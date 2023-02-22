Меньян может попасть в заявку «Милана» на игру с «Аталантой» 26 февраля, Калабрия и Беннасер могут вернуться 4 марта. Матч с «Тоттенхэмом» – 8-го

Стали известны сроки возвращения на поле голкипера « » .

La Gazzetta dello Sport сообщает, что француз впервые за 5 месяцев провел полноценную тренировку в общей группе, как и защитник .

Меньян может быть включен уже в заявку на игру с «Аталантой» (26 февраля). Скорее всего, он сыграет в ответном матче 1/8 финала чемпионов с « » (8 марта).

Защитник Давиде Калабрия и хавбек Исмаэль Беннасер работали по индивидуальной программе и могут вернуться в состав 4 марта – на игру с «Фиорентиной».