«МЮ» выиграл 27 матчей за сезон – больше всех в топ-лигах. В прошлом было 20 побед

« » в этом сезоне побеждает чаще других клубов из топ-лиг Европы.

Команда Эрика тен разгромила «Лестер» (3:0) в 24-м туре .

Это 27-я победа команды с начала сезона: 15 – в чемпионате Англии, 2 – в Кубке Англии, 5 – в Кубке английской лиги, 5 – в .

Ни один клуб в топ-5 лиг не выигрывал столько раз в нынешнем сезоне.

Следует отметить, что за сезон-2021/22 «МЮ» победил 20 раз.

Рэшфорд невероятен: побил личный рекорд (16 голов в 17 матчах), хотя впереди еще полсезона