Грэм Поттер: «Мне приходили электронные письма, в которых люди желали смерти мне и моим детям. Это не очень приятно»

Главный тренер «Челси» рассказал, что фанаты желали ему смерти.

«Несмотря на то, что я получал поддержку, мне приходили и не очень приятные электронные письма, в которых люди желали смерти мне и моим детям, так что, конечно, их не очень приятно получать.

Задача для меня заключается в следующем: «Хорошо, как мне себя вести?» Чем выше ты поднимаешься, тем большее давление на тебя оказывается как на человека. Я хочу преуспеть здесь. Есть чушь, что меня не волнуют [команда и результаты]. Откуда это берется? Где ваши доказательства на этот счет?

Если вы пойдете на работу, и кто-то будет ругаться на вас, это будет неприятно. Вы можете ответить на это двумя способами. Я мог бы сказать, что мне все равно, но вы будете знать, что я лгу. Всем небезразлично, что думают люди, потому что мы запрограммированы на социальные связи.

Спросите мою семью, какой была жизнь у меня и у них. Это было совсем не приятно. Я понимаю, что болельщики расходятся по домам раздраженными из-за того, что команда не побеждает, но, уверяю вас, моя жизнь за последние три-четыре месяца была довольно заурядной, не считая того факта, что я очень благодарен за этот опыт [работы в « »]».

Об угрозах

«Нужно отложить это в сторону. К счастью, это единичный инцидент, и он мог произойти где угодно».

О том, потрясло ли это его

«Не совсем. Я думаю, это просто разовый случай. Я не придаю этому большого значения.

Это неприятно, и это неприятно для семьи. Можно принять критику, можно принять то, что тебя освистывают, если ты проигрываешь матч, можно принять абсолютно все, что встречается на твоем пути.

Конечно, есть грань, но я не был первым человеком, в отношении которого грань была пересечена, а в данном случае она, возможно, была пересечена», – сказал Поттер.