Куртуа о расизме в адрес Винисиуса: «Это сделало его сильнее, возможно. Раньше это его отвлекало, теперь он сосредоточен»

предположил, что расистские оскорбления сделали Винисиуса сильнее.

В течение сезона вингер « » подвергался оскорблениями со стороны болельщиков разных клубов. Ла Лига зафиксировала 8 случаев расизма в отношении бразильца за сезон.

«После всех оскорблений он смог сосредоточиться и, возможно, это сделало его сильнее. Раньше это отвлекало его от игры, но теперь он достиг состояния, когда он сосредоточен на играх. Это тот Винисиус, который нам нужен для побед.

Такой Винисиус, которого мы видели на «Энфилде», нужен нам в каждой игре», – отметил вратарь «Мадрида».

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