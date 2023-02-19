«МЮ» выиграл 27 матчей за сезон – больше всех в топ-лигах. В прошлом было 20 побед
«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне побеждает чаще других клубов из топ-лиг Европы.
Команда Эрика тен Хага разгромила «Лестер» (3:0) в 24-м туре АПЛ.
Это 27-я победа команды с начала сезона: 15 – в чемпионате Англии, 2 – в Кубке Англии, 5 – в Кубке английской лиги, 5 – в Лиге Европы.
Ни один клуб в топ-5 лиг не выигрывал столько раз в нынешнем сезоне.
Следует отметить, что за сезон-2021/22 «МЮ» победил 20 раз.
Рэшфорд невероятен: побил личный рекорд (16 голов в 17 матчах), хотя впереди еще полсезона
Результаты сильно разнятся.