прав. Я почти каждый день вынужден читать твое нытье по нему. Ты ту обсираешь криштихейтеров, но уже сам стал ригоберхейтером)
+5
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ревнуешь? Могу обнадежить тебя. Я не гей
Нет, выглядишь как маленький мальчик, у которого увели любовь всей жизни и теперь ты страдаешь)
+3
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nick-basil
"Творческая работа мечты за огромные деньги" провалена - а как ты хотел?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Попробуй пойти к психологу, твоя привязанность к его персоне не здорова
Ревнуешь? Могу обнадежить тебя. Я не гей
+2
-6
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Может это ригоберка?
Попробуй пойти к психологу, твоя привязанность к его персоне не здорова
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Припарковал автобус
Ответ Tun
Те, кто десятки лет болеют, наделены хоть какой-то адекватностью, такой токсичный хэйт могут нести лишь школьники, которых троллят такие же жестокие школьники
посмотри на трибуны в АПЛ, там не одни школьники и как они кричат..
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Xm.md
Ответ Enotaz24
Зачем детям и семье угрожать , да и вообще человеку зачем угрожать, он всего лишь тренер. Ужасно.
Все проще.
Один называет другого к*злом - он что реально сравнивает его с животным?
Другой угрожает - он что реально хочет убить кого-то?
И так далее. Это просто разновидность ненависти.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ zzzeeerrrooo
Так ты не лучше его
Аргументы?
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Александр Кудрявцев
Игры есть игры а дети то тут при чём
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Yri Yrov
было бы странно если бы приятно было
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JealousNobody
так-то и убить могут. любому публичному человеку необходима охрана
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АРХАТ
Вот поэтому лично я не фанат, ибо не хочется опускаться до таких гадостей.
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Tun
Ответ Припарковал автобус
это конечно страшно и не правильно.. но ты как тренер взял сам на себя эту ношу, и есть люди которые десятки лет болеют за клуб. и это их жизнь, которую ты у них отнимаешь такими результатами и игрой.
Те, кто десятки лет болеют, наделены хоть какой-то адекватностью, такой токсичный хэйт могут нести лишь школьники, которых троллят такие же жестокие школьники
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zzzeeerrrooo
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я кстати писал про это. Получил 27 минусов, а какой то барсофан назвал меня животным. А потом все подтвердилось. Мерзости - предела нет
Так ты не лучше его
+6
-3
+3
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