Меньян может попасть в заявку «Милана» на игру с «Аталантой» 26 февраля, Калабрия и Беннасер могут вернуться 4 марта. Матч с «Тоттенхэмом» – 8-го
Стали известны сроки возвращения на поле голкипера «Милана» Майка Меньяна.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что француз впервые за 5 месяцев провел полноценную тренировку в общей группе, как и защитник Алессандро Флоренци.
Меньян может быть включен уже в заявку на игру с «Аталантой» (26 февраля). Скорее всего, он сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (8 марта).
Защитник Давиде Калабрия и хавбек Исмаэль Беннасер работали по индивидуальной программе и могут вернуться в состав 4 марта – на игру с «Фиорентиной».
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