Тен Хаг против чемпионского парада «МЮ» в случае победы в Кубке лиги. Тренер считает, что он возможен только при 2 трофеях

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не хочет, чтобы «Ман Юнайтед» устраивал парад в случае победы в Кубке лиги.

В воскресенье, 26 февраля, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ньюкасла» в финале Кубка анлийской лиги.

Как утверждает Daily Mail, тен Хаг выступил против проведения чемпионского парада в случае победы в финале. В клубе хорошо знают, какова позиция тренера по этому вопросу, поэтому в последние недели эту тему даже не обсуждали.

Тен Хаг сообщил, что рассмотрит возможность проведения чемпионского парада в конце сезона только при условии, если «Манчестер Юнайтед» выиграет два трофея.

Отмечается, что подход «Ман Юнайтед» к этому вопросу отличается от позиции «Ньюкасла», который намерен провести чемпионский парад во вторник в случае победы в финале Кубка лиги. Клуб не брал трофеи 54 года. В случае поражения в финале парада у «Ньюкасла» не будет, хотя в 1974-м, 1998-м и 1999-м клуб устраивал их после проигранных финалов Кубка Англии.

«МЮ» не брал трофеи с сезона-2016/17. Тогда под руководством Жозе Моуринью команда выиграла Кубок лиги и Лигу Европы. Чемпионский парад по Манчестеру клуб не устраивал с 2013 года, когда была одержана последняя на данный момент победа в АПЛ.

Матч между «МЮ» и «Ньюкаслом» в финале Кубка лиги состоится 26 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.

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29 комментариев

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Давид Сехлеян
Ответ WelcomeBackPURE
В первом круге обыграли, ну ничего. Это не считается видимо
Но тогда они не играли по несколько матчей за неделю.
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WelcomeBackPURE
Ответ JBa
а что ж вы тогда не в ЛЧ играете и не на первом месте в АПЛ, чудики?
Как это связано с прошлыми провальными сезонами ? Мы про сейчас говорим )
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WelcomeBackPURE
Ответ Давид Сехлеян
Арсенал они не обыграли, справедливости ради.
В первом круге обыграли, ну ничего. Это не считается видимо
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JFT96
Ответ tackle by Moore
Я про парад ливера после победы в кубке лиги в 2012 и про эту вот новость лол. Стыдно быть таким фаном ливера как ты и не знать базы. https://www.sports.ru/football/1025824113.html
Вот это память у тебя конечно, а че не нарыл что там в 20 веке было?
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tackle by Moore
Ответ JFT96
Сам же смеешься над словами Тен Хага? Ливерпуль выиграл 2 трофея в прошлом сезоне
Я про парад ливера после победы в кубке лиги в 2012 и про эту вот новость лол. Стыдно быть таким фаном ливера как ты и не знать базы.
https://www.sports.ru/football/1025824113.html
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Direct free kick
Ответ tackle by Moore
И сразу вспоминается как наш ливерпуль устроил парад гордости выиграв кубок лиги :)))
И то популизм и это
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JFT96
Ответ tackle by Moore
И сразу вспоминается как наш ливерпуль устроил парад гордости выиграв кубок лиги :)))
Сам же смеешься над словами Тен Хага? Ливерпуль выиграл 2 трофея в прошлом сезоне
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JBa
Ответ WelcomeBackPURE
И Сити, с арсеналами и ливерпулями и тоттехами и прочими Барселонами
а что ж вы тогда не в ЛЧ играете и не на первом месте в АПЛ, чудики?
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Давид Сехлеян
Ответ WelcomeBackPURE
И Сити, с арсеналами и ливерпулями и тоттехами и прочими Барселонами
Арсенал они не обыграли, справедливости ради.
0
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Niko [Ars]
Ответ Mekanych Red Devil
Зачем вообще задавать такие вопросы перед финалом? Хотят сбить фокус, я не пойму. Этот финал надо ещё выиграть, а ведь в соперниках сверх мотивированный Ньюкасл, к тому же играющий раз в неделю долгое время уже. Намного свежее будут, плюс вроде и кадровых проблем особо нет, кроме дисквы Поупа. Даже если выиграет МЮ, то не вижу смысла в параде. Правильно все говорит ЭТХ. Самый незначительный трофей из всех возможных - какой ещё парад после победы в нем.
Двух вратарей нет, учитывая что Ньюкасл хочет играть вторым номером, это вообще атас полный, а ты пишешь, будто это мелочь))
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WelcomeBackPURE
Ответ JBa
ещё бы, против шерифов и брайтон бы побеждал
И Сити, с арсеналами и ливерпулями и тоттехами и прочими Барселонами
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№7
Ответ WelcomeBackPURE
Мю топище, наверное единственный клуб, который играет 2 раза в неделю и побеждает
А что тук такого? если грамотно все спланировать то можно без проблем так делать, игры вместо тренировок. Для проф спортсмена это думаю не проблема. Единственно , что схалтурить не получится в матче как на тренировке
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-2
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Ola BP
АПЛ и ЛЧ. Остальные трофеи для глоров.
Да, и клубный ЧМ, и Суперкубок, и прочие чашечки.
Для комплекта к АПЛ и ЛЧ они очень интересны, но без этих двух трофеев не имеют никакого смысла)
+3
-3
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JBa
врача вызвать?
0
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JBa
Ответ WelcomeBackPURE
Мю топище, наверное единственный клуб, который играет 2 раза в неделю и побеждает
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tackle by Moore
И сразу вспоминается как наш ливерпуль устроил парад гордости выиграв кубок лиги :)))
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Адепт Суперлиги
Какой парад за кубок лиги?)) ахах, они о чём, это же просто графин для шампанского))
0
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M_Dave
Здраво. Не настолько еще, надеюсь, пал МЮ, чтобы проводить парад после победы в Кубке Лиги (если она будет), чуть ли не в середине сезона)
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DolJun
с таким подходом у этого пепа с алиэкспрес вообще парадов может и не быть) лучше уж как моур - считать 2ое место с мю сильным достижением, ведь если бы не судейский сити - ща и чемпионом бы был)
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-5
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Mekanych Red Devil
Зачем вообще задавать такие вопросы перед финалом? Хотят сбить фокус, я не пойму. Этот финал надо ещё выиграть, а ведь в соперниках сверх мотивированный Ньюкасл, к тому же играющий раз в неделю долгое время уже. Намного свежее будут, плюс вроде и кадровых проблем особо нет, кроме дисквы Поупа.

Даже если выиграет МЮ, то не вижу смысла в параде. Правильно все говорит ЭТХ. Самый незначительный трофей из всех возможных - какой ещё парад после победы в нем.
+7
-3
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инок
Парады надо проводить в конце сезона. Тут согласен
с Тен Хагом.
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Remy Cabella
Такими кубками может гордиться только физрук без очков из «Портовика», всё правильно
0
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WelcomeBackPURE
Мю топище, наверное единственный клуб, который играет 2 раза в неделю и побеждает
+4
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CriminalJoint62
МЮ трофеи берет каждый год, нет смысла устраивать парады
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-3
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KAIR. BISHKEK
Логично. Нельзя так сильно опускать планку
0
0
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