«Милан» представил комплект формы в 8-битном стиле

«Милан» представил комплект формы в восьмибитном стиле.

Футболка создана в сотрудничестве с Puma и парижском брендом Koché. Традиционные красно-черные полосы имеют «пиксельный» дизайн. Презентация четвертого комплекта формы «россонери» состоялась во время Недели моды в Милане.

Фото: acmilan.com

Дизайн новой футболки также будет использован в аркадной гоночной игре в жанре футбола Rocket League, в которой впервые появится форма европейского футбольного клуба.

«Милан» сыграет в новой форме в матче 24-го тура Серии A против «Аталанты», который состоится 26 февраля.