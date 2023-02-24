Тен Хаг против чемпионского парада «МЮ» в случае победы в Кубке лиги. Тренер считает, что он возможен только при 2 трофеях
Эрик тен Хаг не хочет, чтобы «Ман Юнайтед» устраивал парад в случае победы в Кубке лиги.
В воскресенье, 26 февраля, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ньюкасла» в финале Кубка анлийской лиги.
Как утверждает Daily Mail, тен Хаг выступил против проведения чемпионского парада в случае победы в финале. В клубе хорошо знают, какова позиция тренера по этому вопросу, поэтому в последние недели эту тему даже не обсуждали.
Тен Хаг сообщил, что рассмотрит возможность проведения чемпионского парада в конце сезона только при условии, если «Манчестер Юнайтед» выиграет два трофея.
Отмечается, что подход «Ман Юнайтед» к этому вопросу отличается от позиции «Ньюкасла», который намерен провести чемпионский парад во вторник в случае победы в финале Кубка лиги. Клуб не брал трофеи 54 года. В случае поражения в финале парада у «Ньюкасла» не будет, хотя в 1974-м, 1998-м и 1999-м клуб устраивал их после проигранных финалов Кубка Англии.
«МЮ» не брал трофеи с сезона-2016/17. Тогда под руководством Жозе Моуринью команда выиграла Кубок лиги и Лигу Европы. Чемпионский парад по Манчестеру клуб не устраивал с 2013 года, когда была одержана последняя на данный момент победа в АПЛ.
Матч между «МЮ» и «Ньюкаслом» в финале Кубка лиги состоится 26 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.
https://www.sports.ru/football/1025824113.html
Да, и клубный ЧМ, и Суперкубок, и прочие чашечки.
Для комплекта к АПЛ и ЛЧ они очень интересны, но без этих двух трофеев не имеют никакого смысла)
Даже если выиграет МЮ, то не вижу смысла в параде. Правильно все говорит ЭТХ. Самый незначительный трофей из всех возможных - какой ещё парад после победы в нем.
с Тен Хагом.