Тен Хаг против чемпионского парада «МЮ» в случае победы в Кубке лиги. Тренер считает, что он возможен только при 2 трофеях

Эрик тен Хаг не хочет, чтобы «Ман Юнайтед» устраивал парад в случае победы в Кубке лиги.

В воскресенье, 26 февраля, « » сыграет против «Ньюкасла» в финале Кубка анлийской лиги.

Как утверждает Daily Mail, тен Хаг выступил против проведения чемпионского парада в случае победы в финале. В клубе хорошо знают, какова позиция тренера по этому вопросу, поэтому в последние недели эту тему даже не обсуждали.

Тен Хаг сообщил, что рассмотрит возможность проведения чемпионского парада в конце сезона только при условии, если «Манчестер Юнайтед» выиграет два трофея.

Отмечается, что подход «Ман Юнайтед» к этому вопросу отличается от позиции « », который намерен провести чемпионский парад во вторник в случае победы в финале Кубка лиги. Клуб не брал трофеи 54 года. В случае поражения в финале парада у «Ньюкасла» не будет, хотя в 1974-м, 1998-м и 1999-м клуб устраивал их после проигранных финалов Кубка Англии.

«МЮ» не брал трофеи с сезона-2016/17. Тогда под руководством Жозе Моуринью команда выиграла Кубок лиги и Лигу Европы. Чемпионский парад по Манчестеру клуб не устраивал с 2013 года, когда была одержана последняя на данный момент победа в .

Матч между «МЮ» и «Ньюкаслом» в финале Кубка лиги состоится 26 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.