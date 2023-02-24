Куртуа о расизме в адрес Винисиуса: «Это сделало его сильнее, возможно. Раньше это его отвлекало, теперь он сосредоточен»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тибо Куртуа Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Тибо Куртуа предположил, что расистские оскорбления сделали Винисиуса сильнее.

В течение сезона вингер «Реала» подвергался оскорблениями со стороны болельщиков разных клубов. Ла Лига зафиксировала 8 случаев расизма в отношении бразильца за сезон.

«После всех оскорблений он смог сосредоточиться и, возможно, это сделало его сильнее. Раньше это отвлекало его от игры, но теперь он достиг состояния, когда он сосредоточен на играх. Это тот Винисиус, который нам нужен для побед.

Такой Винисиус, которого мы видели на «Энфилде», нужен нам в каждой игре», – отметил вратарь «Мадрида».

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8 комментариев

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Макс Харламов
И это в толерантной европе - утырки.
В СССР между прочим, еще в 50-х годах фильм сняли "Максимка", всякие университеты дружбы народов открывали, сколько бабла влили в виде невозвратных кредитов африканским странам. Мы, наша страна, передовой фронт по борьбе с расизмом, а не эта заднеприводная европейская шобла.
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ericssons
Испанцы очень зашоренные от всего чужого люди. Не учат английский, не помогают неграм бездомным на улицах, мечтают о второй реконкисте. Неудивительно, что они поддержали нацисткую власть Украины.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Jovana Jovičić
Интересно, если Кокорину будут кричать с трибун "белый", то он станет сильнее, возможно?
Нет, он будет отвечать: "Я не Саша Белый, я Саша Флорентийский и Кипрский"😎
+1
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Фут.Боль
Вот так! Расизм закаляет.
+1
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инок
Вини - игрок хороший, только-бы вел себя на поле менее вызывающе, а немного разумнее...
+2
-2
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Team_Coach
Ответ Jovana Jovičić
Интересно, если Кокорину будут кричать с трибун "белый", то он станет сильнее, возможно?
Нет, он станет альбиносом
+3
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+3
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Jovana Jovičić
Интересно, если Кокорину будут кричать с трибун "белый", то он станет сильнее, возможно?
+1
-1
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Надеемся на это
+2
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