«МЮ» выиграл 27 матчей за сезон – больше всех в топ-лигах. В прошлом было 20 побед

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА рейтинги Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне побеждает чаще других клубов из топ-лиг Европы.

Команда Эрика тен Хага разгромила «Лестер» (3:0) в 24-м туре АПЛ.

Это 27-я победа команды с начала сезона: 15 – в чемпионате Англии, 2 – в Кубке Англии, 5 – в Кубке английской лиги, 5 – в Лиге Европы.

Ни один клуб в топ-5 лиг не выигрывал столько раз в нынешнем сезоне.

Следует отметить, что за сезон-2021/22 «МЮ» победил 20 раз.

Рэшфорд невероятен: побил личный рекорд (16 голов в 17 матчах), хотя впереди еще полсезона

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31 комментарий

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Гегенпрессинг Рангника
Не помню когда последний раз МЮ так уверенно играл на протяжении нескольких месяцев, команда в нереальной форме. Тен Хаг волшебник, осталось вынести Барсу дома
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Руслан Чесебиев
Хороший показатель, старику САФу это как бальзам на душу.
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Мовлди Дагиев
В итоге ничего и не выиграет МЮ в этом сезоне
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мс-мешок
Ответ Vladlen Mironov
Ахаххахахах, ну да, сотку за антони, полтос за очередного защитника, 80 за опорника, которых никому до него не покупали)))))
другие под себя покупали, не гони. Маур затарился, Ван Гаал тоже и Сульшер, всем покупали игроков.
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Vladlen Mironov
Ответ Artyom Yakovenko
Поттеру купили на сумму в 3 раза больше. Результаты сильно разнятся.
Поттер физрук еще больше чем ТХ
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Artyom Yakovenko
Ответ Vladlen Mironov
Ахаххахахах, ну да, сотку за антони, полтос за очередного защитника, 80 за опорника, которых никому до него не покупали)))))
Поттеру купили на сумму в 3 раза больше.
Результаты сильно разнятся.
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Антиполитпроект
Стоило избавиться от немецкого физрука и португальского пенсионера, нанять настоящего тренера и команда поехала👍
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Nuraly Amirov
Ответ Илья Игнатьев
Ну у МЮ 38 матчей сыграно, у Сити 35, у Арсенала 32.
Круто, это значит нагрузка выше - и всё равно результаты отличные
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Диер Ташкент
Ответ Censormorum
Любимый клуб в огне, но кажется просто никто из топ-лиг не сыграл столько матчей.
ну да. В Англии и во Франции 4 турнира, в остальных лигах 3. Многие повылетали из турниров и остался единственный МЮ, кто играет в 4 турнирах
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SegaYasch
Ответ Илья Игнатьев
Ну у МЮ 38 матчей сыграно, у Сити 35, у Арсенала 32.
Ну так это в первую очередь связано с выигрышами в кубках. Логично же что у команды, которая доходит до полуфиналов-финалов будет больше матчей, чем у вылетевшей на этапе 1/16 или 1/8
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Konstantin Meerov
лысый отец
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Bashibuzuck
Ответ Фанат Доры Дуры
Эффект Роналду 💪
Багаж Роналду😁
+2
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Bashibuzuck
Цену для шейхов набивают😁
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QWertY
Тен Хаг гений, что не говори. Фред лучший полузащитник в истории футбола. Небо голубое, вода мокрая.
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Валентин Шишкин
Вот что Криш животворящий делает!
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Vladlen Mironov
Ответ Нурбек Лесбеков
Кто ты воин?
А это твое реальное ФИО, я просто рассмеялся очень сильно щп
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Нурбек Лесбеков
Ответ Vladlen Mironov
Ахаххахахах, ну да, сотку за антони, полтос за очередного защитника, 80 за опорника, которых никому до него не покупали)))))
Кто ты воин?
+11
-2
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Илья Игнатьев
Ну у МЮ 38 матчей сыграно, у Сити 35, у Арсенала 32.
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-2
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Demyan Grachev
но галтье и дальше будеть полировать трём царькам))
+3
-2
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Любезный Коссутий
так МЮ - единственный, кто еще играет в 4-х турнирах
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Neron
А сколько было всего матчей?
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Vladlen Mironov
Ответ Mmzz
ЭТХ конечно бодро залетел на огонек. И это еще состав под него толком не собрали
Ахаххахахах, ну да, сотку за антони, полтос за очередного защитника, 80 за опорника, которых никому до него не покупали)))))
+7
-13
-6
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Vladlen Mironov
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Эффект Роналду! Но есть нюанс😏
Эффект Верхоста, но есть нюанс
+2
-7
-5
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Frenkiee
Мы suka Юнайтед! ♥️♥️
+2
-2
0
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bosit_m
Ответ CyberUnited
Наверняка МЮ и провел больше всех матчей
Ну конечно. Если проходишь дальше в кубках, то и играешь больше. Не то что ваши сити, арсенал и прочие…
+25
-6
+19
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