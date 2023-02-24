«Милан» представил комплект формы в 8-битном стиле

Теги Милан серия А Италия игровая форма Rocket League стиль Футбол

«Милан» представил комплект формы в восьмибитном стиле.

Футболка создана в сотрудничестве с Puma и парижском брендом Koché. Традиционные красно-черные полосы имеют «пиксельный» дизайн. Презентация четвертого комплекта формы «россонери» состоялась во время Недели моды в Милане.

 

Фото: acmilan.com

Дизайн новой футболки также будет использован в аркадной гоночной игре в жанре футбола Rocket League, в которой впервые появится форма европейского футбольного клуба.

«Милан» сыграет в новой форме в матче 24-го тура Серии A против «Аталанты», который состоится 26 февраля. 

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13 комментариев

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avAngard
Форма вроде ниче так, а вот представили 🤷‍♂️
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Франческо Тотти
Не буду говорить про форму, но все остальное, весь стиль - как у нас в 90, начало 2000 :) Кто что напялил. Один Жиру более-менее.
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onegin2007
Прям очень круто!
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Андрей Хенто
Выглядит очень хорошо, интересная задумка.
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Игорь Новиков
Оригинально.
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like a boss
Пойду в Алькор (тот что был "между вокзалом и цумом" (уже переехал за Цум если чё, вход со двора)), может там её продавать будут. И где слон в кепке (Денди), что-то я на футболке не вижу?
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Dimario
Стиль — основа, без стиля, мама, пипец. (с) Милан Кровостокович
+1
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Tima_Milan
игра в этом сезоне тоже 8-битная.
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evil
красивое
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Yri Yrov
что за Хэ?
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Амин Чич
наверное дачь президента, но явно не модель
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Его Величество Златан
просто топ.
+13
-1
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Адепт Суперлиги
Ну вообще круто, достойный конкурент Венеции!
+28
-2
+26
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