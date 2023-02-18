Пиоли о 3 победах «Милана» подряд: «Мы снова на верном пути. Продолжим не пропускать – можем побеждать до конца сезона»

Главный тренер « » подвел итоги матча с «Монцей» (1:0) в Серии А.

«Когда нужно защищаться, следует делать это всей командой, действуя энергично и интенсивно. Мы можем играть лучше, но « » провела отличный второй тайм, а мы почувствовали груз последней недели – тяжелой как на физическом, так и на психологическом уровне.

У нас были возможности забить больше, два отличных момента. Учитывая ситуацию, надо укреплять веру в себя и добиваться результата.

Я считаю, что в первом тайме мы были очень хороши. Форвардам следовало более решительно пытаться преодолеть прессинг «Монцы», но в целом все работают как единое целое. Мы вернулись на верный путь. Следующий шаг – качественнее начинать атаки от своих ворот, добиться стабильности и создавать больше моментов.

После столь трудных трех побед нам нужно восстановиться и подготовиться к «Аталанте». В Лиге чемпионов мы тоже не обезопасили себя, но, если продолжим сохранять ворота на замке, будем способны продолжать побеждать до конца сезона», – сказал Пиоли DAZN.

«Милан» трижды выиграл по 1:0 после 4 поражений подряд. Дальше – «Аталанта»