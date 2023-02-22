Меньян может попасть в заявку «Милана» на игру с «Аталантой» 26 февраля, Калабрия и Беннасер могут вернуться 4 марта. Матч с «Тоттенхэмом» – 8-го

Теги Милан Аталанта серия А Италия Лига чемпионов УЕФА травмы Тоттенхэм Алессандро Флоренци Давиде Калабрия Майк Меньян Исмаэль Беннасер Здоровье Футбол

Стали известны сроки возвращения на поле голкипера «Милана» Майка Меньяна.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что француз впервые за 5 месяцев провел полноценную тренировку в общей группе, как и защитник Алессандро Флоренци.

Меньян может быть включен уже в заявку на игру с «Аталантой» (26 февраля). Скорее всего, он сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (8 марта).

Защитник Давиде Калабрия и хавбек Исмаэль Беннасер работали по индивидуальной программе и могут вернуться в состав 4 марта – на игру с «Фиорентиной».

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9 комментариев

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Sergio Podval
Ответ bahmet2012
Что он тащил, если Тоттенхем ничего не создавал даже?
Моменты были, решал он их на удивление спокойно, не как в чемпионате)
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krealpmoney
Ответ Sergio Podval
В первой игре тетер тащил как не в себя, не факт что не набравший форму Майк будет лучше... 50/50
Ну, Тетер норм сыграл, но я у Тотнэма и моментов опасных не помню (как в целом и у Милана, пожалуй). А вот в ответной игре очевидно придется попотеть, а кому придется - решит тренерский штаб
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Direct free kick
Флоренци почти что игрок-призрак
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bahmet2012
Ответ Sergio Podval
В первой игре тетер тащил как не в себя, не факт что не набравший форму Майк будет лучше... 50/50
Что он тащил, если Тоттенхем ничего не создавал даже?
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+2
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Sergio Podval
Ответ Андрей Хенто
Да, но до этого он стоял ужасно, провёл матч жизни против Тоттенхэма, так что тут палка о двух концах. По справедливости, да, он заслуживает провести и второй матч, но сможет ли он так сыграть еще раз? Слишком высоки риски. Но мы всего лишь зрители этой большой игры и только тренерский штаб решит, кто готов лучше. Так что спорить не буду, просто так сказать мысли вслух.
Аналогично, просто вслух, столько косяков в чемпионате не могут просто быть забытыми, вопрос, успеет ли Майк набрать форму - на бумаге он само собой фаворит на рамку...
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Андрей Хенто
Ответ Sergio Podval
В первой игре тетер тащил как не в себя, не факт что не набравший форму Майк будет лучше... 50/50
Да, но до этого он стоял ужасно, провёл матч жизни против Тоттенхэма, так что тут палка о двух концах. По справедливости, да, он заслуживает провести и второй матч, но сможет ли он так сыграть еще раз? Слишком высоки риски. Но мы всего лишь зрители этой большой игры и только тренерский штаб решит, кто готов лучше. Так что спорить не буду, просто так сказать мысли вслух.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergio Podval
Ответ Андрей Хенто
Этого парня очень не хватает Милану, на ответную игру против Тоттенхэма необходим, как воздух. Главное, чтобы быстро набрал игровую форму.
В первой игре тетер тащил как не в себя, не факт что не набравший форму Майк будет лучше... 50/50
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Этого парня очень не хватает Милану, на ответную игру против Тоттенхэма необходим, как воздух. Главное, чтобы быстро набрал игровую форму.
+6
-1
+5
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simplehumble
Отличные новости для Милана. Надеюсь за время травмы не потерял свои качества
+7
0
+7
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