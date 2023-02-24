Пикфорд продлил контракт с «Эвертоном» до июня 2027-го. Он в клубе с 2017-го

Вратарь Джордан Пикфорд подписал долгосрочный контракт с «Эвертоном».

Срок нового соглашения голкипера сборной Англии с «ирисками» рассчитан до июня 2027 года.

«Подписать новый контракт с таким особенным для меня клубом – это очень важно. Я пришел в «Эвертон», когда мне было 22, и я всегда получал поддержку. Это очень важно для меня и моей семьи. Я счастлив здесь, как и моя семья. Нам нравится в «Эвертоне».

«Эвертон» – это большой клуб. Последние несколько сезонов сложились не так, как мы хотели, но теперь у нас есть тренер, который, как я верю, направит нас в нужном направлении и поможет подняться выше в таблице. Добиться успеха в « » – это точно моя цель. Фанаты, тренеры и вся команда здорово относились ко мне с момента перехода. Я хочу хорошо выступать ради них», – сказал Пикфорд.

Фото: twitter.com/Everton

Пикфорд перешел в «Эвертон» из «Сандерленда» в 2017 году. В этом сезоне у голкипера 6 сухих матчей в из 22 возможных.

Полную статистику 28-летнего вратаря, на счету которого 50 матчей за сборную Англии, можно найти здесь.